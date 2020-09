Una settimana fa vi avevamo anticipato che oggi, 22 settembre, Huami avrebbe presentato Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2. In queste ore, preciso come un orologio svizzero, la compagnia cinese svela ufficialmente entrambi gli smartwatch economici caratterizzati da alcune particolari feature.

Specifiche e design Amazfit GTR 2

Rispetto alla prima generazione di Amazfit GTR, il modello Amazfit GTR 2 è adesso in grado di tracciare anche l’ossigenazione del sangue (SpO2) e offrire informazioni dettagliate circa la qualità del sonno. La lunetta circolare in ceramica accompagna il vetro 3D che, tramite una particolare lavorazione, dovrebbe offrire resistenza alla comparsa di graffi durante il normale utilizzo. Il display AMOLED ha una diagonale da 1,39 pollici con 328 PPI e luminosità pari a 450 nits.

Il sensore PPG BioTracker 2 permette allo smartwatch di offrire una lettura dei valori SpO2 fino al 96%, il che rappresenta quasi il livello di sensibilità offerto da macchinari professionali – ci teniamo a precisare che non si tratta di un dispositivo medico. La funzione di tracking del sonno permette al particolare sensore di registrare i valori SpO2 anche durante il sonno, in modo da avere sempre una chiara visione della variazione di ossigenazione anche durante la notte.

Oltre a 12 modalità sport pensate per tracciare le attività più comuni, Amazfit GTR 2 è in grado di riconoscere automaticamente l’attività fisica in corso ed è anche resistente alle immersioni fino a 50 ATM. Munito di 4 GB di storage interno, il supporto ad Android e iOS, l’assistente vocale XiaoAI e GPS + GLONASS, Amazfit GTR 2 ha una batteria in grado di offrire fino a 14 giorni autonomia che si estendono a 38 con un utilizzo classico dell’orologio.

Specifiche e design Amazfit GTS 2

Amazfit GTS 2 ha un design più semplice e giovanile rispetto al fratello GTR 2, evidentemente ispirato agli smartwatch di Apple. Nonostante il suo aspetto meno robusto e leggero, l’azienda dichiara che il dispositivo è realizzato con lo stesso procedimento pensato per conferire robustezza e resistenza ai graffi. Il display AMOLED da 1,65 pollici ha una luminosità massima di 450 nit e 341 PPI, il che lo rende leggermente migliore per quanto riguarda la definizione dei contenuti mostrati sul piccolo display.

Amazfit GTS 2 può tracciare 12 modalità di allenamento che, in futuro, dovrebbero crescere fino a 90, mentre per quanto riguarda l’area fitness registriamo lo stesso sistema PAI per calcolare il grado di stress e molto altro. La batteria offre un’autonomia massima di 7 giorni che arrivano fino a 20 con un utilizzo standard.

Prezzo e disponibilità Amazfit GTR 2 e GTS 2

Amazfit GTR 2 ha un prezzo pari a 999 yuan, circa 125 euro, nella variante Sport e 1099 yuan, circa 140 euro, nella variante classica, mentre Amazfit GTS 2 è indicato al prezzo di 999 yuan, circa 125 euro. Entrambi gli smartwatch saranno disponibili a partire da domani, 23 settembre, su jd.com, Tmall, Youpin e gli store Huami.

