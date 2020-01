Tre soluzioni per la videosorveglianza, router Wi-Fi 6 e ripetitori con tecnologia Mesh: ecco le novità presentate da D-Link a Las Vegas, in occasione del CES 2020.

“La connettività ad alte prestazioni è sempre più richiesta non solo in ufficio ma anche a

casa. D-Link sfrutta la potenza delle ultime tecnologie, dal Wi-Fi 6 al 5G, per consentire

ai clienti di beneficiare della massima copertura e di un Wi-Fi potente”, ha dichiarato Kevin Wen, Presidente di D-Link Europe.

Non a caso, dato che sempre più utenti cercano soluzioni per la casa e l’ufficio ad alte prestazioni, abbiamo preparato una guida per l’acquisto del miglior modem router Wi-Fi, dategli un’occhiata. Nel frattempo ecco le soluzioni per la sorveglianza e il networking domestico che D-Link ha presentato al Consumer Electronic Show di Las Vegas.

Videocamere mydlink

Progettate per offrire una sorveglianza completa in ambienti differenti, possono rilevare le persone grazie agli algoritmi di IA, così da avvertire l’utente in caso di movimenti sospetti. Sono compatibili non solo con gli altri sistemi D-Link, ma anche con Google Assistant e Amazon Alexa. Non sappiamo se in futuro D-Link introdurrà il supporto a Apple HomeKit.

Videocamera Wi-Fi DCS-8000LHV2 Mini Full HD

● Dimensioni compatte: 3,7 x 4,5 x 9,5 cm

● Risoluzione Full HD 1080p a 30 fps con 138° FOV

● Rilevamento delle persone edge-based con definizione di zone perimetrali

Videocamera Wi-Fi SpotlightDCS-8627LH Full HD Outdoor

● Luce a LED da 400 Lumen

● Visione notturna a colori e a infrarossi

● Rilevamento delle persone edge-based con definizione di zone perimetrali

● Certificazione IP65

● Rilevamento rottura del vetro

● Altoparlante/sirena con audio a due vie

● Comandi vocali di Google Assistant/Alexa possono accendere e spegnere faretto e sirena

Videocamera Wi-Fi DCS-8526LH Full HD Pan/Tilt Pro

● Visuale a 360° con Pan&Tilt 340°/105°

● Tracciamento automatico del movimento

● Selezione dell’angolo di visuale panoramica

● Rilevamento delle persone edge-based con definizione di zone perimetrali

● Porta Ethernet integrata per il collegamento cablato

● Modalità privacy

Router

Ovviamente, il core business di D-Link è sempre orientato alle soluzioni networking: al CES sono stati presentati tre nuovi prodotti dotati delle più recenti tecnologie Wi-Fi Mesh e Wi-Fi 6.

Router Wi-Fi DIR-1950 MU-MIMO Gigabit

● Dual-band AC1900 con MU-MIMO

● Wi-Fi certificato EasyMesh™

● Wi-Fi certificato WPA3™

● Supporto a IPv6

Router Wi-Fi 6 DIR-X1560 Smart

● Dual-band AX1500 con tecnologia OFDMA e MU-MIMO

● Fino a 4 flussi simultanei

● Processore triple-core

● L’ultimo standard industriale di crittografia wireless a 128bit

● Test Internet Ookla integrato