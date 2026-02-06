Quando abbiamo ricevuto MOVA M50 Ultra eravamo curiosi di capire se un aspirapolvere lavapavimenti con manico pieghevole potesse davvero risolvere uno dei problemi più fastidiosi delle pulizie domestiche: raggiungere gli spazi sotto i mobili senza doversi piegare come contorsionisti.

Sono bastate tre settimane di utilizzo intensivo in una casa con pavimenti in gres e parquet, tra briciole quotidiane, macchie improvvise e la polvere che si accumula sotto divani e letti, per capire che il sistema Flex-Master Pro di MOVA è andato ben oltre le nostre aspettative. Ma non è solo il manico pieghevole a fare la differenza. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Solida e senza fronzoli

La prima sensazione che abbiamo avuto prendendo in mano MOVA M50 Ultra, anche a causa del peso di 5,7 Kg, è di grande solidità. Le plastiche sono di buona qualità, e la costruzione appare impeccabile, anche dopo un uso decisamente intenso non abbiamo notato alcun problema di sorta negli assemblaggi.

Le dimensioni sono decisamente generose, 118 x 25,6 x 27,5 centimetri, ma grazie al posizionamento del serbatoio dell’acqua appena sopra la spazzola, il baricentro rimane molto basso, permettendo al dispositivo di stare in pedi da solo, senza doverlo appoggiare a una parete. E appena sopra al serbatoio dell’acqua sporca è presente una comoda maniglia per il trasporto, che permette di sollevare l’aspirapolvere in maniera più semplice.

La base misura 33 x 32 centimetri e oltre a provvedere alla ricarica della batteria interna, di cui parleremo più avanti, si occupa anche del lavaggio e asciugatura della spazzola a rullo. Una soluzione compatta, soprattutto se paragonata ad alcuni modelli della concorrenza, che si integra perfettamente anche in spazi relativamente stretti.

Previous Next Fullscreen

Il vero cuore dell’innovazione risiede nel manico Flex-Master Pro, il pezzo forte di questa soluzione targata MOVA. Si tratta di un manico che può essere esteso da 120 a 131 centimetri, così da adattarlo al meglio all’altezza di chi lo sta utilizzando. Il grilletto posto sull’impugnatura è il tocco di classe che permette di sbloccare uno snodo che consente al manico di piegarsi fino a 90 gradi. In questo modo il corpo della lavapavimenti si trova parallelo al pavimento, una soluzione perfetta per pulire sotto ai mobili, al letto e al divano, senza doversi piegare. Una piccola ruota posta nella parte alta evita che il corpo principale del dispositivo gratti sul pavimento, rendendo più semplice che mai l’utilizzo.

Il meccanismo è decisamente solido, anche dopo tre settimane in cui abbiamo utilizzato MOVA M50 Ultra quotidianamente, non c’è alcun gyioco nei movimenti e nessuna perdita di stabilità.

Prestazioni solide

Con i 22.000 Pa di potenza aspirante e una pressione di 20 newton esercitata dal rullo sul pavimento, M50 Ultra riesce a gestire senza alcun problema anche le macchie più difficili, senza alcuna difficoltà. Nel corso di queste settimane l’abbiamo provata con diversi tipi di sporco, sia secco che umido. Perché il bello di queste soluzioni è che non serve passare prima l’aspirapolvere e poi la lavapavimenti, basta un solo passaggio per raccogliere tutto.

Il sensore presente sulla spazzola rileva automaticamente il livello di sporco adattando la potenza di aspirazione di conseguenza, senza che l’utente debba intervenire manualmente. Anche i liquidi vengono raccolti senza problema alcuno, solo le macchie più grasse (olio, cioccolato) richiedono un secondo passaggio, ma in linea di massima se pulite ogni giorno non dovrete mai ripassare sulle macchie. Nemmeno peli e capelli creano problemi, visto che il raschietto dentellato posto sul retro della spazzola rimuove tutto e anche smontando il rullo per un controllo non siamo riusciti a trovare alcun groviglio.

Previous Next Fullscreen

Il serbatoio per l’acqua pulita (non abbiamo sempre preferito utilizzare acqua calda) ha una capacità di 800 ml mentre quello per l’acqua sporca arriva a 700 ml. Entrambi ci hanno permesso di pulire in maniera profonda circa 50 metri quadri, mentre con una pulizia più leggera, effettuata ogni giorno, abbiamo superato gli 80 metri quadri senza che sia stato necessario effettuare alcun rabbocco.

Nel serbatoio per l’acqua pulita è presente anche un piccolo serbatoio per il detergente, fornito in dotazione, che viene miscelato in maniera automatica durante il lavaggio. Il dosaggio è decisamente ottimale, perché, a differenza di quanto accade con altri dispositivi simili, non rimangono tracce o aloni strani sul pavimento.

