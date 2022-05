Per chi è solito investire nel trading online, la ricerca della piattaforma con cui operare rappresenta il primo passo da affrontare, per predisporre al meglio la propria attività d’investimento. Una scelta che ove fatta nel modo più accorto si traduce in una serie di vantaggi di non poco conto.

Tra le possibili scelte in tal senso c’è anche quella rappresentata da NAGA, piattaforma di social trading che ha fatto il suo debutto sul mercato nel corso del 2015. Nonostante la sua giovane età il broker è comunque riuscito a segnalarsi per una proposta di notevole livello, tesa in particolare a facilitare l’attività di investimento permettendo ai propri utenti, che hanno già oltrepassato quota un milione in ogni parte del globo, di concentrarsi sull’apertura e la chiusura di posizioni.

Andiamo quindi a cercare di comprenderne meglio non solo il funzionamento, ma anche l’effettivo livello per capire se sia in grado di rispondere al meglio alle esigenze proposte o se, al contrario, sia il caso di passare ad altro candidato con cui aprire il proprio conto.

Cos’è NAGA

NAGA è una piattaforma di social trading che parte da una semplice esigenza dei trader, quella di avere a propria disposizione strumenti non solo potenti, ma anche tali da facilitare al massimo il proprio commercio. Per soddisfarla l’azienda ha varato quella che è considerata l’app più potente attualmente presente sui mercati, con un solo conto, grazie al quale oltre un milioni di utenti sono in grado di investire su azioni, materie prime, criptovalute e altri asset finanziari.

In particolare NAGA consente di investire sui mercati globali tramite più di 950 strumenti diversi, potendo far leva su una funzione di Copy Trading la quale rende possibile replicare le operazioni intraprese dai migliori investitori in tempo reale e con un solo click. Una modalità d’investimento che è stata mutuata dai social e dal principio della condivisione che li caratterizza. In questo caso ad essere condivise sono le competenze dei trader di lunga data, le quali consentono di attenuare al massimo il livello di rischio collegato agli esordi.

In pratica, chi non vuole correre pericoli troppo elevati come quelli che le fluttuazioni dei mercati sono solite riservare, particolarmente pericolose per i trader alle prime esperienze, può copiare nei minimi dettagli le operazioni intraprese da quelli esperti. Una modalità di trading la quale si sta rivelando decisiva per le sorti di alcuni broker di trading sul web, tra cui appunto NAGA.

Come funziona NAGA

Il funzionamento di NAGA non differisce per grandi linee da quello che caratterizza piattaforme analoghe. Una volta aperto il proprio conto d’investimento, il cliente ha a propria disposizione tutte le funzionalità che sono tipiche di Metatrader, in versione 4 e 5, a partire dai grafici, dagli indici e dagli altri strumenti operativi. Ad essi, però, va ad aggiungerne altre, in particolare:

un account manager personale, in grado di guidare l’assistito verso le migliori opportunità prospettate dai mercati finanziari;

il Messenger, con il quale è possibile condividere le analisi;

la classifica del “Migliori investitori”, utile per capire quali siano quelli di cui copiare le operazioni;

il trading automatico, ovvero portato avanti con l’ausilio di un bot;

un feed recante i segnali di mercato;

un wallet per chi intende dedicarsi al trading di criptovalute.

Lo strumento principale di investimento è rappresentato anche nel caso di NAGA dai CFD (Contract for Difference), ovvero i derivati che vanno a riflettere fedelmente la quotazione di un bene sottostante. Questi particolare contratti permettono una flessibilità sconosciuta all’investimento azionario o ad altri i quali prevedono il possesso diretto dell’asset, in quanto permettono di guadagnare anche dalla flessione del suo prezzo, a patto naturalmente di capire la direzionalità del mercato di riferimento.

I CFD, inoltre, consentono di operare allo scoperto, ovvero di puntare su un ribasso del prezzo pur senza avere le risorse che si stanno investendo. A renderlo possibile è la leva finanziaria, un moltiplicatore che consente a chiunque lo voglia di moltiplicare per un certo coefficiente l’importo da investire nell’apertura della posizione desiderata.

Occorre però sapere che la leva finanziaria è uno strumento molto rischioso: amplifica non solo i guadagni, ma anche le possibili perdite. Proprio per questo anche NAGA limita la sua portata a seconda del profilo di chi la richiede. Nel caso di trader al dettaglio può accordare un rapporto sino a 1:30, il quale varia a seconda dello strumento su cui si intende operare, mentre per quelli professionisti si può arrivare anche a 1:200, contattando l’assistenza clienti.

