Quando ci si trova ad affrontare dei brevi viaggi di 2-3 giorni, che sia per lavoro o per diletto, il bagaglio a mano è indubbiamente la scelta migliore. Solitamente un trolley di quelli da mettere nella cappelliera dell’aereo è sufficiente a contenere un paio di cambi e il necessario per sopravvivere un paio di giorni.

In occasione di IFA 2024, che si è chiusa ormai da un paio di settimane, abbiamo però voluto fare un test, scegliendo un prodotto diverso dal solito. Parliamo di Airback, un innovativo concetto di zaino che ha riscosso un buon successo su Kickstarter lo scorso anno e che ora è ufficialmente in vendita sul sito del produttore, insieme ad alcune altre proposte.

Una soluzione geniale

Quello che distingue Airback dai normali zaini è la presenza di uno speciale scomparto, destinato prevalentemente ai vestiti, che può essere messo sotto vuoto, eliminando l’aria e riducendo quindi l’ingombro. Non è sicuramente la soluzione migliore per una camicia, visto che potrebbe uscirne con un sacco di pieghe, ma per quella c’è altro spazio.

Nel nostro caso abbiamo utilizzato questo scomparto per mettere biancheria, magliette e pantaloni sportivi, esagerando nella quantità proprio per vedere se il gioco vale la candela. Per poter mettere sottovuoto lo scomparto potete utilizzare la pompa, acquistabile separatamente sul sito, che in meno di un minuto riesce a ridurre della metà lo spazio occupato. E potete riporla in una delle tantissime tasche a disposizione per averla con voi per il viaggio di rientro a casa.

Tra l’altro segnaliamo una trovata davvero intelligente, per bloccare la pompa ed evitare attivazioni accidentali. Basta infatti una pressione prolungata del tasto di accensione per attivare o disattivare il blocco. La pompa è dotata di una porta USB-C per la ricarica della batteria interna, che consente di mettere sotto vuoto lo scomparto 7-8 volte, anche se l’autonomia può ovviamente variare in funzione del tempo di utilizzo e della quantità di vestiti inseriti nella tasca.

La tasca sottovuoto è facilmente accessibile visto che lo zaino si apre come una valigia in corrispondenza dello scomparto, facilitando così le operazioni. La cerniera che chiude lo scomparto è abbastanza dura da aprire e chiudere e non permette di aprirlo completamente, lasciando comunque sufficiente spazio per posizionare in maniera ordinata e accurata tutti i capi di abbigliamento. Nella parte alta della tasca è presente il foro, chiuso da un tappo in gomma, sui cui operare con la pompa per estrarre l’aria e ridurre drasticamente il volume occupato. Lo scomparto nel quale è inserita la speciale tasca è comunque sufficientemente capiente per contenere altri abiti che magari non volete rischiare di stropicciare, come pantaloni o camicie. Nel nostro caso ha ospitato senza alcun problema due camicie e due pantaloni.

Una volta aperta la valigia i capi sotto vuoto non hanno mostrato pieghe particolari, a patto ovviamente di inserirli bene, l’apertura della cerniera non richiede uno sforzo maggiore quando lo scomparto è sottovuoto e in generale la sensazione trasmessa è quella di una grande solidità.

Spazio incredibile

Airback offre dunque una buona quantità di spazio per i vestiti, con lo scomparto “sottovuoto” ma la disponibilità di tasche dedicate all abbigliamento non finisce certo qui. Aprendo la tasca per gli abiti infatti troviamo, sul lato sinistro, anche due tasche speciali, realizzate con un materiale plastico che non lascia passare gli odori.

La tasca più grande è perfetta per un paio di scarpe che possono essere alloggiate senza problemi grazie anche alla conformazione della parte esterna della tasca. Nella tasca più piccola invece può trovare posto la biancheria sporca, così da non lasciar passare i cattivi odori e avere i propri abiti freschi e profumati anche nel caso di un viaggio con più tappe. E nella parte esterna è presente una tasca nella quale potete sempre riporre le chiavi, i biglietti aerei o dei piccoli oggetti. Se siete preoccupati dal peso, e volete essere sicuri di rientrare nei limiti imposti dalle compagnie aeree, potete acquistare la versione che offre una maniglia per il trasporto con bilancia integrata.

Ma Airback non è pensato solo per chi viaggia leggero e solo con abiti, ma anche per gli appassionati tech che si trovano a dover affrontare trasferte veloci, magari per seguire eventi o fiere e vogliono sempre avere con sé la propria attrezzatura. Qui entra in gioco la parte posteriore dello zaino, quella destinata a rimanere a contatto con la schiena una volta indossato.

