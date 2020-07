Saldi Privati è un sito di vendite private, dove acquistare abbigliamento, scarpe e articoli per la casa a prezzo scontato. Insieme a Privalia rappresenta il modello per eccellenza della formula vendita-evento, per cui soltanto gli iscritti usufruiscono delle promozioni presenti sul sito www.saldiprivati.com, diverse ogni settimana.

Vuoi saperne di più? Continua allora a leggere l’articolo o clicca qui in basso sull’argomento che più ti interessa.

Come funziona Saldi Privati

L’iscrizione a Saldi Privati dà accesso a sconti fino al 70% su capi d’abbigliamento, occhiali e scarpe delle migliori marche. Prima dell’inizio di una nuova campagna, gli utenti ricevono via email un avviso che li informa dell’imminente avvio della promozione. L’acquisto viene completato online in totale sicurezza, pagando con carta di credito o PayPal. Se poi, a consegna effettuata, ci si accorge che l’articolo comprato non è di proprio gradimento, si ha diritto al reso.

Di seguito trovi le risposte a tutte le domande più frequenti degli utenti che usano SaldiPrivati per la prima volta. Se il tuo dubbio è tra questi, vai subito al punto con un semplice tap o clic.

Come iscriversi

Per iscriverti a Saldi Privati compila il form d’iscrizione presente nella homepage del sito www.saldiprivati.com con nome, cognome, email e password. Per completare la procedura con successo accetta poi le condizioni generali di vendita, aggiungendo il segno di spunta accanto all’apposita casella, e clicca sul tasto Iscriviti e accedi alle vendite. Facoltativo, invece, il consenso a ricevere la newsletter con le ultime novità dal mondo di Saldi Privati Italia.

Se non vuoi usare l’indirizzo email, completa la registrazione con un clic sul riquadro di Facebook, accettando così che il sito acceda alle informazioni del tuo profilo social.



Come fare il login

Per entrare nell’area clienti di Saldi Privati collegati alla pagina iniziale del sito, riempi i campi E-mail e Password accanto a Sei già iscritto? con le credenziali indicate al momento dell’iscrizione e clicca sul tasto Accedi alle vendite.

Tip: aggiungi il segno di spunta accanto al campo Memorizza per non digitare più username e password a ogni nuovo accesso.

Qualora tu abbia completato la registrazione con l’account Facebook, per accedere all’area personale ti basterà eseguire il login al social network.

Importante: se hai dimenticato la password clicca sul link Password dimenticata? e inserisci l’indirizzo email usato per l’iscrizione: dopo pochi secondi riceverai un’email attraverso cui reimpostare la parola chiave di accesso.



Come si paga

I metodi di pagamento accettati da Saldi Privati sono le carte di credito Visa, MasterCard e American Express, la carta prepagata PostePay, PayPal e Apple Pay. Se usi una carta di credito o prepagata, durante la transazione ti verrà inviato un codice di sicurezza sullo smartphone, che dovrai digitare sul computer per confermare il pagamento.

Soltanto dopo aver riportato il codice corretto la tua banca autorizzerà il trasferimento del denaro al conto di SaldiPrivati, che a sua volta cambierà lo status dell’ordine in Accettato.

Nota: non puoi invece pagare in contrassegno, dal momento che tale opzione non è contemplata dalle condizioni contrattuali del sito di vendite.



Come fare il reso

Per effettuare il reso di un articolo acquistato su Saldi Privati compila il documento Modulo di Recesso Tipo che trovi in allegato all’email di conferma dell’ordine, riponi poi il prodotto nella sua confezione originale e scrivi sul pacco il tuo nome, cognome, indirizzo e numero dell’ordine. Fatto questo, recati in un qualsiasi ufficio postale per la spedizione. Sul pacco, nella sezione dedicata al destinatario, scrivi: Saldiprivati S.r.l., Via San Marco, 29 – 20121 Milano.

Nota: a questo stesso indirizzo dovrai inviare anche il modulo di recesso, oppure puoi inoltrarlo all’indirizzo di posta elettronica servizio.clienti@saldiprivati.com.

