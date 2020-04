Anche in questo mese di aprile Sony ha aggiunto nuovi giochi al servizio PlayStation Now che consente di giocare a centinaia di titoli per PlayStation 3 e PlayStation 4 in streaming pagando un abbonamento mensile di € 9,99.

I nuovi giochi aggiunti a PlayStation Now ad aprile sono Marvel’s Spider-Man, Just Cause 4 e The Golf Club 2019 che vanno a sommarsi agli oltre 800 titoli già presenti nel catalogo di PlayStation Now.

Marvel’s Spider-Man

Il gioco di azione-avventura tra i più venduti del 2018 vede Peter Parker impegnato a sgominare una nuova minaccia a New York City. Il gameplay punta sulle abilità acrobatiche e l’improvvisazione, introducendo anche elementi da parkour, interazioni ambientali uniche e nuovi combattimenti. Marvel’s Spider-Man sarà disponibile su Playstation Now fino al 7 luglio.

Just Cause 4

La Mano Nera, un’organizzazione militare privata hi-tech, si è radicata nell’esotico mondo aperto del paese sudamericano Solís. Nei Panni dell’agente Rico Rodriguez potrete combattere al fianco dell’Armata del Caos per liberare l’isola dai giganteschi tornado e dalle tempeste di fulmini tropicali con qualsiasi mezzo. Just Cause 4 sarà disponibile su Playstation Now fino al 6 ottobre.

The Golf Club 2019

The Golf Club 2019 è l’ultima simulazione di golf di HB Studios e presenta una nuovissima modalità PGA Tour Career che include campi famosi come TPC Boston e TPC Sawgrass e la possibilità di creare il campo da golf ideale con Course Designer. Il post sul blog di Sony non specifica quando The Golf Club lascerà il servizio Playstation Now.