Imparare nuovi concetti ed idee in modo efficiente è una skill importante in ogni campo: studio, lavoro, crescita personale. Il software MindMaster, protagonista di questa recensione, si concentra sulla creazione di mappe mentali: una mappa mentale è una rappresentazione visuale del pensiero, che si affida all’attitudine naturale dell’essere umano di apprendere dalla memoria visiva.

Le mappe mentali non vanno confuse con le mappe concettuali, e sono formate da rami e/o associazioni che collegano elementi consecutivi o posti gerarchicamente in punti diversi della mappa stessa. L’utilizzo di mappe mentali stimola la creatività personale e di gruppo, consente di visualizzare dati complesse e di facilitare l’apprendimento di questi ultimi tramite sinestesie create ad-hoc sfruttando colori ed immagini che stimolano inconsciamente quella parte del nostro cervello che è adibita alla ricezione di informazioni.

Capirete subito che un software professionale per la creazione di queste mappe mentali è un potente alleato per chi deve produrne in grandi quantità, ma anche per coloro che si approcciano a questa metodologia sempre più utilizzata.

Cos’è MindMaster

MindMaster è un programma prodotto e distribuito da Edrawsoft che permette di realizzare una grande varietà di mappe mentale, utilizzando diagrammi e forme per rappresentare concetti, idee, parole chiave, compiti e molto altro. Le mappe mentali sono spesso usate nel project management, per il brainstorm, nell’istruzione formale/non-formale e durante le presentazioni aziendali.

Grazie a MindMaster e agli strumenti inclusi al suo interno, come già asserito nel paragrafo di apertura, possiamo stimolare abilmente i nostri interlocutori utilizzando differenti forme geometriche e colori, creando la nostra personale mappa mentale. Se siamo a corto di idee però possiamo anche affidarci ad una delle decine di design predefiniti e al ricco catalogo di immagini clip-art, oltre a strumenti di uso comune in programmi simile, come l’utilizzo di link ipertestuali.

Che vantaggi e funzionalità apporta MindMaster?

Template predefiniti per trarre ispirazione

Interfaccia utente intuitiva e improntata alla produttività

Scorciatoie da tastiera per navigare tra le mappe in modo rapido

Tutorial e guide per iniziare in breve tempo a creare mappe, anche senza alcuna esperienza

Temi accattivanti per chi non possiede la capacità di realizzare il proprio design

Con lo stile Scrittura a Mano tutto diventa più unico e creativo

Ampia libreria di clip-art e simboli a disposizione

Callout disponibili per fornire maggiori informazioni riguardo argomenti specifici delle mappe

Sommario per sottocategorie e macro-categorie

Supporto ai link ipertestuali

Strumenti collaborativi in tempo reale

Possibilità di scrivere commenti e condividerle con il proprio team di lavoro

Pannello dei task per organizzare il lavoro di gruppo

Modalità slideshow per convertire le mappe in vere e proprie presentazioni

Ampia possibilità di esportazione delle mappe in formati differenti: Powerpoint, PDF, JPG, etc

MindMaster alla prova pratica

Per utilizzare MindMaster bisogna recarsi sul sito ufficiale del programma, a questo indirizzo, e scaricare l’installer corretto per la piattaforma in cui si desidera utilizzarlo. Uno dei vantaggi più grandi di MindMaster è la sua ampia compatibilità con le maggiori piattaforme esistenti: Windows, Linux, macOS, iOS e Android. Possiamo persino utilizzare una versione completamente online, a patti però di pagare per la versione premium del software.

Una volta aperto MindMaster, ritroviamo un’interfaccia familiare, derivata da quella della suite Microsoft Office, per cui utilizzare il programma non sarà difficile per coloro che, almeno una volta nella vita, hanno avuto a che fare con Word, Excel, PowerPoint e via discorrendo. Nella schermata principale possiamo scegliere la tipologia di mappa mentale che vogliamo realizzare, scegliendo tra un modello vuoto predefinito o facendosi ispirare da uno degli esempi presenti. Non tutti gli stili, i temi e i modelli sono però disponibili nella versione gratuita: se volete sbloccare ogni funzionalità dovrete sottoscrivere un abbonamento premium.

Le opzioni per la personalizzazione sono davvero numerose e variano dalla semplice stilizzazione degli elementi con vari colori, sfondi ed effetti, a funzionalità avanzate che faranno la felicità dei power-user, come la modalità brainstorming. In pratica lo schermo viene diviso in due: nella parte sinistra una colonna dove poter scrivere idee, concetti e piani di azione; nella parte destra troviamo la mappa mentale. Possiamo così raccogliere le idee e posizionarle nel nostro progetto, in tempo reale, davanti al nostro audience.

