Accendiamo il computer, avviamo Chrome ed iniziamo a navigare sul web. Poco dopo ci arriva una notifica sul cellulare e rispondiamo velocemente. Si fa notte e chiediamo ad Alexa di accendere la luce. Tantissime piccole operazioni quotidiane che vengono svolte con una naturalezza impressionante senza pensare a ciò che sta alla base di questa velocità di interazione. Il modem router.

Avere uno dei migliori router e modem router è importantissimo per gestire al meglio la mole, sempre maggiore, di dispositivi connessi in casa. Tra videocamere di sicurezza, lampadine smart, termostati smart e tutto ciò che comprende la smart home ed ancora tablet, smartphone, notebook. Senza dimenticare di chi ha bisogno di una connessione stabile, utilizzi aziendali e quelli più consumer come il gaming.

Differenze tra modem e router

Quello che spesso e volentieri chiamiamo erroneamente modem in realtà è un modem router. La colpa è della fin troppo semplificata comunicazione dei gestori di linea che per anni hanno costretto i consumatori ad utilizzare i loro apparecchi proprietari per gestire la rete con risultati spesso scadenti. Nel momento del cambio di attrezzatura, davanti alla moltitudine del mercato, ecco il dubbio. Che differenza c’è tra un modem ed un router?

Senza scendere troppo in inutili tecnicismi, il modem è il dispositivo in grado di connettersi alla rete attraverso il cavo telefonico ma non ridistribuisce la rete a più dispositivi in maniera wireless, al massimo si connette al computer attraverso il cavo Ethernet. Il router è quel dispositivo in grado di ridistribuire la rete a più dispositivi (sia in maniera cablata che wireless) ma necessita di essere collegato ad un modem per ottenere la connessione. Il modem router è il dispositivo perfetto, probabilmente quello più consigliato alla stragrande maggioranza delle persone, è la sintesi tra un modem e un router, è un singolo dispositivo in grado di aver accesso alla connessione e distribuirla a più apparecchi in maniera wireless (anche cablata via porta LAN per chi necessita).

In commercio è possibile trovare un modem indipendente, un router, un modem router, un router 4g, un router wifi portatile ed addirittura un ripetitore wifi. Perché è vero, al pubblico consumer è più indicato consigliare il miglior modem router ma per alcuni utenti potrebbe bastare il miglior router o il miglior modem. Per altri invece è il caso di puntare alla combo modem router più ripetitore wifi. Proprio perché le esigenze possono essere molteplici la guida ai migliori router e modem router non è una lista di tutti i dispositivi presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori. La selezione dei migliori router e modem router è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di questi dispositivi sono nei nostri uffici e nelle nostre case. Ecco la divisione dei migliori router e modem router:

Migliori modem router

Un modem router è probabilmente quello che serve alla maggior parte delle persone. Grazie ad un solo dispositivo si potrà accedere alla rete e a direzionarla in maniera wireless (e non solo) verso più dispositivi. Scegliere tra i migliori modem router è molto importante, nel 2020 il numero di oggetti intelligenti in casa è aumentato in maniera imprevedibile, la smart home necessita di una connessione stabile, forte e di lunga gittata per essere sempre efficiente.

TP-Link TD-W8961N

Il modem router da consigliare a tutti per l’enorme rapporto qualità-prezzo, solo 20 Euro per questa soluzione di TP-Link che nel corso degli anni ha venduto tantissimo. L’installazione è semplicissima ed il modem router funziona molto bene a patto però che si accetti il compromesso di una velocità di connessione wireless non troppo elevata e soprattutto con un range di estensione del wifi per la casa non proprio ampio, soffre un po’ le mura di casa ma può essere un problema da risolvere con un ripetitore wifi.

