Da MIIIW, una delle aziende del gruppo Xiaomi, arriva una nuova tastiera chiamata MIIIW Air 85 Bluetooth Dual-mode Mini Keyboard.

Basta un rapido sguardo per accorgersi che tra le principali caratteristiche della nuova tastiera di MIIIW vi è un design decisamente fuori dal comune: può piacere oppure no ma di certo non è tale da lasciare indifferenti.

Le caratteristiche della tastiera MIIIW Air 85 Bluetooth Dual-mode Mini Keyboard

Tra le altre feature della MIIIW Air 85 Bluetooth Dual-mode Mini Keyboard troviamo 85 tasti suddivisi su sei linee, la parte posteriore leggermente elevata per aumentare il livello di confort durante la digitazione e numeri e lettere incisi con tecnologia laser.

Supportando la connessione dual-mode, la nuova tastiera di MIIIW può essere collegata ad un dispositivo sia via Bluetooth che tramite un apposito ricevitore wireless USB, potendo peraltro contare su dei tasti che consentono all’utente il passaggio da una connessione ad un’altra in modo semplice e immediato.

Non mancano, infine, il supporto a dispositivi Windows, MacOS, Android e iOS (con un pulsante dedicato per cambiare sistema operativo) e due colorazioni (nera e rosa).

MIIIW Air 85 Bluetooth Dual-mode Mini Keyboard è disponibile in Cina sulla piattaforma Youpin a 159 yuan, pari al cambio a circa 20 euro.