Una delle caratteristiche che ci ha colpito di più è il braccio robotico anteriore. Si tratta di una piccola spatola che si estende automaticamente in circa 0,2 secondi quando tirate indietro l’aspirapolvere, permettendo di raccogliere residui solidi e liquidi a filo muro. Negli angoli e lungo i battiscopa, dove altri aspirapolvere lavapavimenti lasciano sempre qualche residuo, M50 Ultra arriva praticamente a 0 mm di distanza. Questa funzione è decisamente affidabile e fa davvero la differenza nella pulizia completa della casa.

Nonostante i 5,7 kg di peso, durante l’utilizzo la sensazione è di guidare un dispositivo da mezzo chilo. Questo grazie al sistema Smart Gliding che assiste i movimenti avanti e indietro con tre livelli di regolazione. La ruota motorizzata centrale fa tutto il lavoro: voi dovete solo guidare M50 Ultra, senza mai spingere o tirare con forza. Anche su superfici ampie o durante sessioni di pulizia lunghe, non abbiamo mai avvertito fatica a braccia o polsi. Con il manico piegato potete passare sotto al letto usando un solo dito, e basta tirare leggermente per invertire immediatamente la trazione.

L’unico momento in cui il peso si sente davvero è quando dovete sollevare l’aspirapolvere per riporlo sulla base di ricarica: qui servono qualche centimetro di sollevamento e un minimo di forza, ma grazie alla maniglia dedicata sul serbatoio non è mai stato un problema.

Autonomia e stazione di ricarica

La batteria da 24.000 mAh (sei moduli da 4.000 mAh ciascuno) garantisce circa 40 minuti di autonomia in modalità Smart, sufficienti per pulire fino a 300 mq. Nei nostri test su un appartamento di 85 mq, abbiamo sempre completato la pulizia con ancora il 20-30% di carica residua. La ricarica completa richiede circa 4 ore, tempo nella norma per questa categoria di prodotti. Durante la ricarica, l’aspirapolvere può anche avviare il ciclo di autopulizia della spazzola, ottimizzando i tempi di inattività.

Terminata la pulizia, basta posizionare M50 Ultra sulla base e attivare il ciclo di autopulizia. Un elemento riscaldante sotto la base porta l’acqua a ebollizione (100°C) e lava accuratamente il rullo per 4-5 minuti, abbattendo il 99,99% dei batteri e sciogliendo grasso e sporco. Segue un’asciugatura ad aria calda a 90°C che dura circa 30 minuti. Durante i nostri test il rullo non ha mai emanato cattivi odori e si è sempre mantenuto pulito. Volendo, dall’app è disponibile anche una modalità rapida da 5 minuti complessivi, utile quando avete fretta. Un dettaglio che abbiamo apprezzato: nel serbatoio dell’acqua sporca c’è uno stick deodorante integrato che neutralizza gli odori per diversi giorni. Anche se dimenticate di svuotare subito l’acqua sporca, non si avvertono cattivi odori in casa, una soluzione comoda se magari dovete interrompere la pulizia e riprenderla qualche ora più tardi.

L’app MOVAhome si connette via WiFi e permette di personalizzare le modalità di pulizia, attivare l’autopulizia programmata, monitorare lo stato degli accessori e persino pilotare l’aspirapolvere a distanza quando è completamente appoggiato sul pavimento. Abbiamo usato soprattutto la funzione di controllo remoto per pulire sotto il letto senza doverci piegare: dall’app muovete M50 Ultra avanti e indietro con un semplice tocco sullo schermo. Comodo e funzionale. L’aspirapolvere comunica anche tramite voce (in italiano) segnalando quando serve ricaricare la batteria, riempire l’acqua pulita o svuotare quella sporca. I messaggi vocali sono chiari e mai invasivi.

Considerazioni finali

MOVA M50 Ultra non rivoluziona il concetto di aspirapolvere lavapavimenti, ma introduce un’innovazione, il manico pieghevole Flex-Master Pro, che cambia concretamente il modo di pulire casa. Raggiungere spazi bassi senza piegarsi, pulire angoli a filo muro grazie al braccio robotico, e guidare un dispositivo da 5,7 kg che sembra pesare meno di un chilo grazie alla trazione motorizzata: tutto contribuisce a rendere le pulizie meno faticose e più rapide.

L’autopulizia finale a 100°C garantisce igiene senza pensieri, l’autonomia di 40 minuti è sufficiente per appartamenti medio-grandi, e la qualità costruttiva promette durata nel tempo. Certo, il peso si sente quando va sollevato e il prezzo non è alla portata di tutti, ma se cercate un aspirapolvere lavapavimenti versatile ed ergonomico, M50 Ultra merita seria considerazione.

Pro: manico pieghevole e allungabile



trazione motorizzata



autopulizia a 100 gradi Contro: peso



mancano i LED frontali