Netgear D5100

Altro modem router da consigliare senza ombra di dubbio, il Netgear D5100 costa davvero poco ma offre tanto e non è da sottovalutare il fattore estetico, tutto tranne che cheap. Resta un modem router essenziale ma ha qualche funzione in più che lo rende interessante per chi vuole gestire meglio la sicurezza della propria linea tramite il software per smartphone e pc. Consigliato.

TP-Link Archer VR1210v

Si sale un po’ di prezzo rispetto alle soluzioni low cost ma il TP-Link Archer ha sicuramente una marcia in più. La marcia in più è sicuramente il wifi dual band con la 2.4 GHz e la 5 GHz in grado di veicolare al meglio il flusso di dati per i dispositivi wifi. C’è il supporto alla telefonia fissa ed al VoIP ma è importante verificare le condizioni del proprio gestore di rete e c’è anche un buon numero di porte con una USB 3.0 in grado di supportare lo sharing di file ftp. Costicchia ma se si ha l’esigenza di un modem router più avanzato è un gran bel compromesso.

FRITZ!Box 7590

Tecnologia 4×4 MU-MIMO, standard AC/N, wifi dual band e supporto LAN Gigabit. Specifiche tecniche che dimostrano la potenza di questo modem router FRITZ!Box 7590, un vero top di gamma. C’è il supporto al file sharing via MyFRITZ!App per Android e iOS che permette anche di controllare le funzioni del modem router dotato di sistema operativo con aggiornamenti di sicurezza garantiti FRITZ!OS. Questo modem router ha tutto, prestazioni, sicurezza e semplicità di controllo. Costa tanto ma è il migliore in circolazione.

Migliori router

Se per qualche motivo si ha già un modem e si necessita solo di un router, il mercato offre delle soluzioni flessibili e comode a vari tipi di utilizzo. Spesso e volentieri i router sono utilizzati a livello aziendale perché consentono una migliore gestione della rete. Alcuni router top di gamma si presentano come dei veri e propri centri di controllo delle connessioni wireless in grado di spingere al massimo la connessione e di ottimizzarla a seconda del proprio utilizzo.

TP-Link TL-MR6400

Una soluzione interessante da parte di TP-Link che con questo router potrebbe risolvere un bel po’ di problemi a chi ha già un modem. Un router praticamente plug and play con anche controllo smart via app disponibile sul Play Store e App Store. Tra le note di merito c’è sicuramente la possibilità di inserire una Sim 4G per avere una connessione wifi in casa senza dover ricorrere ad un contratto di linea fissa. Costa il giusto e funziona molto bene.

Huawei 4G+ router

Adatto a chi necessita di una soluzione poco invasiva e semplice da utilizzare ma senza rinunciare ad una qualità esaltante di un prodotto come questo router 4G di Huawei. Tutta la qualità del brand si sente grazie al supporto LTE Cat7, grazie al wifi dual band e alle 4 porte Ethernet Gigabit, il router è un dispositivo plug and play. Grazie al chipset aggiornato Balong il router di Huawei offre una velocità di download di 300 Mbit/s. Un router tuttofare in grado di poter offrire una connessione dovunque, in una casa vacanza, in un locale commerciale o addirittura in viaggio (non ha una batteria inclusa per poter essere utilizzato per strada).

Asus ROG Rapture

Il router top gamma è legato al mondo del gaming ma può essere utilizzato anche per mille altre funzioni. Il router Asus ROG Rapture è certificato NVIDIA GeForce NOW in modo da supportare il cloud gaming senza nessun tipo di latenza o ritardo. Il tutto grazie al grande lavoro tecnico svolto da Asus con la tecnologia beamforming AirRadar con antenne ridisegnate, c’è anche il supporto ad AirMesh per estendere la copertura per tutta l’abitazione senza limiti e cali di prestazioni. Inoltre grazie alla collaborazione con Trend Micro, questo router wifi è dotato di AirProtection Pro in modo da cementificare la sicurezza di tutti i dispositivi connessi nella smart home.