Se scegli la procedura di recesso online, accedi alla tua area privata e vai su Profilo > Reso online, dove troverai il modulo da compilare. Dopo l’inoltro, riceverai da Saldi Privati un’email con cui ti confermerà di aver ricevuto la richiesta di reso.

Ricorda che hai tempo fino a 14 giorni per esercitare il diritto di recesso, a partire dalla data in cui è avvenuta la consegna o hai acquistato il coupon.



Come cancellarsi

Per eliminare l’account di Saldi Privati accedi all’area personale del sito, sposta il mouse su Help e vai su Help & Servizio Clienti. Nel riquadro successivo, sotto l’intestazione Le tue domande…Le nostre risposte, clicca su Il mio account e le mie comunicazioni, quindi seleziona Accedere o cancellare i miei dati personali. Si aprirà una nuova schermata intitolata Accedere o cancellare i miei dati personali: da qui vai su su Vorrei disiscrivermi e cancellare i miei dati personali, quindi clicca sul tasto Compilare un modulo. Dal nuovo form che si apre non ti resta che selezionare nel campo La tua domanda riguarda l’opzione Vorrei disiscrivermi e cancellare i miei dati personali, scrivere poche parole per specificare la richiesta, inserire l’indirizzo email e pigiare sul bottone Conferma.

Dopo la cancellazione dell’account, non potrai più fare il login su www.saldiprivati.com tramite le tue credenziali. Saranno anche rimossi i dati di pagamento registrati in precedenza, gli eventuali buoni acquisto ancora attivi, lo storico degli ordini e l’indirizzo di consegna. Se vorrai, in futuro, acquistare di nuovo nel sito di outlet su Internet, dovrai ripetere la procedura d’iscrizione daccapo.

Importante: non puoi eliminare il profilo se hai un ordine attivo o hai in corso la richiesta di un reso, ma dovrai aspettare la consegna del pacco a casa o il completamento del reso.

Cosa vende Saldi Privati

Le offerte su Saldi Privati sono su capi d’abbigliamento, calzature, prodotti di make-up, trattamenti di bellezza e articoli per la casa.

Nella categoria Moda, che include la sezione abbigliamento, sono in vendita capi firmati di Guess, Karl Lagerfeld e Nike. Tra le calzature si annoverano invece i marchi Geox, Liu-Jo e Stemar. Se hai interesse per i trucchi, trovi i set make-up di Lollipops, postQuam e Zoe Ayla. Infine, all’interno della categoria Casa, vengono venduti prodotti hi-tech, elettrodomestici, biancheria, articoli di arredo e decorazione, oltre a quelli per la cura dell’organizzazione della casa.

Quando una nuova promozione è disponibile, riceverai una notifica tramite email dell’inizio della vendita privata. Dal sito puoi inoltre controllare le offerte ancora disponibili cliccando sul tab Ora online, le ultime uscite con un clic su Novità, quelle che arriveranno selezionando Prossimamente online, e le proposte che non saranno disponibili ancora per molto con un clic su Ultimi giorni.

Consiglio: se sei fuori casa e stai aspettando l’inizio di una campagna, lascia attiva le notifiche email. Se usi Gmail, assicurati che l’opzione sia attiva: apri l’app, seleziona il menu, fai tap su Impostazioni e pigia su Impostazioni generali; nella nuova schermata che si apre fai una leggera pressione su Gestione delle notifiche e verifica che sotto l’indirizzo email desiderato ci sia il segno di spunta alla destra di Mostra notifiche e Posta.

Dove trovare un codice sconto da usare su Saldi Privati

Puoi trovare un codice sconto Saldi Privati in Internet sui siti ansa.it, focus.it, gazzetta.it, groupon.it e codicesconto.com.

Ecco i link aggiornati:

Sono buoni acquisto del valore di 5, 10, 15 o 25 euro, oppure coupon con cui ottieni uno sconto fino all’85% per i prodotti in vendita nella categoria Outlet. Esistono anche codici che ti permettono di usufruire della spedizione gratuita.

Per usarne uno copia il codice, esegui il login su Saldi Privati online, quindi seleziona l’articolo da acquistare. Vai ora nel carrello e incolla il coupon prelevato in precedenza nel riquadro Promozioni cliccando sul tasto Inserisci il tuo codice e poi su OK. Dopo pochi secondi, il l’importo dell’ordine si aggiornerà in automatico con lo sconto applicato.

