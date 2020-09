La connessione ad Internet è un must, sia per il lavoro che per lo svago: la utilizziamo per scaricare documenti, guardare film e serie TV, giocare con i nostri amici o da soli, rimanere in contatto con colleghi ed affetti. Ecco perché gli utenti sono particolarmente frustrati se la Vodafone Station non si connette o il modem Vodafone non funziona: una buona parte della nostra quotidianità passa attraverso i circuiti di questo dispositivo, vero e proprio portale di accesso alla rete, e quando non funziona ci si sente quasi traditi.

Nonostante sia possibile utilizzare liberamente un altro modem per la connessione a banda larga o in fibra Vodafone – qui vi diciamo come fare, se siete interessati – sono in molti a preferire l’utilizzo della Vodafone Station Revolution o Vodafone Power Station. Si tratta di prodotti hardware che integrano al proprio interno un hub di rete, connessione ADSL/VDSL/FTTH tramite modem e talvolta anche cellulare, router WiFi per poter connettere molti dispositivi contemporaneamente: sono dei prodotti che riescono ad adattarsi alle necessità di un’utenza esigente.

Se vi sembrano termini difficili da digerire abbiamo realizzato un approfondimento che spiega esattamente la differenza tra modem e router: dateci un’occhiata e saprete cosa fanno i differenti componenti che sono impiegati in una Vodafone Station o prodotto simile. Ritornando però ai prodotti di rete Vodafone, si tratta di ottimi apparecchi che vengono spesso forniti in comodato d’uso gratuito, ma che non sono esenti da problemi.

Ecco perché abbiamo realizzato questa guida da utilizzare nel caso la Vodafone Station Revolution non funziona, non si accende o non fa connettere i dispositivi via WiFi. Molti degli errori e problemi riscontrati dagli utenti sono comuni e di facile risoluzione, una volta che si conosce la causa scatenante. Altri problemi potrebbero invece essere di natura tecnica ed indipendente dall’hardware utilizzato, ed in quel caso sarà vostra premura rivolgervi direttamente all’assistenza Vodafone: troverete i recapiti necessari per contattarli nel paragrafo finale.

Come risolvere i problemi di connessione con Vodafone Station

Prima di iniziare va detto che la maggior parte dei problemi inerenti Vodafone Station, Vodafone Station Revolution e Vodafone Power Station sono di facile risoluzione. Può accadere ad esempio che il WiFi Vodafone Station non funziona, oppure che il collegamento ad Internet non sia disponibile; per le utenze che hanno un piano in fibra FTTC o FTTH potrebbe anche capitare che con la Vodafone Station non va internet e telefono, contemporaneamente.

Molto spesso si tratta di occasionali incombenze che possono essere risolte con piccoli accorgimenti o con gesti molto banali, come ad esempio il reset del dispositivo. Altre volte potrebbe essere necessario un intervento più incisivo, ma troverete sempre descritta la necessaria procedura nel caso si rivelasse necessario. Prendete tutto il tempo che vi occorre per leggere attentamente i consigli pubblicati in questa guida, così da sapere esattamente quali sono le cause e a cosa andate incontro, ed in men che non si dica riuscirete a ripristinare la corretta funzionalità della Vodafone Station

Cosa fare se non riesci a navigare con la Vodafone Station

Uno dei problemi che più spesso si presenta agli utenti è quello della mancata connessione: di solito si presenta con la visualizzazione di una pagina bianca o vuota, indipendentemente dal tipo di indirizzo che viene inserito nella barra di ricerca del browser. Il primo passo da fare, in questo caso, è controllare la Vodafone Station e verificare che tutti i collegamenti e le prese siano in ordine, o che per caso non siano stati scollegati accidentalmente: può capitare, soprattutto se si hanno animali in casa oppure durante le pulizie, quando si è più distratti.

Se i collegamenti del dispositivo sono tutti corretti, allora proviamo a scollegare l’alimentazione e a lasciar riposare il dispositivo per 5 minuti. Ricolleghiamo quindi la Vodafone Station e attendiamo altri 5 minuti affinché abbia il tempo necessario per agganciare il segnale della linea DSL o in Fibra, e verifichiamo che tutto funzioni come dovrebbe. La spia del segnale dovrebbe essere verde e fissa: se invece continua a lampeggiare ininterrottamente, significa che c’è un problema, ed il modem non riesce a collegarsi normalmente.

Potrebbero esserci dei dispositivi che interferiscono con il collegamento, ad esempio l’installazione di telefoni DECT oppure la Vodafone Station potrebbe essere collegato ad una presa telefonica secondaria, e non a quella principale, un requisito fondamentale per le connessioni FTTC/FTTH. Se la spia verde lampeggia oltre 5 minuti, scolleghiamo tutti i dispositivi dalla rete telefonica e colleghiamo la Vodafone Station sulla presa principale, procedendo anche ad effettuare la procedura di reset, inserendo uno stuzzicadenti o oggetto simile nel foro che si trova nella parte posteriore dell’apparecchio, con la dicitura “reset”.

Questa operazione ripristinerà il modem/router ai dati di fabbrica: si tratta di una procedura che cancella qualsiasi personalizzazione salvata nella pagina di configurazione della Vodafone Station, ma che permette di risolvere molti problemi di connessione.

Cosa fare se navighi lentamente con la Vodafone Station

Quante volte vi è capitato di lamentarvi per il collegamento lento del vostro dispositivo? Se pensate che l’esperienza di navigazione sia inferiore rispetto a quella a cui siete abituati, allora forse il problema potrebbe risiedere nella Vodafone Station, o dipendere da altri fattori.

