Recensione Gravastar Mars Pro – In un mercato ricco di alternative come quello degli speaker Bluetooth non è semplice trovare la ricetta vincente ma Gravastar ne ha una che non fa certo passare inosservati i propri prodotti. Abbiamo provato Gravastar Mars Pro, un altoparlante che sembra uscire direttamente da un film di fantascienza o da un video game sci-fi.

Le forme ricordano quelle di un ragno robotico (anche se ha solo tre zampe) pronto a saltarvi addosso. Fortunatamente non è questo il suo scopo, visto che all’interno di uno chassis realizzato in plastica e lega di zinco si nasconde un woofer pronto a strabiliarvi, grazie a un suono decisamente inaspettato. Il simpatico robottino mi sta facendo compagnia da qualche settimana e oggi vi racconto come si comporta.

Design unico

Impossibile non rimanere affascinato dal design unico di Gravastar Mars Pro: qui in redazione a molti ricorda alcuni elementi visti in Dragonball, ma la sensazione è quella di averlo già visto in un film di fantascienza, in una serie Sci-fi o in qualche videogame.

Le tre zampe che sorreggono lo speaker possono essere ripiegate manualmente e dispongono di un gommino alla base per evitare di graffiare le superfici su cui viene appoggiato. Sulla parte superiore è presente un inserto in plastica che permette di regolare il volume, semplicemente scorrendo un dito, con una luce che segnala il livello attuale.

Frontalmente spicca una griglia piuttosto elaborata che nasconde l’altoparlante frontale e che integra due LED colorati. Altri LED sono presenti sulle zampe del robot, sulle griglie in plastica e nella parte posteriore, per indicare la connettività Bluetooth e lo stato della batteria.

Posteriormente spicca il woofer, montato su un supporto in gomma morbida per ammortizzare meglio i movimenti che, con un volume elevato sono decisamente notevoli. Sopra al woofer, nella parte posteriore, troviamo anche i pulsanti per l’accensione, il cambio di colore dei LED e l’abbinamento Bluetooth.

Belli gli effetti sonori di accensione e spegnimento, che arrivano direttamente da qualche film di fantascienza e contribuiscono a un effetto decisamente futuristico dello speaker. Il connettore USB Type-C è posto nella parte inferiore così da permettere di utilizzare lo speaker anche durante la ricarica. È possibile collegare l’adattatore fornito con la base di ricarica, di cui vi parlerò tra poco, per semplificare ulteriormente la carica della batteria.

Suono pensato per i gamer ma convincente

Gravastar Mars Pro non è uno speaker dedicato ai puristi del suono, nonostante abbia un prezzo non proprio trascurabile, ma punta piuttosto agli appassionati di gaming. Questo non significa che la qualità audio sia scadente, tutt’altro, ma il target è abbastanza evidente. Ascoltando brani prettamente strumentali gli alti perdono di nitidezza e i medi tendono a essere coperti dai bassi, decisamente corposi ed enfatizzati.

Le cose cambiano decisamente nell’ascolto di musica che include parti vocali, con un suono molto più convincente, anche in considerazione delle dimensioni del dispositivo. Resta qualche difficoltà con le frequenze medie, soprattutto con i brani più commerciali dove i bassi vengono decisamente pompati, ma nel complesso l’esperienza è godibile.

Pur restando predominanti i bassi non risultano sempre così oppressivi e la qualità audio emerge in maniera significativa, con un suono decisamente migliore. Peccato per l’assenza di un’app specifica che permetta di intervenire sui parametri di equalizzazione, per cui è necessario utilizzare gli strumenti disponibili sulla sorgente sonora.

Ottima la copertura, anche con diverse pareti in mezzo lo speaker non perde il segnale e il suono è sempre pulito e di qualità. non dispongo di una console ma ho utilizzato Gravastar Mars Pro collegato a un tablet per testarlo con qualche gioco e devo dire che i risultati sono davvero entusiasmanti. Se avete la possibilità di tenere il volume alto, lo speaker sarà in grado di regalarvi un’esperienza di gioco davvero notevole.

Nei giochi di guida il suono del motore è decisamente coinvolgente, se amate i giochi di azione o di guerra le esplosioni saranno decisamente più realistiche e in generale l’esperienza di gioco ne trae un enorme beneficio.

Se poi cercate uno speaker di buona qualità e dal look intrigante da tenere sulla scrivania, per avere una colonna sonora durante il lavoro, Mars Pro è davvero il top visto che saprà regalarvi soddisfazioni anche a un volume medio,

Autonomia soddisfacente

Davvero buona l’autonomia, che nei miei test si è dimostrata perfettamente in linea con quanto indicato dal produttore, che parla di 15 ore. Con le luci RGB che seguono la musica e il volume attorno al 70%, ho coperto due giorni di lavoro, contando che accendo lo speaker attorno alle 10 del mattino e lo spengo attorno alle 18, con una pausa di un’oretta per il pranzo.

Per la ricarica ho utilizzato la base, da acquistare separatamente, che rappresenta il complemento perfetto per lo speaker. Ha un design che si abbina perfettamente allo speaker, ricordando un’astronave circolare, con un connettore centrale su cui appoggiare lo speaker. La base è fornita con un connettore magnetico da inserire nella porta USB Type-C alla base dello speaker e da lasciare in loco.

In questo modo basta appoggiare lo speaker sulla base per avviare immediatamente la ricarica ed eventualmente utilizzare lo speaker per una maggiore autonomia. I tempi di ricarica variano in base al carica batterie utilizzato, visto che nella confezione di vendita non ne è stato inserito nessuno, e lo stesso vale per la base di ricarica.

Con un carica batterie da 10 watt ho impiegato circa 4 ore, un tempo sicuramente soddisfacente, soprattutto considerando che è comunque possibile utilizzarlo durante la ricarica. Un piccolo appunto va fatto alla base di ricarica, dotata di LED colorarti che possono essere abbinati a quelli dello speaker: manca un pulsante per disattivarli completamente, visto che i due pulsanti disponibile serve esclusivamente per cambiare il colore e modalità.

In conclusione

Se volete uno speaker Bluetooth dal look unico, che non passi inosservato in casa o alle feste, ma non siete dei puristi del suono, allora Gravastar Mars Pro fa decisamente al caso vostro. È sufficientemente potente per animare le feste in giardino, ma anche per creare un sottofondo musicale o per giocare con la vostra console preferita.

Se siete appassionati di fantascienza non potete certo farvi scappare questo speaker, che attirerà indubbiamente l’attenzione dei vostri amici. Potete acquistarlo sul sito ufficiale di Gravastar dove è in vendita a 229,95 dollari. Per la base invece servono 59,95 dollari.

Acquistate Gravastar Mars Pro sul sito ufficiale