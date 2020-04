L’industria dell’intrattenimento sta abbracciando sempre più iniziative volte ad alleggerire la permanenza forzata in casa per contenere l’epidemia da Coronavirus. Tra queste non mancano i videogiochi offerti gratuitamente dai vari publisher.

Anche FX Interactive ha deciso di fornire il suo contributo regalando un’altro gioco del proprio catalogo e precisamente Sherlock Holmes e il Re dei Ladri. Si tratta di un’avventura grafica sviluppata da Frogwares e pubblicata nel 2007 che coinvolge l’investigatore più famoso del mondo e il noto ladro gentiluomo Arsenio Lupin.

“Arsenio Lupin, il ladro più ricercato del continente, intende realizzare i suoi furti negli scenari più emblematici di Londra; una vera e propria sfida per Sherlock Holmes. Vesti i panni del sagace detective e dimostra a Lupin che il tuo ingegno è all’altezza della sua audacia.”

Anche se parliamo di un titolo non proprio recente, l’avventura grafica è completamente tradotta in italiano, sia nei testi che nel doppiaggio, inoltre è giocabile anche su PC e notebook di epoche precedenti.

Sherlock Holmes e il Re dei Ladri è già scaricabile gratuitamente su PC tramite il sito di FX Interactive, tuttavia potrete ottenerlo gratis per sempre solo fino al prossimo 15 aprile, quando l’offerta terminerà.

Ultimamente sono state numerose le offerte di giochi gratis anche da parte di importanti società come Ubisoft, Blizzard, Activision e Zynga nell’ambito dell’iniziativa “restate a casa e giocate“, che parte da un motto condiviso dalle principali aziende di videogiochi e dall’OMS.

Leggi anche: Sconti e giochi gratis nel mese di aprile su PlayStation Store e Google Stadia