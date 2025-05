Il NYXI Hyperion Pro si propone come una delle alternative più valide ai Joy-Con ufficiali di Nintendo per la Switch. Con un design moderno e una serie di funzioni che lo rendono competitivo rispetto ai controller originali, questo modello mira a risolvere uno dei problemi più comuni e fastidiosi degli utenti Switch: il drift degli stick analogici, un difetto noto dei Joy-Con. Ma il NYXI Hyperion Pro non si ferma qui. Quando si parla di ergonomia, prestazioni e durata, questo controller ha molto da offrire. Scopriamo insieme se davvero vale la pena investire in questo dispositivo.

Unboxing: cosa troviamo nella confezione

Il NYXI Hyperion Pro arriva in una confezione sobria ma funzionale, che racchiude il controller in due pezzi separati, pronti per essere uniti tramite il frame incluso. All’interno, troviamo anche un cavo USB-C per la ricarica e un manuale d’uso, utile per apprendere rapidamente le varie funzionalità del dispositivo. La confezione non è eccessivamente ricca di accessori, ma include tutto il necessario per iniziare a utilizzare il controller fin da subito.

Quando si tratta di controller wireless, la qualità della confezione è un indicatore importante della cura con cui il prodotto è stato progettato. NYXI, in questo caso, riesce a mantenere un equilibrio tra praticità ed estetica. Il controller è ben protetto durante il trasporto e pronto per essere utilizzato senza ulteriori attese. L’assenza di accessori extra come una custodia da viaggio potrebbe deludere alcuni, ma per il prezzo di questo controller, la confezione è decisamente più che sufficiente.

Design e costruzione: ergonomia e “retro vibes”

Il design del NYXI Hyperion Pro non passa inosservato. Il controller ha una forma che richiama i controller GameCube, con una disposizione dei pulsanti e una palette di colori che dona un tocco di nostalgia a chi ha amato la vecchia console. Le sue dimensioni sono leggermente superiori a quelle dei Joy-Con standard, e questo conferisce una sensazione di solidità e comfort durante l’uso, specialmente per sessioni di gioco prolungate.

Una delle caratteristiche più interessanti è la presenza degli stick Hall Effect, una tecnologia che elimina il problema del drift degli stick, fenomeno tanto odiato dagli utenti dei Joy-Con. Gli stick Hall Effect non entrano in contatto fisico, riducendo così l’usura e prolungando la vita del controller. Questo è un punto decisivo per chi ha già avuto esperienze negative con il drift dei Joy-Con, e il NYXI Hyperion Pro offre una soluzione duratura a questo problema.

Tuttavia, nonostante la costruzione solida e il design ergonomico, il materiale plastico utilizzato per la parte esterna potrebbe risultare un po’ troppo leggero e non particolarmente premium. Questo, però, non influisce significativamente sulla performance complessiva, e potrebbe essere una scelta per mantenere il prezzo competitivo.

Funzionalità, prestazioni e caratteristiche

Il NYXI Hyperion Pro è un controller estremamente versatile. Grazie alla tecnologia wireless, può essere utilizzato in modalità sia portatile che da tavolo, proprio come i tradizionali Joy-Con. Inoltre, il controller è dotato di sensori di movimento e di un giroscopio a 6 assi, che lo rende ideale per giochi che richiedono un controllo preciso del movimento.

Una delle caratteristiche che distingue Hyperion Pro da molti altri controller è la presenza dei led RGB. Con ben otto colori e tre modalità diverse, queste luci aggiungono un tocco di personalizzazione visiva che non passa sicuramente inosservato. Le luci possono essere facilmente configurate tramite i pulsanti Turbo situati sui lati del controller, anche se a volte può risultare un po’ complicato capire come cambiare modalità senza consultare il manuale.

Per quanto riguarda la performance, il controller non ha mai dato problemi durante l’uso. La batteria ha una durata di circa 6,5 ore di gioco continuo, un tempo che si rivela più che sufficiente per la maggior parte degli utenti. La ricarica avviene tramite USB-C, e il controller può essere ricaricato anche mentre è agganciato alla console Switch.

