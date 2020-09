Samsung, leader nella tecnologia di archiviazione flash NAND, ha annunciato i nuovissimi SSD 980 Pro NVMe che supportano PCI Express 4.0 e vantano un’impressionante velocità di lettura sequenziale fino a 7.000 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 5.000 MB/s.

L’SSD di Samsung utilizza un rivestimento in nichel sul controller e uno sticker per la dispersione del calore sul lato posteriore per garantire le massime prestazioni dal punto di vista termico.

L’SSD 980 Pro è progettato per applicazioni impegnative come la modifica di contenuti video 4K / 8K e i giochi ad alta intensità grafica e sarà disponibile nelle tre varianti da 1 TB, 500 GB e 250 GB, mentre il modello da 2 TB dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

Specifiche di Samsung SSD 980 Pro

Interfaccia PCIe 4.0 x4, NVMe 1.3c Fattore di forma M.2 (2280) Storage Samsung 1xx-layer V-NAND 3-bit MLC Controller Samsung Elpis Controller DRAM 1GB LPDDR4 (1TB)

512MB LPDDR4 (500GB, 250GB) Capacità 1TB, 500GB, 250GB Velocità di lettura/scrittura sequenziale fino a 7,000 MB/s, fino a 5,000 MB/s Velocità di lettura/scrittura random

(QD32) fino a 1,000K IOPS, 1,000K IOPS Software di Gestione Samsung Magician Software Crittografia dati AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667) Capacità 600TB (1 TB)

300TB (500 GB)

150TB (250 GB)

I prezzi degli SSD 980 Pro di Samsung partiranno da circa 90 dollari per il modello da 250 GB, 150 dollari per il modello da 500 GB e 230 dollari per il modello da 1 TB.

Leggi anche: Migliori SSD di Settembre 2020: ecco i nostri consigli