Probabilmente più di qualcuno ha sfruttato e sta sfruttando la quarantena per fare ordine sul PC, digitalizzando, organizzando e trasferendo file e documenti, operazioni che necessitano di un po’ di memoria libera, a volte tanta.

Per cui può tornare utile l’iniziativa lanciata oggi da Mediaworld Backup Week che sconta diverse proposte di Western Digital e SanDisk, due aziende leader nel segmento dello storage, ma non solo. In più, contemporaneamente, Mediaworld annuncia la possibilità di ricorrere al finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro.

Di seguito vi proponiamo una selezione dei prodotti più interessanti, dividendoli per categoria ed ordinandoli per costo in ordine decrescente.

SSD esterni in offerta da Mediaworld

SSD interni in offerta da Mediaworld

HDD portatili in offerta da Mediaworld

HDD alta capacità in offerta da Mediaworld