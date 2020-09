Alla Huawei Full Connect Conference 2020 arriva un’interessante conferma da parte del produttore cinese: Wang Yinfeng, Presidente della sezione Tablet and PC Product di Huawei, ha infatti avvalorato le notizie apparse in questi giorni, secondo le quali la casa avrebbe lanciato monitor e PC desktop in futuro.

Monitor e PC in arrivo: Huawei continua ad allargarsi

Huawei sta proseguendo nella sua opera di ampliamento nel settore della tecnologia: non solo smartphone e tablet, ma anche notebook (come ad esempio Huawei MateBook X Pro 2020), wearable, altoparlanti etc. etc., e ora persino monitor e PC desktop. Dalle parole di Wang Yinfeng sembra che gli schermi Huawei possano arrivare prima dei PC, ma il fatto che il dirigente menzioni il debutto di uno di questi ultimi entro l’anno potrebbe significare che ci aspettano novità interessanti sotto entrambi i punti di vista.

Per quanto riguarda i monitor, Huawei è intenzionata a lanciare prodotti dedicati principalmente al mercato gaming, un po’ come sta facendo Xiaomi. Le indiscrezioni sostengono che la casa cinese esternalizzerà la produzione degli schermi a BOEVT, una sussidiaria di BOE, e che sono previsti inizialmente almeno 2 o 3 modelli. Le versioni curve potrebbero invece essere sub-appaltate a TPV Technology. In base a quanto riportato l’ordine iniziale potrebbe essere di circa 1 milione di unità, con diagonali comprese tra i 27 e i 34 pollici.

Passando alla questione PC desktop (l’immagine qui sotto sta circolando già da qualche settimana), il fatto che la casa possa entrare in questo mercato è già oggetto di rumor da diverso tempo. Secondo i report il primo PC, in arrivo anche per il mercato consumer, potrebbe essere dotato di un processore cinese (Kunpeng 920 3211K di HiSilicon, a 7 nm) e disporre di 8 GB di RAM DDR4, 256 GB di SSD, scheda grafica AMD Radeon R7 430, alimentatore da 180 W e di un sistema operativo interno, frutto di uno sforzo congiunto di alcune aziende del settore (UOS?). Il prodotto è conosciuto con il nome di Qingyun W510.

Per il momento questo è tutto ciò che sappiamo, ma siamo sicuri che torneremo presto a parlarne: continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

