Buone notizie per i membri Pro di Google Stadia: fino a mercoledì 1 aprile 2020, infatti, hanno la possibilità di accedere a prezzi di vendita scontati su cinque giochi.

Tra questi titoli in promozione il più interessante è probabilmente Assassin’s Creed Odyssey, con uno sconto del 67% (così come avviene anche su altre piattaforme).

Un altro titolo in promozione è The Division 2 (nuovo titolo ambientato in una Washington DC post-apocalittica e che, a dire di Google, sarà il primo titolo di Stadia a supportare sia il cross-play che il cross-progression con altre piattaforme), disponibile per i membri Pro di Google Stadia sia in versione base (67% di sconto) che con l’espansione di Warlords of New York (33% di sconto).

Gli altri tre titoli in promozione sono Ghost Recon Breakpoint (67% di sconto), Trial Rising (60% di sconto) e Just Dance 2020 (30% di sconto).

Su Google Stadia arrivano nuovi giochi

Un altro nuovo titolo che arriva sulla piattaforma gaming di Google è The Crew 2 , un gioco di corse open world rilasciato per la prima volta nel 2018, probabilmente molto simile alle versioni per console e PC esistenti.

Infine, dal 28 aprile 2020 sarà disponibile anche Monopoly di Engine Software: dovrebbe trattarsi di un porting del gioco per Nintendo Switch. Staremo a vedere.