Se ti accorgi che il buono acquisto non funziona, verifica che sia ancora valido e idoneo al prodotto inserito nel carrello. Può capitare infatti che il codice copiato sia scaduto e, dunque, inutilizzabile.

Consiglio: ciascuno dei siti elencati qui sopra riporta con precisione la validità e l’utilizzo dei codici sconto aggiunti. Prima di prelevarne uno, accertati quindi di poterli usare su www.saldiprivati.com.

Download app Saldi Privati

Scarica l’app Saldi Privati per Android dal Play Store (cliccando qui) o quella per iOS da App Store (a questo link). Sugli smartphone Android l’applicazione si chiama SaldiPrivati: le grandi marche in vendita privata!, invece su iPhone e iPad è stato scelto il nome SaldiPrivati: Vendite private. Entrambe sono disponibili al download gratuito.

A installazione completata pigia su Apri per avviare l’applicazione e fai tap su Accedi o Iscriviti (a seconda tu abbia già completato la registrazione sul sito o meno). Una volta eseguito l’accesso la navigazione sul sito è godibile: l’esperienza utente è agevolata da un’interfaccia semplice e chiara.

Dall’applicazione puoi anche attivare le notifiche, così da ricevere gli ultimi aggiornamenti sull’inizio di nuove promozioni o sulla loro scadenza. Per attivarle, dalla schermata principale fai tap su Account, poi su Modalità di contatto e nel riquadro Le nostre promozioni aggiungi il segno di spunta accanto a Email e Notifiche.

Puoi anche restare aggiornato sulle prossime vendite delle tue marche preferite entrando su Notifiche attive, digitando poi il nome della marca e confermando la scelta con un tap sul riquadro che comparirà in automatico grazie alla compilazione automatica.

Come contattare l’assistenza clienti di Saldi Privati

Per risolvere un problema legato a un ordine specifico o al profilo utente, chiama il numero di telefono 02.94.75.47.85 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 20:00) o invia un’email all’assistenza Saldi Privati all’indirizzo servizio.clienti@saldiprivati.com.

Se intendi esporre un reclamo, invialo per posta raccomandata riportando sulla busta l’indirizzo Service Client Italie – Rue des blés, 1. La Montjoie, 93210 – La Plaine Saint-Denis – Francia. A tua disposizione c’è anche il form online sul sito: effettua il login al sito, spostati su Help e seleziona Help & Servizio clienti; nella schermata che si apre fai uno scroll verso il basso fino ad arrivare all’intestazione Le tue domande…Le nostre risposte, quindi vai su Bisogno di aiuto e clicca sul bottone Contattaci (posizionato accanto alla voce Per tutte le richieste di maggiori informazioni). Dopodiché si aprirà una nuova schermata, dove dovrai scegliere se avere assistenza per un ordine (La tua domanda riguarda un ordine?) o un’altra problematica (La tua domanda riguarda un altro argomento?) cliccando sul bottone Contattaci qui.

Se non trovi una soluzione tramite la FAQ che ti verrà proposta, clicca sul pulsante Contattaci accanto alla frase Desideri spiegarci il problema riscontrato per iscritto per inviare un’email scritta al Servizio Clienti di SaldiPrivati. In genere, riceverai una risposta entro le successive 24-48 ore.

È meglio Privalia o Saldi Privati?

Secondo la media dei giudizi presenti su Trustpilot, Privalia è migliore di Saldi Privati. Infatti, Privalia ottiene una valutazione pari a 3,5, SaldiPrivati di 1,4.

Il consiglio è di leggere attentamente le condizioni di utilizzo di entrambi i servizi, valutando nel dettaglio pro e contro. Non lasciarti influenzare dalle opinioni/recensioni presenti in rete di persone a te sconosciute. Prova magari a chiedere alla tua cerchia di amici se ha avuto esperienza su uno o entrambi i siti: data la loro popolarità è possibile che troverai riscontri positivi in tal senso.

Bene, la nostra guida sul sito Saldi Privati termina qui. Prima di andare, per avere un confronto utile ti invitiamo alla lettura dell’approfondimento completo su come funziona Privalia.