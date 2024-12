“Quella dei Mandaloriani non è una razza, ma un credo”, ed è per questo che anche voi potete avere il vostro Casco Elettronico de Il Mandaloriano.

Prodotto da Hasbro, si tratta di una replica dettagliata e fedele dell’iconico elmo del protagonista della serie “The Mandalorian”. È un prodotto della linea Black Series, nota per offrire articoli da collezione di alta qualità che soddisfano sia gli appassionati occasionali che i collezionisti più esigenti. Insomma, come direbbe il Mandaloriano: “This is the Way”.

Da appassionati della serie lo abbiamo provato con piacere e siamo pronti a svelarvi ogni suo segreto. Per chi fosse interessato all’acquisto è disponibile sul sito ufficiale HasbroPulse.

Design e materiali: una replica molto fedele

Il casco colpisce immediatamente per il suo design accurato e rifinito, che replica fedelmente l’aspetto dell’elmo visto nella serie Disney+. La finitura è di un metallo spazzolato effetto beskar, il materiale leggendario degli armamenti mandaloriani. Anche se realizzato in plastica rigida, la qualità costruttiva è molto buona, e il prodotto dà una sensazione di solidità. Le incisioni, i dettagli e le rifiniture contribuiscono a renderlo estremamente realistico, creando un impatto visivo che difficilmente delude.

Questo casco però non è solo un oggetto estetico: include anche funzionalità elettroniche che lo rendono versatile. È dotato di un paio luci interne rosse che ricreano l’atmosfera futuristica del mondo di Star Wars e di un accessorio intercambiabile che si posiziona sul lato destro, una torcia che si può poi attivare con un pulsante sulla parte inferiore del casco. Queste parti elettroniche sono alimentate da una batteria AA (non inclusa), ma l’installazione è semplice tramite l’alloggiamento nascosto subito sotto all’accessorio, è sufficiente rimuovere la copertura come da foto, la protezione, inserire la batteria e richiudere (serve giusto un cacciavite a stella piccolo).

Avremmo gradito qualche funzione extra, ad esempio una sorta di sintetizzatore vocale o più banalmente un meccanismo elettronico per dare voce al casco attraverso frasi storiche de Il Mandaoriano, ma sicuramente avrebbe fatto lievitare e non poco il prezzo.

Comfort e vestibilità: perfetto anche per un cosplay

Un elemento importante per qualsiasi casco è la vestibilità, e in questo caso Hasbro ha fatto un buon lavoro. L’interno è rivestito con imbottiture regolabili, che permettono di adattarlo a diverse taglie e forme di testa. Sebbene sia progettato per adulti, il sistema di regolazione consente anche a giovani appassionati di indossarlo con una buona aderenza. Sono inoltre posizionati numerosi supporti di apparente gommapiuma plastificata che aiutano a rendere morbido ed ergonomico l’indosso.

Va notato che, come molti caschi di questa natura, il peso è leggermente sopra la media, ma non al punto da risultare scomodo durante un utilizzo prolungato. Per chi cerca di incarnare lo spirito del Mandaloriano, riformulando una delle frasi dell’Armaiolo: “il nostro destino è sopportare fardelli pesanti”.

Non si sono dunque criticità e anche in questo aspetto l’azienda è stata attenta ai dettagli.

Considerazioni finali e prezzo

Il casco Star Wars The Black Series – The Mandalorian si rivela complessivamente come un oggetto di alta qualità, sia per chi desidera completare un outfit da cosplay, sia per chi cerca un pezzo da esposizione che catturi l’essenza della serie. Il prezzo di 124,99 euro è indubbiamente importante, soprattutto in relazione alle poche funzioni extra di cui dispone, ma non pregiudica il giudizio complessivo che è decisamente positivo. È disponibile all’acquisto sullo store ufficiale HasbroPulse. Questa è la vita.

Fino al 4 dicembre 2024 sul sito HasbroPulse ci sono i Season’s Savings, ovvero il 35% di sconto per i membri Hasbro Pulse Premium con il codice CYBER35 e il 25% di sconto per i non membri Hasbro Pulse Premium con il codice CYBER25.

Pro: Design dettagliato e fedele all'originale;



Robusto e ben realizzato;



Comfort e vestibilità regolabili. Contro: Batteria non inclusa;



Prezzo elevato.