Potremo ancorare così i nuovi elementi alla mappa mentale preesistente, e subito dopo finalizzare il progetto con diagrammi di Gantt, fornendo un supporto importante per la gestione dei progetti: una feature particolarmente apprezzata in ambiente aziendale. Anche l’occhio vuole la sua parte, quindi gli utenti saranno entusiasti della pratica libreria di Clipart inclusa nel programma, con tante sottocategorie di icone attinenti a lavoro d’ufficio, educazione, vita sociale, natura, sport, tecnologia e molto altro.

Risulta palese, durante l’utilizzo di MindMaster, che il target focus per questa applicazione sia di livello enterprise: il prezzo per la versione premium ed i limiti della versione gratuita riflettono questa scelta. Tuttavia, c’è da dire che lo sblocco delle funzioni avanzate amplifica molto i risultati ottenibili dalla suite di lavoro, integrando mappe mentali, project management e brainstorming in un’unica applicazione.

Quando si completa un lavoro poi, condividerlo con i colleghi è semplicissimo: possiamo esportare il progetto in un gran numero di formati differenti, compresi PDF e Office; oppure decidere di salvare il lavoro nel nostro cloud personale, incluso con la sottoscrizione premium, oppure su Google Drive o Dropbox, grazie all’integrazione nativa con questi servizi di file sharing.

Infine, è impossibile non porre l’accento sull’ampio supporto multipiattaforma: possiamo lavorare con MindMaster su PC Windows, Mac e Linux, oltre che smartphone Android e iOS. Possiamo persino utilizzare la versione web da qualunque computer senza la necessità di scaricare alcun software, se si è in possesso di una sottoscrizione premium.

MindMaster: download e prezzo

MindMaster viene proposto in due versioni: gratuita e premium. La versione gratuita presenta alcune limitazioni, come la presenza ‘accesso limitato a librerie, preset e temi, o l’assenza della versione web. Anche la scelta di mappe mentali e le funzioni avanzate come la modalità brainstorming hanno qualche limitazione. Scegliendo il piano premium avremo a nostra disposizione:

12 Strutture differenti: mappa radiale, diagrammi ad albero, a lisca di pesce, sequenze temporali, mappa a settori, mappa circolare, mappa e bolla e moltre altre

33 temi predefiniti da cui trarre spunto

Oltre 700 clipart selezionate appositamente per decorare e risaltare le vostre mappe mentali

Modalità brainstorming completa

Utilizzo della versione web di MindMaster

1GB di spazio nel cloud

Il piano premium individuale parte da 49€ all’anno, passando per la licenza perpetua da 79€ che garantisce 2 anni di aggiornamenti, finendo con la licenza a vita al costo di 99€, che consente di aggiornare gratuitamente il software anche alle nuove versioni, per sempre.

Per esigenze aziendali o di tipo accademico/non-profit esistono anche altre tipologie di piani: trovate tutte le info all’indirizzo https://www.edrawsoft.com/it/pricing-mindmaster.html.

Per quanto riguarda il download, MindMaster è disponibile per le seguenti piattaforme:

Windows

macOS

Linux

Web

iOS

Android

Per procedere al download della versione corretta per il vostro dispositivo visitate il sito https://www.edrawsoft.com/it/mindmaster/.

MindMaster: conclusioni finali

Che siate utenti alle prime armi o professionisti delle mappe mentali, in MindMaster si può trovare una suite completa di strumenti per facilitare il processo creativo e la condivisione di dati, concetti e task. Se necessario non si ha neanche l’esigenza di avere con sé il proprio PC: basta loggare dalla versione web in qualunque luogo per preparare una mappa mentale dal look professionale in appena cinque minuti.

MindMaster è intuitivo e facile da usare, ma premia anche chi si addentra all’interno delle sue innumerevoli opzioni per la personalizzazione e stili da provare e testare, fino a trovare la combinazione perfetta per il compito che bisogna assolvere. Considerando le sue feature, la presenza di una versione gratuita utile anche solo a testare il software, le differenti opzioni di prezzo per account premium e la facilità con cui permette di creare mappe mentali dettagliate e altamente funzionali, possiamo sicuramente raccomandare MindMaster come uno dei migliori software nella sua categoria.

Informazione Pubblicitaria