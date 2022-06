Recensione Dagobah Jedi Training LEGO – LEGO ha lanciato qualche settimana fa un trittico di diorami, pensati per celebrare alcuni dei momenti più significativi della trilogia originale di Strar Wars. Oggi vi parlo di quello che, a mio avviso, è il più intrigante e significativo dei tre: Addestramento Jedi su Dagobah.

Il set, composto da ben 1.000 pezzi ricostruisce una scena iconica nell’universo di Star Wars. Mostra infatti il giovane Luke Skywalker alle prese con il suo addestramento per diventare Jedi, sotto la sapiente guida del maestro Yoda e con la supervisione di R2-D2, altra icona cinematografica. La scena è tratta direttamente da Star Wars Episodio V: L’impero colpisce ancora, uno degli episodi più importanti dell’intera saga.

Diorama LEGO Dagobah Jedi Training

Come dicevo in apertura il set e composto da ben 1.000 pezzi ed è il più “grande” in questo senso del trio di diorami dedicati a Star Wars. Il perché di questo grande numero di pezzi è presto detto: ci sono quasi 300 mattoncini 1×1 di colore verde traslucido, di varie forme, dedicati alla realizzazione dell’acqua della palude, posati sopra a mattoncini di diverso colore per rendere la diversa profondità.

Sono sei i sacchetti presenti nella confezione, con lo strumento arancione che mi è stato molto utile, visto che mi è capitato alcune volte di sbagliare il posizionamento di alcuni pezzi, in particolare quelli dedicati alla palude. La parte iniziale scorre velocemente, con la realizzazione della base nera e del terreno sottostante la palude che non presenta particolari difficoltà, se non quelle di posizionare correttamente ogni pezzo.

Leggermente più impegnativa la parte dedicata alla palude, tanto che il manuale di istruzioni mostra un paio di immagini in pianta per essere sicuri di mettere ogni mattoncino al posto giusto. Il risultato finale è davvero spettacolare: grazie all’utilizzo di tre diverse tonalità di marrone, e ad alcune aree con 3-4 strati di mattoncini traslucidi versi, l’effetto di profondità è davvero realistico.

Ho trovato particolarmente divertente la costruzione della capanna, dove i progettisti LEGO hanno fatto sfoggio di numerose soluzioni particolari, con un risultato finale davvero piacevole. Non ci sono parti ripetitive da costruire in serie, ogni elemento è unico e restituisce la sensazione di precarietà e artigianalità della capanna.

Molto bella anche la parte che occupa il retro del diorama, con numerosi rami che si intrecciano per rendere in maniera efficace l’atmosfera tetra e cupa del film. Non mancano i tocchi di classe, come il fango su R2-D2, reduce da un tuffo nella palude in seguito al disastroso atterraggio dell’X-Wing di Luke Skywalker.

A questo proposito in un angolo del diorama è ben visibile l’ala destra dell’X-Wing, prima che Yoda lo recuperasse utilizzando la Forza, per dimostrare a Luke Skywalker quanto sia importante. E nella parte frontale del diorama, oltre al logo di Star Wars, è incisa la frase simbolo del film, che in inglese recita: “Do. Or do not. Ther is no try“, “Fare. O non fare, non c’è provare”. Con queste parole il maestro Jedi insegna al suo giovane allievo l’importanza di disimparare quello che conosce e comprendere l’uso della Forza.

Gli ingegneri LEGO offrono la possibilità di ricreare anche questo momento particolare, visto che la minifigure di Luke è dotata di due facce, una con gli occhi aperti e una con gli occhi chiusi. In alternativa è possibile posizionare la minifigure su un supporto trasparente su cui fissare una mano della minifigure di Luke Skywalker, per ricreare un’altra memorabile scena del film.

Nel complesso ho trovato decisamente soddisfacente la realizzazione di questo set che, con l’aiuto del mio infaticabile aiutante Niccolò, ho portato a termine in circa tre ore. Non ci sono particolari difficoltà, se non la necessità di prestare attenzione al posizionamento dei pezzi più piccoli, e sono state utilizzate molte soluzioni particolari per realizzare le tante forme che caratterizzano la capanna e gli alberi sullo sfondo.

Conclusioni

Aspettavo con ansia questo set, che considero il migliore dei tre presentati qualche settimana fa, e le mie aspettative non sono state deluse. Ho letto diverse opinioni su questo set, legate in particolare al prezzo, ma trovo che in relazione al numero di mattoncini e alla bellezza del risultato finale, LEGO abbia fatto una scelta corretta. Vi ricordo che il set LEGO Diorama addestramento Jedi su Dagobah è in vendita sullo store online e nei LEGO Store al prezzo di 79,99 euro.

Per quanto mi riguarda ho già fatto spazio nello scaffale dei migliori set LEGO e dubito che lo toglierò da quella posizione molto presto.