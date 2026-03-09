Ci sono dispositivi che promettono di rendere la casa “smart” e altri che, semplicemente, lo fanno senza chiedere attenzione. Aqara FP300 rientra in questa seconda categoria. Dopo oltre tre mesi di utilizzo quotidiano, in ambienti diversi e con scenari tutt’altro che ideali, possiamo dire di aver capito non solo cosa fa, ma soprattutto come cambia il modo in cui interagite con la vostra casa. Non è un sensore che si limita a reagire a un movimento, ma uno strumento che osserva, interpreta e decide insieme a voi, spesso prima ancora che ve ne rendiate conto.

Primo impatto

Il primo impatto è volutamente sobrio. FP300 non cerca di farsi notare, e questa è già una dichiarazione di intenti. È pensato per stare fermo, quasi invisibile, mentre lavora in modo continuo e silenzioso. L’idea di base è semplice solo in apparenza: rilevare la presenza umana con precisione millimetrica, distinguendo tra passaggio, sosta, micro-movimenti e assenza reale. Il tutto con alimentazione a batteria, la vera novità di questa soluzione rispetto ai modelli già presenti nel catalogo Aqara. Nella pratica, significa accendere una luce solo quando serve davvero, mantenere attivo un ambiente anche quando siete immobili sul divano, o spegnere tutto senza falsi positivi quando uscite da una stanza.

Durante le prime settimane lo abbiamo volutamente stressato. Porte aperte, animali domestici, correnti d’aria, stanze non perfettamente regolari. Aqara FP300 ha mostrato subito una maturità che raramente si vede in questa categoria. Non è infallibile, ma è coerente, ed è questa la qualità che fa la differenza nel lungo periodo. Vi accorgete che funziona perché smettete di pensarci, e in un ecosistema smart è probabilmente il complimento più grande che si possa fare.

Precisione che cambia il modo di usare l’automazione

Se siete abituati ai classici sensori di movimento, il salto concettuale è netto. FP300 non “vede” un gesto, ma capisce una presenza. Questo cambia radicalmente il tipo di automazioni che potete costruire. Nei nostri test lo abbiamo utilizzato in salotto, in camera da letto e in uno studio domestico, ambienti in cui il movimento non è costante ma la presenza sì. Il risultato è una gestione dell’illuminazione e dei dispositivi che finalmente non richiede compromessi. Se poi aggiungiamo che è presente anche un sensore di luminosità, che permette di accendere la luce solo quando è effettivamente necessario, capirete come siamo di fronte a un accessorio che non esitiamo a definire fondamentale per la smart home.

Seduti a leggere, a lavorare o semplicemente a guardare una serie TV, non abbiamo mai assistito allo spegnimento improvviso delle luci, uno dei problemi storici dei sensori PIR (a infrarossi) tradizionali. Allo stesso tempo, l’uscita dalla stanza viene rilevata con tempi corretti, senza dover impostare ritardi innaturali che finiscono per vanificare il risparmio energetico. È un equilibrio sottile, e FP300 lo mantiene con una naturalezza sorprendente. E nel nostro studio la luce continua tuttora ad accendersi solo quando cala la sera e la luminosità scende al di sotto della soglia impostata.

Un aspetto che abbiamo apprezzato molto è la stabilità nel tempo. Passata la fase iniziale di configurazione, il comportamento resta coerente giorno dopo giorno. Non serve ricalibrare continuamente, non ci si ritrova a correggere automazioni ogni settimana. Questo lo rende adatto anche a chi vuole una casa intelligente ma non ha voglia di diventare amministratore di sistema della propria abitazione. Funziona, e lo fa in modo prevedibile.

Nonostante manchi la gestione delle zone, presente nei modelli cablati, è possibile regolare la sensibilità di rilevamento, permettendo ad esempio di spegnere la luce della scrivania quando vi spostate di un paio di metri. E ovviamente quando tornate alla scrivania, la relativa luce torna ad accendersi, ottimizzando anche i costumi.

Ovviamente questa cosa può rappresentare un limite nelle stanze più piccole, dove ha più senso coprire l’intera superficie senza particolari distinzioni. Tutto questo non è più un esercizio di stile, ma qualcosa che, una volta provato, diventa difficile abbandonare.