È infatti presente un ampio scomparto, adeguatamente imbottito, che permette di alloggiare un notebook, un tablet e una discreta quantità di accessori, così da avere tutto a portata di mano. Una funzione davvero comoda, che vi eviterà di dover avere con voi uno zaino separato nel quale portare tutta la vostra tecnologia. Lo scomparto è tenuto al sicuro grazie al lucchetto con chiave TSA, che può dunque essere aperto senza problemi dai funzionari aeroportuali ma che vi tiene al sicuro dai malintenzionati che, approfittando della calca o della confusione, potrebbero aprire lo scomparto e rubarne il contenuto.

Altra funzione che abbiamo apprezzato particolarmente è la presenza di uno sportellino, sul lato destro dello zaino, che nasconde due porte USB, una di tipo A e una di tipo C, perfette per la ricarica veloce di un qualsiasi dispositivo. All’interno dello zaino è presente un cavo USB-A da collegare a un power bank (che trova facilmente posto in una delle tasche interne) per le situazioni in cui non è disponibile una presa di corrente.

Sul lato sinistro, appena sotto al lucchetto, è presente una tasca, con elastico e cerniera per allargarla, così da poterci tenere una borraccia o una bottiglietta d’acqua, così da averla sempre a portata di mano. E nello schienale, proprio in basso dove è al riparo da occhi indiscreti, è presente una piccola tasca, chiusa da una cerniera, sufficientemente grande da contenere uno smartphone, il portafogli o le chiavi di casa, così da tenere tutto al sicuro anche quando avete lo zaino sulla schiena e non potete controllare le cerniere frontali.

Sembra dunque che Airback abbia tutte le carte in regola per essere il perfetto compagni di viaggio per chi deve affrontare brevi trasferte di lavoro o un weekend fuori casa. C’è perfino una cerniera per rendere ancora più capiente lo zaino, ideale per riuscire a coprire anche tre notti fuori casa, o quando dovete riportare con voi un sacco di gadget o sample raccolti in fiera, come è capitato a noi.

Tutto questo è perfetto per i brevi tragitti, dal terminal dell’aeroporto fino al parcheggio, o fino al transfer per l’albergo, ma se dovete portarvi tutto in spalla mentre visitate la città, magari perché dovete aspettare qualche ora affinché la camera d’albergo sia libera, o in attesa di recarvi in aeroporto, l’assenza delle ruote di sente eccome, soprattutto se lo zaino è pieno.

Gli spallacci sono sicuramente comodi, anche dopo un utilizzo prolungato, e sullo schienale sono presenti due imbottiture con una finitura in rete, ma la traspirazione non è il massimo. Nella nostra prova sul campo ci siamo trovati a tenere lo zaino per circa mezz’ora e il caldo anomalo che si è registrato a Berlino agli inizia di settembre non ha certo aiutato, tanto che ci siamo ritrovati con la schiena completamente inzuppata di sudore, a causa di una scarsa (per non dire nulla) ventilazione dello schienale.

Un vero peccato, perché lo zaino è davvero perfetto per come è stato studiato e organizzato. Sarebbe bastata una struttura più rigida nello schienale, anche in plastica per contenere il peso, così da permettere allo schienale di restare leggermente discosto dalla schiena, consentire una migliore circolazione dell’aria ed evitare quella fastidiosa sensazione di avere la schiena bagnata.

In conclusione

Airback è decisamente un’ottima soluzione per chi fa brevi viaggi o trasferte di lavoro e vuole la sportività di uno zaino senza doversi trascinare un trolley in giro per la città. Lo scomparto sottovuoto è una soluzione tanto semplice quanto geniale che permette di risparmiare un sacco di spazio e di mettere molti più indumenti nello stesso spazio, senza fare fatica, visto che la pompa toglierà l’aria in eccesso in pochi secondi.

Peccato solo per la scarsa ventilazione dello schienale, che nei mesi più caldi potrebbe essere un problema, ma per gli spostamenti più brevi si tratterà al più di un piccolo fastidio.

Potete acquistare lo zaino Airback sul sito ufficiale a 175,72 euro invece di 198,95 euro E sullo store ufficiale sono disponibili altri prodotti a prezzi particolarmente scontati

Pro: tantissimo spazio



lo scomparto sottovuoto è geniale scomparto segreto e spazio per il power `bank

Contro: ventilazione della schiena insufficiente



scomodo quando è pieno