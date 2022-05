Recensione LEGO Horizon Forbidden West: Collolungo – Lanciato sul mercato poche settimane fa, e già introvabile sullo store ufficiale LEGO, in set Horizon Forbidden West: Collolungo è il primo dedicato al videogioco lanciato da poco in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il set è stato creato per celebrare la macchina più rappresentativa del gioco, il Collolungo, ed è pensato per un pubblico adulto, anche se la sua costruzione sarà apprezzata anche dai più piccoli.

LEGO ha utilizzato delle tecniche intelligenti ed evolute per ricreare i dettagli più minuti del modello, pronto a essere esposto nelle case degli appassionati. Qualche settimana fa ho ricevuto il set ma, complici alcuni impegni, sono riuscito a completarne la costruzione solo da poco. Oggi dunque vi racconto com’è andata e perché mi sono divertito parecchio nella fase di assemblaggio.

Un bellissimo regalo per gli appassionati

Che siate degli appassionati di videogame, e di Horizon Forbidden West in particolare, o dei “semplici” fan LEGO, questo set è un regalo davvero bellissimo, visto che permette di realizzare un piccolo angolo del gioco. Nel set sono infatti inclusi alcuni elementi tipici del gioco: oltre al Collolungo, la cui costruzione richiede un po’ di tempo, sono presenti il personaggio di Aloy, con le sue armi caratteristiche, un osservatore e diversi elementi che ricreano uno scenario stupendo, che fa la sua bella figura ovunque venga esposto.

Troviamo un albero di betulla interamente realizzato in mattoncini LEGO, un semaforo arrugginito ed erba alta, con diversi tipi di terreno. Nella scatola sono presenti otto diversi sacchetti contenenti gli oltre 1.200 pezzi da utilizzare, con un piccolo foglio di adesivi, utilizzati esclusivamente per decorare il Collolungo.

Tecniche di costruzione

Per realizzare il set LEGO ha fatto ricorso a tecniche decisamente interessanti, a partire dalla base di forma ovale. I designer della compagnia hanno fatto largo uso della tecnica SNOT (Stud Not On Top), che prevede l’assemblaggio di mattoncini con gli stud, i piccoli elementi a forma di disco che sporgono dai mattoncini, orientati in più direzioni.

Una volta assemblata la base, la presenza di alcuni stud permette di costruire il rivestimento, con tre diverse colorazioni per simulare altrettante superfici, terra, erba e pietra, con diversi livelli per dare maggiore realismo al set. La stessa tecnica viene ripresa anche per realizzare la caratteristica testa a forma di disco del Collolungo, con gli stud rivolti su entrambi i lati così da poter fissare numerosi elementi decorativi.

Il team di design ha fatto ricorso anche a qualche pezzo della linea Technic, per realizzare l’albero ma anche per creare le giunzioni delle gambe. In generale comunque ho visto tanti bracket, per ricoprire le diverse facciate degli elementi, in particolare le gambe, cerniere di diversi tipi, sia per fissare la testa sia per le altre appendici.

In generale si nota una grande attenzione anche per i più piccoli dettagli, mai trascurati, e anche durante l’assemblaggio mi sono ritrovato più volte ad ammirare l’evoluzione del modello, apprezzando le soluzioni utilizzate per mettere in risalto ogni elemento.

Una volta fissato il Collolungo alla base, utilizzando quattro perni che si incastrano dietro alle zampe, il Collolungo mantiene una certa flessibilità, una scelta che ho apprezzato in quanto conferisce una certa dinamicità al set. Nel complesso la costruzione ha richiesto circa tre ore, anche se i tempi si sono dilatati proprio per apprezzare ogni singolo dettaglio.

Non ci sono fasi particolarmente complicate e, pur essendo indicato per un pubblico adulto può tranquillamente essere assemblato anche da un bambino di dieci anni. Ne è testimone mio figlio Niccolò, che si è occupato della realizzazione delle gambe posteriori e che non si è mai trovato in difficoltà nemmeno nei passaggi più complessi.

Prezzo e disponibilità

Il set Horizon Forbidden West: Collolungo (76989) è disponibile sullo store online LEGO al prezzo di 79,99 euro, ed è composto da ben 1.222 pezzi. Attualmente il sito LEGO non ha disponibilità del set, che è andato sold out per la seconda volta questo mese, ma tenetelo d’occhio perché a breve sarà ancora acquistabile.