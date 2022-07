Quella in copertina non è una motocicletta ma una eMTB. Una moutain bike elettrica molto particolare, in grado di fare bene tutto senza toccare i prezzi altissimi delle eMTB di fascia alta, nella sua categoria questa Lankeleisi RV700 è considerata una entry level ma non rinuncia a nulla, tutt’altro.

Lankeleisi RV700 Design

La Lankeleisi RV700 è molto, molto bella dal punto di vista estetico. Tutti si gireranno a guardarla, è molto appariscente per le sue dimensioni, per la sua combinazione cromatica. Il telaio è tutto in lega di alluminio (certificazione IP54), molto resistente e ben assemblato, l’intera bici pesa circa 31 kg.

Ci sono già montati dei bei parafanghi, ci sono due freni a disco idraulici Zoom ma a rubare l’occhio è la grandissima forcella anteriore ammortizzata a doppia piastra (possibilità di regolare e bloccare l’ammortizzazione) e c’è anche un secondo ammortizzatore posteriore. Ottimi i pedali con i tacchetti, bene la presenza della luce led frontale, benissimo invece il display di controllo a colori che con la massima luminosità ha una visibilità perfetta anche sotto luce diretta del sole.

Tutta la cavetteria è ben nascosta nascosta, la batteria estraibile con led per controllare lo stato di ricarica ed in generale l’assemblaggio è ottimo. Peccato per le saldature che potevano essere affinate e forse si poteva limare il peso ma per farlo dovevano puntare a materiali troppo costosi.

Lankeleisi RV700 Specifiche tecniche

Ecco la lista di specifiche tecniche di Lankeleisi RV700:

Motore brushless 1000 W

Batteria 48 V 16 A

Velocità massima di fabbrica 25 Km/h

Velocità massima motore 50 Km/h

Autonomia dichiarata 55 Km electric / 130 Km assistita

Cambio Shimano Altus

Ruote fat 26″

Freni idraulici Zoom

Forcella ammortizzata a doppia piastra

Ammortizzatore posteriore

Display di controllo

Luci LED

Parafanghi

Telaio in alluminio

31 Kg di peso

Certificazione IP54

Lankeleisi RV700 Prestazioni

La Lankeleisi RV700 è una eMTB veloce, super comoda da utilizzare e sicura. Arriva con la velocità massima bloccata a 25 Km/h per essere perfettamente in regola con la legge (c’è lo sgancio rapido per l’acceleratore) ma si può facilmente impostare anche la massima potenza che la spinge fino a 48/50 Km/h per le uscite off road. Lei assolutamente domina l’utilizzo cittadino ma per una semplice ragione, è pensata per andare in sentieri molto duri, dove la forcella a doppia piastra anteriore con escursione di 100 mm deve essere stressata parecchio.

In città però grazie al cambio Shimano, la ciclistica di questa fat bike è leggermente meglio di altre, il che significa che sarà molto più piacevole modulare il proprio stile di guida attraverso il cambio e i livelli di assistenza (5 livelli di assistenza che danno man mano maggior spinta del motore).

La Lankeleisi RV700 è adatta a qualsiasi tipo di utilizzo, in città o in esterna. Grazie alla combinazione di fattori tecnici come telaio solido, ruote fat enormi, ammortizzazione fantastica con doppia piastra frontale e modulo centrale, insomma si guida sempre questa eMTB in sicurezza, qualsiasi sia il manto stradale, qualsiasi sia la condizione del manto, buche e ostacoli. La potenza del motore da 1000 W c’è e si fa sentire. In una città come Napoli, piena zeppa di salite e discese non proprio ideali per una fat bike, questa mountain bike semplicemente non avverte le salite, non si farà mai sforzo, il motivo è lo stesso di prima, è pensata per un tipo di utilizzo molto più complesso. Per molti potrebbe essere una soluzione entry level per fare i primi passi nel mondo enduro.

Lankeleisi RV700 Autonomia

Lankeleisi dichiara fino a 55 Km in full electric, 130 Km in modalità assistita. Noi ne abbiamo fatti circa 35 Km in elettrico e 90 Km in assistita. Ovviamente come al solito, tutto dipende dal percorso, da quante salite si fanno, dal vostro peso, se portate zaini pesanti e così via. Il valore su cui muoversi per una valutazione reale è 50 Km di media.

La batteria si ricarica da 0 a 100 in poco meno di 6 ore e può si può ricaricare direttamente dal corpo della bici oppure, molto più comodamente, si può rimuovere la batteria dal corpo della bici e caricarla comodamente a casa.

Lankeleisi RV700 Prezzo, codici sconto e promozione

La Lankeleisi RV700 è davvero un bolide in grado di fare tutto, dalla strada alle uscite in esterna. Tra le altre cose, è bellissima, tutti si girano a guardarla e chiedono informazioni su di lei. Andando a vedere quanto costano le mountain elettriche, i 1800 Euro richiesti per questa Rv700 sono anche giusti, è veramente un prezzo interessante per una mountain elettrica.

Considerando anche l’aumento del costo delle bici elettriche in questo 2022 dove anche i modelli economici hanno raggiunto e superato i 1000 Euro, questa offre veramente tanto per la cifra richiesta. Ed in più c’è un codice sconto di 100 euro che abbassa il prezzo finale a 1699 euro con spedizione dall’Europa, senza dogana, in 2/6 giorni arriva a casa. Ecco il codice sconto per la Lankeleisi RV700:

Acquista Lankeleisi RV700 a 1699 Euro con codice sconto

Codice sconto: TEFPTB32YNEE

Questa Lankeleisi RV700, in particolare, se presa con il codice sconto, diventa davvero una delle migliori eMTB fat bike low cost perché, oggettivamente, è ricca di componenti che raramente si trovano da altre parti, il prezzo di listino è di circa 2600 Euro. Oltre alla colorazione nera gialla della nostra recensione è disponibile anche nel colore nero-blu.