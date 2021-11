Anche se nella visione popolare i LEGO sono visti come un giocattolo per bambini, la realtà dei fatti è ben diversa e se ne è reso conto da tempo anche il noto brand danese. Da alcuni anni sono infatti disponibili set più complessi, dedicati agli adulti che amano rilassarsi assemblando delle costruzioni.

Ecco dunque che un set LEGO può essere un’ottima idea regalo anche per un adulto, soprattutto se appassionato di Natale e decorazioni per la casa. LEGO ha infatti realizzato questo nuovo prodotto inserito nella linea Creator Expert, dedicato quindi a una utenza più adulta, tanto che sulla scatola campeggia un bel “18+” nella sezione dedicata all’età consigliata.

Parliamo di “La visita di Babbo Natale”, disponibile in esclusiva sullo store ufficiale LEGO e perfetto per chi vuole dare un tocco di originalità alla propria casa durante le festività natalizie, soprattutto se abbinato ad altri set della stessa serie per creare un villaggio invernale.

Nei giorni scorsi ho ricevuto un pacco da LEGO (grazie ancora a Martina) contenente, oltre a questo, altri due set dei quali vi parlerò molto presto, altre ottime idee per i regali di Natale dedicati a grandi e piccini. Armato di manuale di istruzioni, complice di una domenica fredda e piovosa, e con un piccolo aiutante, ho quindi deciso di assemblare il kit e oggi vi racconto le mie impressioni.

La confezione

Già dalla scatola si percepisce che ci troviamo di fronte a un set importante: 48 x 28 x 9 centimetri, necessari a contenere i nove sacchetti e i 1.445 pezzi che lo compongono. Ogni sacchetto contiene i pezzi per completare una singola fase che richiede dai 30 ai 45 minuti, anche se molto dipende dallo spirito con cui affrontate la costruzione.

Nel mio caso ho assecondato il ritmo del mio aiutante (mio figlio di dieci anni) per cui ci sono volute circa cinque ore per portare a termine l’assemblaggio. Devo fare un piccolo appunto a LEGO, in questo periodo in cui tutti professano la propria attenzione all’ambiente. Capisco che i blocchi siano realizzati in plastica, e su questo non si discute, ma i sacchettini che contengono i vari pezzi potrebbero essere realizzati in materiali compostabili e biodegradabili, per dare il buon esempio anche ai più piccoli e sensibilizzarli su una tematica tanto importante.

Grande attenzione ai dettagli

Fin dall’assemblaggio della prima sezione si nota quanto LEGO sia sempre attenta anche ai dettagli più minuti. Si parte dall’albero di Natale, da collocare all’esterno dell’abitazione, con tanti regali e giocattoli, uno steccato con cassetta della posta, un lampione e il personaggio maschile, con una vistosa stempiatura che non si vede su tutti gli omini LEGO.

Il pezzo forte è ovviamente l’albero di Natale, la cui struttura interna è realizzata con pezzi trasparenti bianchi e colorati, allo scopo di lasciar passare la luce proveniente dalla base. Come si vede dalla scatola è presente un blocco trasparente contenente un LED giallo, alimentato da due piccole batterie LR41, che possono essere sostituite rimuovendo la piccola vite che tiene chiuso il blocco.

La costruzione prosegue poi con le fondamenta della casa e la costruzione dei tre ambienti che caratterizzano il piano terra della costruzione. Il pavimento della cucina, il lavello, il caminetto con i ceppi accesi, i mobili della cucina, sono tutti chiari esempi di quanto LEGO curi in maniera maniacale tutto all’interno del proprio set. In questa fase scopriamo anche il personaggio femminile, con una vistosa acconciatura e un look comodo.

I primi quattro sacchetti pieni di mattoncini di ogni forma e colore servono di fatto a gettare la base e a realizzare il pian terreno, preparando alla realizzazione delle opere successive. Si procede con la creazione del camino, uno degli elementi caratteristici della casa, visto che dovrà consentire l’ingresso di Babbo Natale, andando inoltre a completare la zona del caminetto, con tanto di poltrona, tappeto, tavolino con dolcetti e le calze appese, pronte per essere riempite di regali.

L’ultima parte mi ha visto impegnato nella realizzazione della cameretta della bambina e nella posa delle falde del tetto, che chiudono tutta la parte frontale della cassa, mentre quella posteriore è completamente aperta per apprezzare i vari dettagli. È ben visibile, al centro della casa, la tavola con tovaglia rossa e candela, con quattro sedie abbinate.

Molte anche le ghirlande appese alla parte frontale della casa, per rendere maggiormente lo spirito natalizio, mentre sono un tocco di classe la neve sui davanzali delle finestre e sul camino, largo abbastanza per lasciar passare Babbo Natale e il suo sacco di regali.

Un pomeriggio ben impegnato

Tutto questo, come vi dicevo, mi ha impegnato per un intero pomeriggio, circa cinque ore, anche se con ogni probabilità è possibile completare la costruzione in un paio d’ore impegnandosi particolarmente. Nel mio caso però ho scelto volutamente di prendermi tutto il tempo necessario, per ammirare ogni dettaglio aggiunto, per provare a posizionare i personaggi nei vari punti della casa e per cambiare le loro espressioni.

Ognuno dei quattro personaggi, incluso quindi Babbo Natale, ha un doppio volto, per ricreare varie scenografie e renderle il più realistiche possibile. La bambina ad esempio può essere messa a letto e in questo caso basta girare la testa per svelarne il viso addormentato, ideale per il momento in cui Babbo Natale si prepara a fare il suo ingresso in casa.

Aver realizzato questo set con mio figlio è stato poi ancora più appagante, sentire i suoi commenti di stupore per questo e quel dettaglio, vederlo cercare affannosamente i pezzi più piccoli per completare l’albero o il camino e guardare la gioia quando infine abbiamo posato insieme l’ultimo mattoncino.

La visita di Babbo Natale è quindi un set che ben si presta come regalo per un adulto che ami i LEGO, ma diventa un regalo azzeccato se in famiglia c’è anche un bambino con il quale costruirlo.

In conclusione

Pur non essendo dotato di un grande spirito natalizio ho decisamente apprezzato questo set, che non sfigura di certo nel mio salotto, a fianco dell’albero di Natale e che probabilmente troverà una sua collocazione fissa in casa anche per il resto dell’anno. L’attenzione per i dettagli è uno dei punti di forza di LEGO e questo set non delude. Davvero niente male il prezzo: non si tratta di un pensierino per la festa di compleanno di un bambino, ma se avete un amico con qualche primavera sulle spalle che adora i LEGO farete un’ottima figura senza spendere una cifra esagerata.

Potete infatti acquistarlo sullo store ufficiale di LEGO a 89,99 euro, utilizzando il link sottostante.

Acquista La visita di Babbo Natale sullo store LEGO