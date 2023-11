Mantenere la corretta pressione degli pneumatici è uno dei fattori fondamentali per muoversi con la massima sicurezza ma anche per ridurre i consumi di carburante e ed evitare un’usura anomala del battistrada. Non tutti però hanno a disposizione un manometro in casa, e spesso andiamo troppo di fretta quando passiamo alla stazione di servizio per ricordarci di controllare la pressione.

Allo stesso modo può capitare di notare di avere una gomma più sgonfia delle altre, magari in seguito a una piccola foratura o per il caldo eccessivo, o di sostituire uno pneumatico e voler controllare se tutto è in regola. CYCPLUS, compagnia specializzata nella produzione di accessori per le bici, ha prodotto CYCPLUS A8, una pompa a batteria ideale per qualsiasi mezzo dotato di ruote, dalla bici al monopattino, dalla moto all’auto. Senza dimenticare palloni di ogni genere, che spesso sono più sgonfi del dovuto.

Dopo la recensione completa di CYCPLUS CUBE, il compagno ideale di ogni ciclista, abbiamo dunque provato CYCPLUS A8, mettendola alla prova con diversi mezzi e oggi è venuto il momento di parlarvene in maniera dettagliata.

Compatta e funzionale

CYCPLUS A8 è decisamente compatta, tanto che può stare tranquillamente in uno zainetto, nella borsa o nella tasca di una giacca: misura infatti 173 x 65 x 35 millimetri e il peso di 460 grammi è decisamente in linea con altri prodotti simili. La confezione di vendita è particolarmente ricca, con una custodia per il trasporto, la prolunga con adattatore per valvola Presta e Schrader, ago per il gonfiaggio di qualsiasi tipologia di pallone con camera d’aria, e un cavo USB-C/USB-A per la ricarica della batteria interna.

Quest’ultima ha una capacità di 2.600 mAh, si ricarica in circa due ore e mantiene la carica in standby per oltre un anno. L’autonomia varia ovviamente in funzione della tipologia di utilizzo e della pressione di gonfiaggio. Nei nostri test abbiamo gonfiato le quattro pneumatici di auto, aumentando la pressione di 0,3 bar per ruota, gonfiato completamente due ruote di monopattino fino a circa 3 bar, due ruote da bici di tipo fat (a 1,4 bar), due ruote da mountain bike a 2,5 bar senza che la batteria fosse completamente scarica. Un ottimo risultato quindi, anche se vi basterà avere sempre il cavo USB per ricaricarla anche in auto e avere sempre la pompa a disposizione.

Nella parte superiore della pompa. in prossimità dell’attacco per il tubo di prolunga, è presente anche un LED indispensabile per l’utilizzo di notte o in quelle situazioni in cui la luce scarseggia. Basta premere l’apposito tasto per accendere e spegnere la luce, decisamente comoda in molte occasioni.

Molto buona la qualità costruttiva, con il corpo principale in alluminio e la parte superiore e inferiore in plastica. Su entrambi i lati sono presenti dei fori di ventilazione, per smaltire rapidamente il calore prodotto dal funzionamento della pompa e mantenere sempre la massima efficienza.

Nella parte frontale è presente uno schermo a LED che visualizza le informazioni indispensabili: tipologia di mezzo, pressione rilevata e unità di misura (PSI o bar), oltre all’indicatore della batteria. Sotto al display è presente un controller di forma circolare, con tasto di accensione, tasti per la regolazione della pressione, tasto per il LED e tasto per cambiare la tipologia di mezzo. È possibile scegliere tra bici, moto, auto e pallone, così da avere una indicazione della pressione per ogni gomma da gonfiare.

Ideale per ogni mezzo di trasporto

Si tratta quindi di una soluzione perfetta per qualsiasi mezzo dotato di pneumatici. Lo abbiamo testato su diverse bici, sia con valvola Presta che con valvola Schrader, con il grande vantaggio di sapere subito la pressione esistente. Con i tasti “+” e “-” è possibile scegliere la pressione di riferimento e, premendo il tasto di accensione, avviare il funzionamento della pompa. Una volta raggiunta la pressione impostata la pompa si fermerà automaticamente, assicurandovi di aver raggiunto quanto indicato, anche se è possibile interrompere l’operazione premendo di nuovo il tasto di accensione.

CYCPLUS A8 è abbastanza rumorosa, nella norma per questa tipologia di prodotti, ma non così tanto da risultare fastidiosa se utilizzata in garage o in strada. I dati indicati sullo schermo sono decisamente attendibili, abbiamo effettuato un riscontro utilizzando un compressore professionale presso una stazione di servizio e le pressioni impostate sono state raggiunte correttamente.

Questo è molto importante visto che dovrete solo seguire le indicazioni del produttore degli pneumatici e rispettare le pressioni riportate sul lato della carcassa, così da essere sicuri di rimanere sempre nel range di funzionamento ottimale. È importante anche selezionare il tipo di pneumatico da gonfiare, per evitare, anche solo per errore, di utilizzare pressioni troppo elevate.

Molto comoda la presenza di un ago indispensabile per gonfiare palloni da calcio o basket. Abbiamo gonfiato una decina di palloni non appena i bambini del vicinato ci hanno visto armeggiare con la pompa e giocare con un pallone alla giusta pressione è decisamente più divertente rispetto a farlo con un pallone quasi sgonfio, soprattutto se parliamo di palloni da basket.

Anche dopo un utilizzo prolungato, gonfiando una decina di palloni o di ruote di seguito, la pompa non ha perso la sua efficienza, pur iniziando a scaldarsi (mai però in maniera eccessiva), senza che i tempi di gonfiaggio si allungassero in maniera significativa. Un plauso quindi a CYCPLUS per aver costruito un prodotto di qualità in grado di mantenere elevate prestazioni anche sotto stress, utilizzando materiali di pregio.

Il risultato è CYCPLUS 8, una pompa in grado di raggiungere una pressione massima di gonfiaggio di 150 PSI o 10,3 bar, perfetta anche per i ciclisti di vecchia scuola che gonfiano ancora i copertoncini a pressioni stellari, così come per le nuove generazioni che invece adottano soluzioni che performano meglio anche a pressioni più “umane”, inferiori ai 4 bar.

In conclusione

CYCPLUS A8 è uno di quei dispositivi che dovrebbero far parte della dotazione di serie di qualsiasi automobile. Indispensabile in numerose situazioni, anche semplicemente per controllare la pressione degli pneumatici prima di partire per un viaggio, ha un prezzo molto appetibile e può trovare posto nel cassetto portaoggetti o nel bagagliaio insieme alla ruota di scorta.

Potete acquistarla sul sito ufficiale a soli 65,22 euro, con prolunga, convertitori, ago per gonfiare i palloni e cavo USB-C inclusi nella confezione di vendita.