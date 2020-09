Il 2020 sarà un anno che non verrà mai dimenticato per la maggior parte delle persone e Andrew Bell di Dead Zebra ritiene che vale la pena ricordarlo in qualche modo.

Se siete fan di Android, quasi certamente avrete sentito parlare dei robottini in vinile disegnati da Andrew Bell. L’ultimo arrivato è incentrato su alcuni dei cambiamenti nelle abitudini delle persone che la pandemia ha portato, piuttosto che sugli aspetti negativi, il tutto in chiave ironica.

Work from Home è il nuovo Android mini di Dead Zebra

Il nuovo Android mini di Dead Zebra si chiama Work from Home e offre una visione scherzosa delle persone costrette a lavorare da casa in smart working a causa della pandemia.

Il classico robottino Android questa volta è “conciato” come molti utenti che lavorano da casa, ossia muniti di un computer, ovviamente Chromebook, e di una tazza di caffè e vestiti con una maglietta macchiata dalla bevanda e niente pantaloni sopra le pantofole.

Se siete collezionisti oppure fan del robottino verde, o semplicemente volete ricordare così il 2020, il nuovo Android mini Work from Home è acquistabile nel negozio online di Dead Zebra fino ad esaurimento scorte al prezzo di 12 dollari con spedizioni che inizieranno dal 28 settembre.

Potrebbe interessarti: Notebook per Smart Working: ecco quale comprare