Le specifiche tecniche di seguito elencate offrono una panoramica completa delle sue caratteristiche, tra cui le dimensioni, il peso, la durata della batteria e le opzioni di connettività. Questi dettagli sono utili per capire meglio le prestazioni del controller e come si colloca rispetto ad altri dispositivi simili sul mercato. Ecco le principali specifiche dell’Hyperion Pro:

Caratteristica Dettaglio Dimensioni 109 x 65 x 54 mm (singolo) Peso 203 g Materiale ABS (polimero termoplastico) Batteria Ricaricabile da 500 mAh Durata Batteria 6,5 ore di gioco Connettività Wireless (Bluetooth) e cablata (USB-C) Distanza di ricezione 10 m Colori LED 8 colori con 3 modalità

NYXI Hyperion Pro, una scelta economica ma efficace

Il prezzo del NYXI Hyperion Pro è uno degli aspetti più convincenti di questo controller. Con un costo di € 58,00, il controller offre un rapporto qualità-prezzo decisamente vantaggioso rispetto ai Joy-Con ufficiali di Nintendo, che costano 40 euro ciascuno. Inoltre, la possibilità di utilizzarlo sia come controller singolo che come due controller separati, proprio come i Joy-Con, rende questo prodotto ancora più interessante e versatile, soprattutto considerando che un paio di Joy-Con ufficiali può arrivare a costare fino a 80 euro.

Il fatto che il NYXI Hyperion Pro non solo sia più economico, ma offra anche caratteristiche superiori come gli stick Hall Effect e la possibilità di personalizzare le luci RGB, lo rende una delle alternative più allettanti sul mercato. In termini di durata nel tempo, questo controller sembra essere una scelta migliore rispetto ai modelli tradizionali di Nintendo, che tendono a soffrire del famoso e precedentemente citato problema di drift.

Se state cercando una soluzione economica e duratura per la vostra Nintendo Switch, il NYXI Hyperion Pro rappresenta una scelta intelligente che potrebbe risolvere molti dei problemi legati ai Joy-Con tradizionali, offrendo allo stesso tempo un’esperienza di gioco confortevole e personalizzabile.

Vale la pena acquistare il controller NYXI Hyperion Pro?

Il NYXI Hyperion Pro si conferma una delle alternative più convincenti ai Joy-Con ufficiali di Nintendo, soprattutto per chi ha avuto problemi con il fastidioso drift degli stick. Grazie alla tecnologia Hall Effect, che elimina quasi del tutto il rischio di questo difetto, e a una batteria che offre un’autonomia sufficiente per sessioni di gioco prolungate, il controller si presenta come una scelta molto interessante per chi cerca un’alternativa affidabile.

Inoltre, funzionalità extra come i pulsanti Turbo e la possibilità di personalizzare le luci RGB aggiungono un tocco di originalità e praticità, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, soprattutto in viaggio.

Detto ciò, se siete alla ricerca di un controller che vada oltre e offra anche funzioni premium come l’HD Rumble o una risposta più sofisticata nelle vibrazioni, allora potreste considerare controller di fascia più alta. Il NYXI Hyperion Pro non ha quelle caratteristiche avanzate, ma per chi desidera un dispositivo ergonomico, versatile e davvero comodo da usare, senza dover spendere una fortuna, è davvero un’opzione che vale la pena prendere in considerazione. Con il suo prezzo competitivo e la qualità costruttiva, Hyperion Pro di NYXI rappresenta una soluzione ideale per i giocatori di Nintendo Switch che cercano affidabilità e comfort.

Pro: Tecnologia Hall Effect



Design ergonomico e comodo



Funzioni personalizzabili (LED RGB)



Versatilità (wireless e cablato)



Rapporto qualità-prezzo Contro: Mancanza di funzionalità premium