Il primo passo da fare è collegarsi al sito Speedtest.net ed effettuare un test cliccando sull’apposito pulsante. Due sono i valori da tenere in maggiore considerazione: la velocità di download/upload e il ping. Questi valori dipendono dal tipo di contratto sottoscritto, dall’orario in cui ci si collega a causa della congestione del traffico durante la giornata, dalla potenza e stabilità del segnale WiFi se non si è collegati alla Vodafone Station tramite cavo di rete, dalla lontananza dal cabinet in strada e dalla centrale telefonica più vicina, dalla qualità del proprio impianto telefonico.

Se possibile, effettuiamo il test da un computer collegato tramite cavo di rete, dato che che è quello che fornirà il risultato più attendibile, e segniamo i valori indicati. Scolleghiamo tutti i dispositivi che utilizzano internet come smartphone, tablet, smart TV, computer portatili, e riproviamo il test. Se è presente una forte incongruenza tra la velocità di download/upload del test effettuato prima e quello corrente, allora vuol dire che c’è un problema con un dispositivo che tenta di accedere a tutta la banda disponibile.

Per trovare il colpevole, colleghiamo i dispositivi uno ad uno, ripetendo il test fino a quando non troviamo il device colpevole. Spesso i telefoni utilizzano i momenti in cui non vengono utilizzati, durante la ricarica, per effettuare il backup dei dati, per cui è un comportamento da valutare se non si viene a capo del perché la linea internet a volte sembra proprio non andare.

Cosa fare se il WiFi Vodafone Station si disconnette spesso

Problemi del genere sono spesso frutto di una cattiva ricezione del segnale WiFi, che può dipendere sia dalla posizione scelta per la Vodafone Station che dai dispositivi che si collegano ad essa. Device più moderni e dotati di tecnologie più avanzate avranno una copertura del segnale migliore, e saranno meno proni a disconnessioni e velocità di navigazione inferiori. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di utilizzare dei ripetitori di segnale, così da servire le zone più lontane dalla Vodafone Station.

La soluzione più semplice, però, è spesso proprio quella di spostare fisicamente la Vodafone Station, cercando di posizionarlo in modo da non avere troppe barriere fisiche che possano indebolire il segnale. Se possibile, la Vodafone Station andrebbe utilizzata nella stanza dove sono presenti più dispositivi attivi, utilizzando una presa telefonica secondaria.

Un altro modo per non avere frequenti disconnessioni con la Vodafone Station è quello di cambiare il canale WiFi utilizzato: se si abita in un palazzo o una zona molto congestionata di dispositivi come router, smartphone e portatili, allora il segnale potrebbe essere disturbato dai device posti nelle immediate vicinanze. Per cambiare il canale WiFi predefinito basta aprire una finestra nel browser e digitare nella barra degli indirizzi vodafone.station, inserire le credenziali di accesso e dalle impostazioni cambiare il canale WiFi predefinito: ogni versione della Vodafone Station ha la sua procedura, per cui è bene consultare il libretto di istruzioni.

Cosa fare se Vodafone Station non si accende

Come tutti i prodotti dotati di componenti elettrici, anche la Vodafone Station può venire danneggiata irreparabilmente. In questo caso, anche se l’alimentatore ha la spia verde luminosa, segno che sta funzionando a dovere, la Vodafone Station non ne vuole proprio sapere di accendersi, nonostante tutti i nostri tentativi.

L’unica cosa da fare se la Vodafone Station non funziona è contattare l’assistenza Vodafone, spiegare la situazione, lasciare che procedano alle eventuali verifiche del caso e richiedere la sostituzione dell’apparecchio. Trovate i metodi di contatto per l’assistenza nel paragrafo in basso.

Vodafone Station non funziona: riconoscere le informazioni dei LED

La prima operazione che andrebbe fatta quando si riscontrano problemi con la Vodafone Station è quella di dare un’occhiata ai LED di stato presenti sul device. Questi possono fornire informazioni rapide sulla causa del disservizio, e permetterci quindi di diagnosticare e risolvere efficacemente il problema di connessione. Di seguito abbiamo riportato le informazioni per i due prodotti più utilizzati da Vodafone per le utenze casalinghe/business.

Vodafone Station Revolution

Spia lampeggiante verde: ricerca del segnale

Spia fissa verde: collegamento a internet disponibile

Spia lampeggiante rossa: collegamento a internet assente

Spia fissa rossa: nessun segnale rilevato sulla linea

Vodafone Power Station

Spia lampeggiante bianca: sincronizzazione in corso

Spia fissa bianca: collegamento a internet disponibile

Spia lampeggiante rossa (lenta): ricerca del segnale in corso

Spia lampeggiante rossa (rapida): collegamento internet assente

Come contattare l’assistenza se la Vodafone Station non funziona

La maggior parte dei disservizi temporanei alla linea telefonica si risolvono entro pochi minuti o ore, ma può capitare di avere un guasto alla linea che si protrae per giorni. Se dunque la vostra esperienza con la Vodafone Station non vi soddisfa, potete contattare l’assistenza clienti Vodafone e chiedere maggiori informazioni sul vostro problema. Dovrete contattare l’assistenza anche nel caso la Vodafone Station non si accende o la Vodafone Station Revolution non funziona più, e procedere con la sostituzione della stessa:

Contattando l’assistenza clienti Vodafone al numero 190, per i privati; le aziende invece possono contattare l’assistenza al numero 42323

Potete anche scrivere un reclamo, spiegando le problematiche riscontrate e chiedendo che vengano risolte. Per farlo potete: