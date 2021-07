Snapchat è un social altamente additivo, grazie ai continui aggiornamenti e all’accento posto sulle opzioni di personalizzazione, filtri e ai contenuti curati che vengono visti ogni giorni da centinaia di milioni di persone. Cosa fare però se vogliamo prenderci una pausa da Snapchat? Come si fa a eliminare un account Snapchat? Se stai cercando di trovare una risposta a queste domande, sei nel posto giusto. Tra l’altro, se sei in piena cura detox dai social potresti seguire le nostre altre guide su come eliminare l’account Clubhouse o come cancellare l’account TikTok.

Eliminare il proprio account Snapchat è un’operazione semplice che ruba pochi minuti se non una manciata di secondi, specialmente se paragonata ad altri social, i quali hanno una procedura molto più contorta. Se non hai tempo per informarti su cosa avviene esattamente quando decidi di disattivare e eliminare l’account Snapchat puoi saltare immediatamente all’ultimo paragrafo di questa guida: lì troverai le istruzioni su come eliminare il tuo account Snapchat.

Se invece vuoi saperne di più su cosa succede esattamente quando decidi di disattivare o eliminare Snapchat allora leggi con attenzione il prossimo paragrafo.

Cosa devi sapere prima di eliminare l’account Snapchat

I social media sono molto bravi a lasciare sempre una porta aperta agli utenti: così come Facebook e Instagram, anche Snapchat offre di poter eliminare l’account Snapchat, ma con una ampia finestra temporale che intercorre dal momento in cui l’utente invia l’input per l’eliminazione dei dati a quello in cui i dati saranno effettivamente rimossi dai server di Snapchat.

Qual è il motivo di una finestra temporale così ampia? Gli esperti di Snapchat sanno bene che la decisione di eliminare un social potrebbe essere basata su considerazioni impulsive: se però l’eliminazione vera e proprio non è immediata c’è una maggiore probabilità che l’utente decida di ripristinare il proprio account sul social giallo.

Di che tempistiche parliamo quando vogliamo eliminare account Snapchat? Innanzitutto, dal momento della richiesta di eliminazione – da effettuare esclusivamente sul portale web del social – devono trascorrere 30 giorni per disattivare l’account. Durante i primi 30 giorni in cui l’account è disattivato nessuno potrà contattarti o interagire con te su Snapchat.

Una volta trascorsi 30 giorni di disattivazione, l’account verrà eliminato in modo permanente e definitivo, senza possibilità di recuperare alcun dato, dopo altri 30 giorni. Questo significa che, dal momento in cui inseriamo le nostre credenziali sul portale account confermando la volontà di eliminare un account Snapchat, alla sua effettiva eliminazione, intercorrono 60 giorni.

Durante questi 60 giorni, in qualunque momento, possiamo decidere di riattivare l’account Snapchat semplicemente accedendo all’app utilizzando come credenziali il nome utente e la password. Non sarà possibile accedere tramite indirizzo email, né tantomeno potremo cambiare la password prima di accedere e riattivare l’account.

Trascorsi 60 giorni, l’account verrà eliminato definitivamente e con esso tutti i dati in esso contenuti come impostazioni dell’account, dati del dispositivo utilizzato e sulla posizione, Snap inviati e ricevuti, lista contatti, Storie, la cronologia delle chat e via discorrendo. L’azienda si riserva però il diritto di conservare alcuni dati per “necessità legali, aziendali e di sicurezza”. Come si può leggere sulla pagina di supporto di Snapchat, “potremmo conservare informazioni su eventuali acquisti che hai effettuato su Snapchat e quando hai accettato i nostri Termini di Servizio oltre alla nostra Informativa sulla Privacy.”

Ora che conoscete tutto ciò che c’è da sapere sul processo di eliminazione di un account Snapchat, potete passare al prossimo paragrafo dove vi diciamo esattamente cosa fare per cancellarsi da Snapchat definitivamente.

Come fare un backup dei dati Snapchat prima di cancellarsi dal social

Molti utenti potrebbero essere restii a cancellarsi da Snapchat per motivi sentimentali: al solo pensiero di perdere gli snap e la cronologia delle chat molte persone rinunciano all’idea. Non molti però sono a conoscenza del fatto che è possibile salvare un backup dei dati di Snapchat. Di seguito trovate la lista dei dati che vengono raccolti nel backup una volta avviata la procedura:

cronologia degli accessi e informazioni sull’account;

informazioni utente e profili pubblici;

cronologia degli Snap e della Chat;

ricordi;

cronologia degli acquisti;

cronologia dell’Assistenza Snapchat;

Amici;

posizione;

cronologia di ricerca;

Bitmoji.

Per richiedere un backup dei dati dovremo accedere al portale account Snapchat e inserire le credenziali di accesso, ovvero nome utente/email e password. Una volta autorizzati potremo andare su I miei dati e cliccare sul pulsante Invia richiesta che troviamo in fondo alla pagina.

Automaticamente verrà creato un file in formato ZIP contenente tutti i dati sopra citati: potremo scaricare questo archivio grazie ad un link che verrà inviato sulla mail utilizzata per verificare l’account Snapchat. Ci potrebbe volere qualche giorno prima di ricevere il link contenente i dati, per cui pazientate: se inviate una richiesta per I miei dati di Snapchat e subito dopo iniziate l’iter per disattivare l’account potreste non ricevere mai l’archivio in formato ZIP.

Come eliminare un account Snapchat su iOS e Android

Come si fa a eliminare un account Snapchat? Per prima cosa è importante notare che non è possibile, al momento attuale, cancellarsi da Snapchat direttamente all’interno dell’app. Non esiste infatti un’opzione nel menu Impostazioni – quello con l’icona a forma di ingranaggio, per intenderci – che permetta di procedere con l’eliminazione dell’account. Toccherà quindi procedere alla disattivazione e conseguentemente all’eliminazione dell’account attraverso il portale account. Per farlo dobbiamo:

navigare sul portale account di Snapchat;

inserire le credenziali di accesso, ovvero nome utente/email e password;

un codice di sicurezza per l’autenticazione a due fattori (se non sapete cos’è qui ne parliamo in modo approfondito) verrà inviato al numero di telefono connesso all’account Snapchat;

inserite il codice di sicurezza ricevuto sul vostro cellulare e inseritelo nell’apposito campo;

nella nuova schermata vi verrà chiesto di confermare l’operazione inserendo nuovamente le credenziali di accesso;

cliccate sul pulsante Continua per iniziare il processo di disattivazione e conseguente eliminazione dell’account Snapchat.

Congratulazioni, vi siete appena cancellati con successo da Snapchat: ora vi toccherà aspettare prima 30 giorni per avere il vostro account completamente disattivato, e poi ulteriori 30 giorni per vedere i vostri dati rimossi dai server del social, incluso il vostro username, una volta per tutte.