Xiaomi ha presentato ieri un nuovo ed interessante gadget: si chiama Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W e, oltre ad essere un power bank, ha anche la funzione di supporto per la ricarica wireless.

Ecco il nuovo Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W

Con una batteria da 10000 mAh (ma una capacità nominale da 5600 mAh), il nuovo power bank viene fornito insieme ad una speciale dock dove può essere collegato e sfruttato come caricatore wireless. Nel frattempo, la dock stessa (collegata ad una presa elettrica) andrà a ricaricare il power bank.

Sul power bank presenti una porta USB tipo A con supporto alla ricarica fino a 27 W e una porta USB tipo C per ricariche fino a 30 W, potenza raggiungibile anche tramite la ricarica wireless; presenti anche dei comodi LED sul lato che informano sullo stato di carica del power bank.

Per ricaricare il nuovo Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W è possibile utilizzare come detto la dock dedicata (10 W) oppure la porta USB tipo C (18 W).

Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W ha un prezzo in Cina di 199 Yuan (poco meno di 25 Euro al cambio), ed è al momento disponibile sul sito mi.com in preordine.