Integrazione nell’ecosistema Aqara e affidabilità quotidiana

Aqara FP300 dà il meglio di sé quando è inserito in un ecosistema coerente, e questo va detto con chiarezza. All’interno dell’app Aqara l’esperienza è fluida, logica e ben strutturata. Le impostazioni non sono eccessive, ma nemmeno limitanti. Si percepisce un lavoro di affinamento che nasce dall’esperienza accumulata da Aqara negli anni, soprattutto sul fronte della domotica residenziale.

Nel nostro utilizzo quotidiano non abbiamo riscontrato problemi di disconnessione o comportamenti bizzarri. Anche dopo aggiornamenti software, il sensore ha mantenuto la sua affidabilità senza richiedere interventi manuali. È un dettaglio che sembra banale, ma chi ha una casa con decine di dispositivi smart sa quanto possa diventare frustrante il contrario.

Un altro punto a favore è il consumo energetico. FP300 resta sempre attivo, ma senza incidere in modo percepibile sui consumi complessivi. Non scalda, non emette rumori, non crea interferenze evidenti con altri dispositivi. È uno di quei prodotti che, una volta installati, spariscono dalla vostra percezione quotidiana, continuando però a fare il loro lavoro in modo costante.

Va detto che richiede un minimo di attenzione iniziale nella posizione e nell’orientamento. Non è un sensore che si piazza a caso e si dimentica. Ma una volta trovata la collocazione giusta, il risultato ripaga ampiamente il tempo investito. È una scelta consapevole, non un gadget impulsivo.

Home Assistant e libertà di automazione avanzata

Nel corso del nostro periodo di prova abbiamo integrato Aqara FP300 in un ambiente Home Assistant, ed è qui che il sensore mostra tutto il suo potenziale. Per chi ama costruire automazioni su misura, FP300 diventa un vero e proprio strumento di precisione. I dati esposti sono sufficientemente dettagliati da permettere logiche complesse, senza però risultare caotici o inutilizzabili.

Nel nostro caso lo abbiamo utilizzato per gestire luci, prese smart e climatizzazione in modo combinato, basandoci non solo sulla presenza, ma anche sulla persistenza della stessa. Questo ha permesso di creare scenari che si adattano al comportamento reale delle persone, non a una sequenza rigida di eventi. È un approccio più umano all’automazione, meno meccanico e più aderente alla vita quotidiana.

L’integrazione non è immediata come quella nativa nell’app Aqara, ma non è nemmeno complessa per chi ha un minimo di familiarità con Home Assistant. Una volta configurato, il sistema risponde in modo rapido e affidabile, senza lag evidenti o dati incoerenti. È evidente che Aqara ha pensato FP300 anche per un pubblico più evoluto, senza però escludere chi si ferma a un utilizzo più semplice.

Se siete tra quelli che amano sperimentare, FP300 vi dà materiale su cui lavorare. Se invece cercate solo qualcosa che funzioni senza complicazioni, potete fermarvi molto prima e ottenere comunque un risultato eccellente. Questa doppia anima è uno dei suoi punti di forza principali.

Considerazioni finali

Dopo tre mesi di utilizzo quotidiano, Aqara FP300 si è dimostrato uno dei sensori di presenza più convincenti che abbiamo provato finora. Non è perfetto, non è economico e non è pensato per tutti. Ma se state cercando un salto di qualità reale nell’automazione domestica, è difficile tornare indietro una volta integrato nel vostro ambiente. E ha il grosso vantaggio, rispetto ai sensori cablati, di non richiedere una fonte di alimentazione. La batteria promette almeno un anno di utilizzo, un dato che nei nostri test è sembrato decisamente realistico.

È un prodotto che non punta sull’effetto wow immediato, ma sulla comodità silenziosa che si costruisce giorno dopo giorno. Le luci che si comportano come vorreste, gli ambienti che restano accoglienti senza sprechi, la sensazione che la casa capisca quando ci siete davvero. Tutto questo, alla lunga, pesa più di qualsiasi scheda tecnica.

Aqara FP300 è una scelta matura, consapevole, quasi adulta. Non cerca di impressionare, ma di accompagnare. E lo fa con una precisione che, oggi, resta ancora rara nel mondo della smart home.

Pro: elevata precisione



automazioni affidabili



ottima integrazione



alimentata a batteria Contro: prezzo



poco ideale per piccoli ambienti

Voto finale: 9.1

[/testo_pro_contro