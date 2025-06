Nel vasto panorama dei controller per Nintendo Switch, trovare un’alternativa valida ed economica al Pro Controller ufficiale non è impresa facile. Molti pad di terze parti, infatti, sacrificano qualità, ergonomia o funzionalità pur di mantenere un prezzo contenuto. 8BitDo, però, è da anni un punto di riferimento per chi cerca soluzioni affidabili e ben progettate, e con il nuovo Ultimate 2C Bluetooth Controller sembra aver centrato ancora una volta l’obiettivo.

Proposto a meno della metà del prezzo di un Pro Controller, questo pad offre tutto ciò che serve per godersi l’esperienza Switch al meglio: gyro, rumble, stick Hall Effect, D-pad eccellente e persino tasti mappabili. Mancano alcune funzionalità “premium”, ma nel complesso la proposta è sorprendentemente completa e ben bilanciata. In questa recensione lo mettiamo alla prova in ogni aspetto, per capire se sia davvero il miglior controller budget attualmente disponibile per la console ibrida di Nintendo.

Design minimal e comfort da top di gamma

Quando si parla di estetica e comfort, 8BitDo ci ha ormai abituato a un certo standard, e l’Ultimate 2C Bluetooth Controller non fa eccezione. Questo nuovo pad, disponibile in vari colori, è un inno al minimalismo e alla praticità. I tasti ABXY, il D-pad e gli analogici hanno una tonalità leggermente più scura rispetto al corpo principale, mentre il retro del controller, ancora più chiaro, mantiene una coerenza visiva che denota cura nel design, disturbata solo da quattro piccole viti e un’etichetta tecnica poco invasiva.

Il form factor è leggermente più verticale rispetto a un classico controller Pro o Xbox, ma dopo pochi minuti ci si adatta. Il peso contenuto (solo 225 g contro i 246 g del Pro Controller e i 280 g del DualSense PS5) può spiazzare inizialmente, ma diventa quasi un vantaggio nelle sessioni prolungate, riducendo l’affaticamento delle mani. Tuttavia, proprio questo peso ridotto tradisce una costruzione meno solida: la plastica non trasmette una sensazione di “premium” e una caduta accidentale potrebbe facilmente lasciar segni.

Ergonomicamente, il pad è ben studiato: gli analogici offset (come nel Pro Controller) garantiscono una posizione naturale delle dita, mentre i grilletti e le spalle sono facilmente raggiungibili anche da mani di dimensioni medie. Il feeling generale è buono, con superfici lievemente testurizzate e una presa salda. In sintesi, è un controller che sembra molto più costoso di quanto realmente sia, almeno finché non si tocca con mano. E questo, per molti, è un compromesso accettabile.

Funzionalità smart e setup rapidissimo: anche la semplicità è un plus

La configurazione dell’Ultimate 2C è rapida e intuitiva, come ci si aspetta da un controller moderno e ben progettato. Basta accedere alla voce “Cambia impugnatura/ordine” nelle impostazioni dei controller su Switch, premere il tasto Home del pad e tenere premuto per qualche secondo il piccolo tasto di pairing vicino alla porta USB-C. La luce lampeggia, si collega in pochi istanti, e si è pronti a giocare.

A livello di funzionalità, 8BitDo ha saputo bilanciare sapientemente caratteristiche essenziali con qualche chicca in più. Il controller è compatibile con giroscopio, fondamentale per molti titoli Switch, ed è dotato di rumble tradizionale, non HD ma comunque efficace. Non manca neppure un’autonomia più che dignitosa: 15 ore con una singola carica sono più che sufficienti per sessioni di gioco estese.

Certo, qualcosa manca: l’assenza dell’NFC (e quindi l’impossibilità di usare gli amiibo) è una mancanza da tenere presente, ma a questo prezzo difficilmente si poteva pretendere di più. Piuttosto, è interessante notare la presenza di due tasti extra mappabili (L4 e R4), posizionati internamente ai grilletti. Sono un’aggiunta gradita per chi gioca competitivamente o cerca accessibilità, anche se non sempre intuitivi da usare per chi non li ha mai provati. Presente anche il Turbo Mode, attivabile tramite il tasto “Star” posto tra Home e “+”, una funzione utile in determinati giochi ma trascurabile per la maggior parte degli utenti.

