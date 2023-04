La tecnologia avrà pure fatto enormi passi in avanti negli ultimi anni, ma alcune cose non sono cambiate. Ieri come oggi, ad esempio, siamo abituati a leggere e modificare documenti in formato PDF in più di un’occasione nell’arco della stessa giornata. E non è nemmeno cambiata l’esigenza di usare un programma valido in grado non soltanto di aprire e visualizzare i documenti PDF, ma anche di mettere mano a testi e immagini presenti in questo genere di file. Una delle soluzioni migliori è UPDF, un editor di PDF completo in tutto e multi-piattaforma, disponibile sia su PC (Windows, Mac) che su dispositivi mobili (Android, iOS) in versione gratuita o tramite dei piani a pagamento.

Le funzionalità chiave di UPDF

A rendere UPDF un editor di PDF diverso da tutti gli altri sono le tante funzionalità messe a disposizione degli utenti. Alcune di queste caratteristiche non sono presenti nemmeno in altri software più acclamati, tra cui Adobe (sia nella versione Standard che in quella Pro). Ecco 7 funzioni chiave di UPDF.

Lettore PDF avanzato

UPDF offre un’esperienza di lettura dei documenti PDF avanzata per migliorare la leggibilità dei file. Ciascun utente può ad esempio impostare i layout di pagina secondo i propri gusti, scegliere di visualizzare i documenti tramite la modalità scura e navigare in maniera intuitiva tra i documenti aggiungendo dei comodi segnalibri o ricercando del testo specifico.

Editor PDF completo

Il successo di UPDF si deve soprattutto al suo status di editor PDF potente ed efficiente, attraverso cui si ha la possibilità di modificare il testo di ogni file, le immagini e i link. Sempre per quanto riguarda le funzioni di editor, UPDF consente inoltre di applicare fino a tre tipologie di filigrane diverse e di aggiungere il colore di sfondo desiderato.

Organizzare i PDF

Un’altra caratteristica chiave di UPDF è la capacità di organizzare nel più breve tempo possibile le pagine PDF tramite strumenti tanto semplici quanto intuitivi come l’aggiunta o l’eliminazione rapida delle pagine del PDF, la rotazione di ciascuna di loro a sinistra o a destra, la sostituzione di una pagina con un’altra, così come l’estrazione di una o più pagine da un dato documento ad un altro.

Conversione PDF semplificata

Tra le tante funzionalità di UPDF si annovera anche l’estrema semplicità con cui è possibile convertire qualunque file PDF in un qualsiasi tipo di formato. Ad esempio è possibile convertire i PDF in documenti Word, per poi modificarli attraverso l’omonima app, così come negli altri formati più popolari di Office o in file immagine, testo e documenti HTML. In più il software integra il convertitore OCR, che consente di trasformare i file PDF in documenti modificabili e ricercabili.

Strumenti per annotare i PDF

Per una migliore produttività e collaborazione con gli altri utenti, UPDF offre tutta una serie di strumenti con cui annotare i PDF senza alcuna fatica. Tra le tante azioni disponibili si annoverano l’aggiunta dei commenti, la sottolineatura o l’evidenziazione di alcune parti e l’aggiunta di alcune caselle di testo, marchi e adesivi. A proposito di aggiunte, tra le annotazioni figura anche la propria firma.

Tecnologia OCR

Un altro punto di forza del software UPDF è l’implementazione della tecnologia OCR, in grado di supportare fino a 38 lingue diverse. Ne abbiamo già accennato nella sezione relativa alla conversione semplificata dei documenti PDF. L’OCR di UPDF si presenta con 3 layout di output differenti: solo testo e immagini (per la conversione appunto di documenti scritti e foto), testo al di sopra dell’immagine della pagina (le immagini e le illustrazioni rimangono sotto il testo e non sono modificabili, a differenza del testo) e sotto l’immagine della pagina (il testo in questo caso non può essere convertito ma soltanto modificato).

Confronto tra UPDF e Adobe Acrobat

UPDF è superiore rispetto agli altri editor di PDF perché riunisce in un unico software tutta una serie di funzionalità che altri competitor offrono in due o più soluzioni differenti. Ci sentiamo di consigliarlo inoltre anche per l’esperienza d’uso e le funzionalità tutt’altro che banali, riuscendo a mantenere una semplicità di utilizzo che facciamo fatica a ritrovare altrove.

Arrivati a questo punto, può essere interessante mostrare un confronto completo tra UPDF e Adobe Acrobat. Abbiamo raccolto tutti i dati più importanti nella tabella qui sotto.

