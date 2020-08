Con la maggior diffusione dello smart working, gli italiani si sono ritrovati a lavorare da casa e costretti ad utilizzare strumenti che, per molto tempo, sono rimasti relegati al margine del workflow aziendale nostrano. Sono molte le persone che ora si ritrovano ad utilizzare Zoom Meeting, il servizio in cloud che permette di effettuare videochiamate con molti utenti contemporaneamente; e sono in tanti, tantissimi, quelli che si chiedono come compiere semplici operazioni, ad esempio come cambiare il nome su Zoom.

Se anche tu sei in difficoltà e non riesci a cambiare il nome e l’immagine profilo su Zoom, sappi che non sei il solo: a seguito dell’esplosione in popolarità del servizio di videoconferenza, si tratta di una delle domande più gettonate su Google. Ecco perché abbiamo deciso di preparare una guida ad-hoc su come cambiare il nome su Zoom, ed anche selezionare una nuova immagine profilo, così da poter essere immediatamente riconoscibili da amici e colleghi.

Zoom assegna un nome profilo al vostro avatar virtuale selezionandolo dal vostro indirizzo email, oppure dalle informazioni di contatto che avete specifico in fase di registrazione dell’account. Se non desiderate che la vostra mail di lavoro o personale, così come il vostro nome e cognome, siano alla mercé di tutti, possiamo comprendervi; o magari vi urta il fatto che il nome sia tutto in minuscolo.

Qualunque sia il motivo della scelta che vi porta a voler cambiare il nome su Zoom, siete nel posto giusto: prendetevi il tempo necessario per leggere questa guida, scegliendo il paragrafo relativo alla piattaforma su cui andrete ad operare, ed in pochi minuti riuscirete a risolvere il vostro problema.

Come cambiare il nome su Zoom da PC

Uno dei punti di forza di Zoom Meeting è sicuramente la compatibilità con una moltitudine di dispositivi e sistemi operativi. Se utilizzate il servizio prevalentemente con il PC, allora potete utilizzarlo in due modi: scaricando il client desktop, oppure utilizzando la versione web, disponibile collegandosi direttamente al sito ufficiale utilizzando un browser compatibile, come Google Chrome, Safari e Firefox.

Per poter cambiare nome su Zoom da PC o Mac, seguite questi semplici passaggi:

Loggate con le vostre credenziali sul client desktop o nella versione web

Create o partecipate ad una conferenza Zoom

Una volta all’interno della schermata premete sul pulsante Manage Participants

Una barra laterale dovrebbe ora essere comparsa, con i nomi dei partecipanti

Cliccate sul pulsante Rename accanto al vostro nome oppure, se non disponibile, sul pulsante More e dal menu drop-down selezionate Rename

accanto al vostro nome oppure, se non disponibile, sul pulsante More e dal menu drop-down selezionate Rename Nella finestra pop-up ora potete cambiare il vostro nickname con uno di vostro piacimento

Modificate il nome come più vi aggrada, e premete sul pulsante Save una volta terminato

Vi ricordiamo che il nome selezionato comparirà anche nel caso decidiate di interrompere il feed video della vostra webcam, nel caso non abbiate provveduto a selezionare una vostra immagine profilo personale. Se volete cambiare la vostro foto profilo potete procedere in questo modo:

Andate nelle impostazioni dell’applicazione, dal client desktop o dalla versione web, cliccando sul vostro profilo

Cliccate sull’immagine profilo

Selezionate l’immagine da caricare, ricordando che possiamo selezionare soltanto file immagini con estensione .jpg/.jpeg/.gif/.png e che devono pesare meno di 2MB

Cliccate sul pulsante Save al termine dell’operazione

Dal menu Profilo potete anche cambiare in modo permanente il nome visualizzato cliccando nell’apposito campo.

Come cambiare il nome su Zoom da smartphone

Un altro metodo utilizzato dalle persone per partecipare ad una videoconferenza su Zoom Meeting è tramite smartphone o tablet. Esistono infatti app disponibili sia per lo store del robottino verde, che per quello della mela morsicata: se non l’avete mai provata, trovate qui la versione per Android, e qui invece quella per dispositivi iOS.

La seguente procedura per cambiare nome e immagine profilo sull’app Zoom è stata testata su iPhone, ma funziona perfettamente anche per un device Android, per cui seguite attentamente i seguenti passaggi: