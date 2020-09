Zoom ha aggiunto nuove funzionalità di accessibilità al suo servizio di videoconferenza che dovrebbero rendere l’app più facile da usare per le persone non udenti, ipoudenti o con disabilità visive.

Per venire incontro alle persone che richiedono interpretazioni nella lingua dei segni, la prima novità riguarda la possibilità di appuntare o mettere in evidenza più video contemporaneamente, invece di uno solo come è attualmente consentito. Questo permette di appuntare il video dell’interprete durante le riunioni mantenendolo sempre visibile anche quando la chiamata è in modalità altoparlante.

Tuttavia, solo nove persone per ogni chiamata possono appuntare più video, il che potrebbe limitare riunioni con un numero maggiore di partecipanti, ma l’host può scegliere di mettere in evidenza più video per tutti gli utenti, rendendo visibili fino a nove video diversi contemporaneamente.

Zoom migliora galleria, scorciatoie, sottotitoli e altro

Gli utenti ora sono in grado di riorganizzare la posizione di ogni video nella galleria, piuttosto che caricarli in un ordine fisso, per rendere più facile mantenere determinati flussi video importanti quando necessario.

Zoom ha inoltre revisionato le scorciatoie da tastiera dell’app e migliorato l’interfaccia dello screen reader per consentire alle persone con disabilità visive di navigare nell’app in modo più fluido.

Infine, anche il sistema di sottotitoli codificati dell’app sta subendo un piccolo aggiornamento che introduce nuove opzioni per regolare la dimensione del testo. Zoom non fornisce i sottotitoli in tempo reale, ma offre agli utenti la possibilità di digitare i sottotitoli in tempo reale o di integrarli con un servizio di terze parti per le trascrizioni automatiche tramite una nuova API.