Netgear RAX80 Nighthawk

Uno dei migliori router in circolazione nella fascia alta del mercato, adatto a qualsiasi tipo di utilizzo. Non c’è flusso dati in 4K o 8K che il Netgear RAX80 Nighthawk non possa reggere, non c’è ritardo che possa essere incolpato a lui durante una sessione di cloud gaming. Il merito è della tecnologia al suo interno con il supporto al Wi-Fi 6 con 8 flussi diramati dalle nuove antenne a forma di astronave. Nota di merito per l’aggregazione di porte WAN che in combinazione alla Gigabit Ethernet consente fino a 2 Gbps per raggiungere la massima velocità. Per chiudere in bellezza c’è anche l’integrazione con Alexa e Google Assistant.

Migliori ripetitori wifi

In abitazioni particolarmente grandi un modem router o un router non riescono a coprire tutta l’area attraverso la rete wifi. Per questo motivo esistono delle piccolissime estensioni da collegare alla presa elettrica in grado di fare da ponte e da tramite alla connessione wifi. Sono particolarmente indicati se si ha un router di fascia bassa con un range di connessione limitato oppure se si vuole estendere il wifi molto lontano come ad esempio in giardino.

TP-Link TL-Wa850RE

Piccolo, abbastanza potente e discreto in casa, questo wifi extender di TP-Link è il migliore per rapporto qualità-prezzo. Se si ha una casa grande con un bel po’ di zone senza un segnale stabile, grazie al prezzo decisamente ridotto è possibile estendere il segnale wifi in tutta l’abitazione senza spendere una cifra importante. Tra le altre cose grazie allo Smart Led sarà ancora più facile trovare la posizione migliore per sfruttare al massimo la linea tramite la connessione rapida WPS. Un best buy.

FRITZ!Repeater 1750E

Uno dei migliori repeater in circolazione se non il migliore in assoluto. Certo il prezzo è alto, 75 Euro per un wifi extender non sono pochi ma la qualità del brand si fa sentire grazie al supporto wifi dual band, alla porta la gigabit integrata e alla tecnologia wifi Mesh se si dispone di un modem router FRITZ!Box. Se si ha già un modem router del brand può valere assolutamente l’investimento se invece si sta cercando un wifi extender classico, questo funziona notevolmente meglio di altri ma costa di più.

Migliori router wifi portatili

Ad oggi ci sono tantissimi metodi per portare una connessione wifi dovunque, il primo è attivare la funzione hotspot sul proprio smartphone e magari connettere il notebook alla rete wifi generata. Questa soluzione è una via di mezzo con qualche compromesso come, ad esempio, la durata della batteria dello smartphone utilizzato come router notevolmente compromessa. Fortunatamente se si ha questo tipo di necessità è molto meglio puntare su un router wifi portatile. Basta semplicemente inserire una sim dati 4G ed il gioco è fatto.

TP-Link M7350

Un minuscolo router wifi portatile in grado supportare la connessione 4G LTE per ben 8 ore in continuazione grazie alla batteria da 2000 mAh e se non dovesse bastare si può utilizzare anche sotto ricarica senza che il dispositivo si surriscaldi troppo. Grazie a display esterno è possibile monitorare con una discreta precisione il consumo dei dati in modo da non andare oltre la soglia prevista dall’operatore.

Huawei 2 Plus Wifi

Huawei si conferma top brand a 360° perché anche questo router wifi portatile è tra i migliori in circolazione. 3000 mAh di batteria e ben 12 ore di connessione a disposizione con una singola ricarica. Una connessione caratterizzata da LTE a 300 Mbps, wifi dual band, ma 16 dispositivi collegati in simultanea ed un display esterno leggibile in ogni condizione di luce. Il router è costruito benissimo, è tascabile e resistente ad ogni condizione di utilizzo. Huawei in ambito comunicazioni sa il fatto suo, questo router wifi portatile funziona alla grande.

Migliori router e modem router in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai router, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori router e modem router che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei router, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il device che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

