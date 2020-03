Se avete sempre desiderato provare Assassin’s Creed Odyssey e state soltanto aspettando l’occasione giusta, abbiamo una buona notizia per voi: solo per questo fine settimana, infatti, il popolare titolo potrà essere giocato gratis su PC, PS4 e Xbox One.

E, aspetto ancora più interessante, una volta terminato il periodo gratuito, gli utenti potranno anche mantenere i progressi raggiunti con il proprio salvataggio una volta acquistato il gioco.

Come giocare gratuitamente ad Assassin’s Creed Odyssey

Per quanto riguarda l’Italia, nel nostro Paese sarà possibile giocare gratuitamente ad Assassin’s Creed Odyssey dalle ore 08,00 di giovedì 19 marzo 2020 alle ore 18 di domenica 22 marzo 2020.

Inoltre, stando a quanto rivelato dal team di sviluppatori, in questo fine settimana tutti gli utenti potranno anche sbloccare il set del “costume romano” di Ezio attraverso Ubisoft Club.

Per ulteriori informazioni sulla promozione e per procedere alla prova di questo popolare gioco vi rimandiamo alla pagina dedicata all’iniziativa sul sito della software house (la trovate seguendo questo link), ove sarà anche possibile usufruire di uno sconto del 67% per l’acquisto della versione completa.

Siete pronti a tuffarvi nell’Antica Grecia? Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.