Occorre ricordare allo stesso tempo come gli stessi CFD, però, per loro natura siano in grado di attenuare questo rischio. Grazie alla grande liquidità del mercato di riferimento possono infatti essere chiusi in qualsiasi momento, permettendo in tal modo di massimizzare i profitti e limitare i passivi.

Quali sono i vantaggi assicurati da NAGA?

Prima di aprire un conto, è sempre consigliabile cercare di capire gli effettivi vantaggi che una piattaforma è in grado di assicurare. Per quanto riguarda NAGA, possiamo individuarli senz’altro nei seguenti:

la totale assenza di commissioni su alcuni asset;

su alcuni asset; la garanzia offerta in termini di sicurezza dal possesso di una licenza rilasciata da CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission, contrassegnata dal numero 204/13);

(Cyprus Securities and Exchange Commission, contrassegnata dal numero 204/13); la possibilità di investire sulle variazioni di prezzo di oltre 40 criptovalute;

l’offerta di una gamma di prodotti di formazione tra cui eBook di trading, webinar online e video formativi, tutti gratuiti;

il payout per ogni utente che, oltre ad aver verificato l’account, effettua anche il deposito di minimo di 300 euro e la prima operazione.

Ad essi si va poi a unire l’elevato livello dei servizi proposti, tali da agevolare al massimo chi intende concentrare i suoi sforzi sul trading senza doversi occupare di disservizi che, purtroppo non sono rari con questo genere di piattaforme. A partire da un’interfaccia non solo gradevole da un punto di vista grafico, ma anche intuitiva, cui si vanno ad aggiungere i segnali di trading, gli aggiornamenti sulla situazione dei mercati e la possibilità di avere un account manager personale.

Non manca naturalmente una versione demo con la quale i trader alle prime armi possono valutare lo stato di avanzamento del proprio processo di apprendimento e saggiare la validità delle strategie immaginate. Grazie ad essa è quindi possibile aprire posizioni senza rischiare il proprio denaro in quella fase iniziale che, troppo spesso, rappresenta la pietra tombale sulle speranze degli investitori principianti.

Un paniere di servizi cui va naturalmente ad aggiungersi l’ormai celebre copy trading, ovvero la modalità di investimento il quale consente ai trader che hanno appena iniziato di attutire al massimo l’impatto con il mercato. Per farlo possono ricopiare per filo e per segno le posizioni aperte dagli investitori i quali vantano invece una esperienza tale da consentire loro di fare del trading una vera e propria professione.

Anche per quanto concerne l’assistenza ai clienti NAGA è riuscita a dare vita ad un servizio in grado di scavare un solco nei confronti della concorrenza. A permettergli di farlo sono non solo gli strumenti che lo compongono (telefono, chat live e posta elettronica), ma anche la professionalità e cordialità degli operatori. Grazie ad essi diventa in effetti possibile risolvere nel minor tempo possibile ogni problematica e concentrarsi sull’apertura e chiusura delle posizioni, senza pericolose “distrazioni”.

Le opinioni su NAGA

Per riuscire a capire meglio il livello conseguito da NAGA, la cosa migliore da fare consiste nel consultare le opinioni espresse sul web dagli utenti della piattaforma. Lo strumento ideale per farlo è rappresentato da TrustPilot, il sito specializzato in recensioni su aziende e servizi considerato una sorta di Bibbia per quanto le riguarda.

Per quanto concerne la piattaforma di trading il giudizio degli utenti sembra del tutto univoco: il 76% di loro la giudica infatti eccezionale, motivando la propria valutazione con l’alto livello del servizio di assistenza, la semplicità di utilizzo che la caratterizza, l’utilità di avere un account manager come supporto e la trasparenza delle politiche adottate. Ad essi si aggiunge un ulteriore 7% che ne attesta la bontà e un 2% che la ritiene accettabile. Sull’altro piatto della bilancia si vanno invece a porre il 13% che bollano NAGA come scarsa e un 2% i quali ne affermano la mediocrità. Come si può notare, quindi, i giudizi entusiastici prevalgono nettamente su una quota di bocciature la quale può in definitiva essere ritenuta del tutto fisiologica.

Considerato come sin troppo spesso il settore sia stato funestato non solo da truffe evidenti, ma anche da comportamenti impropri, possiamo affermare quindi che NAGA supera a pieni voti l’esame e si propone come una piattaforma di trading assolutamente consigliabile, in particolare per gli investitori i quali sono ancora all’inizio della propria navigazione sui mercati, ma non solo per loro.