Precisione elevata grazie agli analogici Hall Effect e un D-pad da veri retro gamer

Una delle vere sorprese dell’Ultimate 2C sono gli stick analogici con tecnologia Hall Effect, una soluzione che garantisce non solo maggiore precisione nei movimenti ma anche una durata sensibilmente superiore nel tempo rispetto ai classici stick con contatti meccanici, soggetti al famigerato drift.

Il feeling è solido, con un movimento fluido e una resistenza calibrata, e la corsa degli stick è più ampia rispetto a quella dei Joy-Con, offrendo un controllo più raffinato in giochi d’azione, esplorazione o platform 3D. La ghiera zigrinata attorno agli stick migliora il grip e rende il controllo ancora più preciso, anche nei momenti più intensi.

Ma il vero fiore all’occhiello è il D-pad ispirato al design SNES: clicky, reattivo, leggero alla pressione, perfetto per giochi in 2D, retro o picchiaduro. I grilletti hanno una corsa leggermente più lunga rispetto a quelli dei Joy-Con, con una sensazione più morbida ma piacevole. Le spalle superiori invece sono rumorose, ma reattive: nessun ritardo, nessun gioco, solo feedback immediato. Nel complesso, per chi cerca controllo, precisione e sensibilità, l’Ultimate 2C sorprende per qualità al prezzo a cui viene proposto.

Accessori e funzionalità avanzate: il controller economico che non rinuncia a nulla

Pur essendo un controller “entry-level”, l’Ultimate 2C di 8BitDo include una serie di funzionalità che lo rendono quasi un ibrido tra controller economico e semi-pro. Come già detto, i due pulsanti L4 e R4 mappabili sono una chicca. Il processo di remapping è semplice e veloce: basta tenere premuti i due tasti e selezionare quale input assegnare, è una feature utile per i giocatori più esperti.

Non meno interessante il Turbo Mode, funzione vintage che oggi trova nuova vita grazie a 8BitDo. Consente di ripetere automaticamente la pressione di un tasto, ideale per giochi retrò o per farmare più comodamente. Anche qui, configurazione semplice e ben documentata, anche se il suo utilizzo resta di nicchia.

Un’assenza che pesa, soprattutto per gli affezionati dell’ecosistema Nintendo, è il supporto NFC. L’impossibilità di usare amiibo è sicuramente un limite, ma facilmente trascurabile per chi non fa di questa feature una priorità. Infine, nonostante non venga fornita una custodia o un supporto di ricarica, la porta USB-C rende facile collegarlo a qualsiasi dispositivo o alimentatore moderno. Ed è compatibile anche con PC e Android, aumentando ulteriormente la sua versatilità.

8BitDo Ultimate 2C: un controller che ridefinisce il concetto di qualità/prezzo

8BitDo Ultimate 2C rappresenta forse il miglior controller economico per Nintendo Switch attualmente sul mercato. Al prezzo di 29,99 euro, è difficile chiedere di più: Hall Effect, giroscopio, D-pad eccellente, tasti extra, Turbo Mode… e un’estetica curata che non sfigura neanche accanto a prodotti di fascia alta.

Certo, manca il supporto agli amiibo e la struttura non è la più solida al mondo, ma questi difetti sono ampiamente compensati da tutto ciò che offre. Non è un prodotto pensato per chi cerca il massimo della qualità costruttiva, ma piuttosto per chi vuole un controller affidabile, preciso e funzionale senza svuotarsi il portafogli.

In un mondo dove il Nintendo Pro Controller sfiora i 70 €, avere tra le mani un pad che offre l’80% delle sue funzionalità alla metà del prezzo è qualcosa da non sottovalutare. 8BitDo colpisce ancora, e lo fa con stile.

Pro: Stick precisi



D-pad eccellente



Giroscopio incluso



Prezzo competitivo



Tasti mappabili Contro: NFC assente



Materiali economici