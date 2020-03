Resident Evil 3: Raccoon City sarà certamente uno dei giochi PS 4 di cui sentiremo molto parlare nel corso delle prossime settimane. Benché manchino ancora diversi giorni prima del suo lancio ufficiale, in queste ore Capcom ci dà modo di immergerci nei panni dei nostri eroi per (ri)scoprire i terribili fatti accaduti a Raccoon City. Come? Tramite una demo giocabile e liberamente scaricabile tramite lo store ufficiale della PlayStation 4.

Come scaricare la demo di Resident Evil 3: Raccoon City su PS 4

È molto semplice scaricare la demo di Resident Evil 3: Raccoon City per PS 4:

accedete alla home della PS 4;

cercate la voce giochi ;

; selezionate la voce demo ;

; scorrete la lista finché non trovate il riferimento a “Resident Evil 3 demo“.

Volendo potete anche ordinare la lista dei giochi in ordine cronologico in modo da trovare con più rapidità la voce per scaricare la demo di Resident Evil 3.

Come scaricare la demo di Resident Evil 3: Raccoon City sul desktop

Volendo potete anche scaricare la demo su desktop:

recatevi sullo store ufficiale Play Station;

accedete con il vostro account personale;

cliccate su “Prova una demo gratuita”.

Il file di installazione ha un peso di circa 7,47 GB e, una volta completata la demo, avrete accesso a un esclusivo nuovo trailer. Resident Evil 3: Raccoon City verrà ufficialmente rilasciato il prossimo 3 aprile 2020 per Xbox One, PC e Play Station 4. Siete pronto a uccidere Nemesis?