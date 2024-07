Recensione KTC H27P22S: un ottimo monitor tuttofare dal prezzo contenuto

KTC è un’azienda cinese che non è nuova a questo genere di prodotti perché KTC H27P22S non è il suo primo monitor da gaming ad arrivare sul mercato con un rapporto qualità-prezzo allettante. Così, attratti da questa cosa e curiosi di scoprire che cosa può offrire un monitor da gaming a costo basso, abbiamo voluto prenderlo in prova e oggi, dopo qualche tempo, vi raccontiamo la nostra esperienza.

Design e costruzione

Subito dopo averlo tirato fuori dalla scatola e montato, quello che risalta all’attenzione è la qualità generale con cui è costruito: è ben assemblato, seppur sia fatto interamente in plastica opaca, ha delle cornici sottilissime lungo 3 lati del perimetro e nella parte posteriore ospita una W con l’interno rosso, che richiama il logo dell’azienda. Nella parte posteriore, inoltre, integra un joystick per muoversi all’interno dei suoi menù, le varie porte, l’alimentazione, due griglie per la dissipazione del calore e l’attacco per il supporto da tavolo. La sua particolarità a livello costruttivo è quella di poter assumere posizioni diverse: possiamo regolarne altezza, inclinazione, rotazione e soprattutto possiamo scegliere se utilizzarlo con il lato lungo in orizzontale o in verticale; queste cose fanno davvero comodo in ambito lavorativo e comunicativo perché gli permettono di adattarsi ai diversi contenuti da visualizzare, soprattutto in abbinamento ad altri monitor. E, come se non bastasse, è un monitor tutto sommato compatto e leggero, per cui facile da spostare qua e là dove serve.

Caratteristiche e funzioni

KTC H27P22S è un monitor che non si fa mancare quasi nulla, nonostante abbia un prezzo contenuto. Monta, infatti, un pannello Fast IPS da 27 pollici dalla risoluzione UHD di 3840 x 2160 pixel e dotato di refresh rate di 160 Hz, di un tempo di risposta di 1 ms, di HDR400, di retroilluminazione ELED con luminosità di 400 cd/m², di un angolo di visione di 178 gradi e di una copertura colore sRGB del 132%; a tutto questo si aggiunge un trattamento opaco, che riduce di molto i riflessi e ne aumenta la leggibilità, soprattutto in condizioni di luce forte. A questo bel pannello sono abbinate diverse porte per far sì che lui sia utilizzabile in qualsiasi tipo di scenario: oltre all’alimentazione, nella parte posteriore trovano spazio una porta USB 2.0, due porte HDMI 2.1, due porte DP 1.4 e un’uscita audio da 3,5 mm, utile per collegare delle cuffie con cavo. Purtroppo non possiede degli altoparlanti integrati, però in compenso supporta G-Sync e FreeSync Premium, che garantiscono un’esperienza di gioco più fluida del normale e senza artefatti.

All’interno del menù delle impostazioni, quasi interamente in lingua italiana, permette, poi, di modificare un bel po’ di parametri, fra cui luminosità, contrasto, nitidezza, brillantezza del nero, temperatura colore, gamma colore, tonalità colore, saturazione colore, luce blu e di impostare alcuni set predefiniti, utili per avere in un attimo le impostazioni ideali per film, foto, giocare, leggere, ecc. Non mancano anche delle impostazioni dedicate al gaming, ovviamente, utili, per esempio, per attivare il contrasto dinamico, l’overdrive, il contatore FPS, ecc., e varie altre per selezionare la sorgente, attivare l’HDR e per accedere a qualche altro parametro minore.

Esperienza d’uso

Allora, noi lo abbiamo provato un bel po’ come monitor di lavoro in abbinata a un MacBook Air M1 e dopo un po’ di settimane ci sentiamo di promuoverlo a pieni voti considerando il suo prezzo di vendita. Di sicuro i giocatori più incalliti potrebbero storcere il naso essendo abituati a monitor di fascia più alta e di una qualità generale maggiore, ma lui possiede tutto quello che davvero serve, è estremamente versatile, è affidabile e funziona bene. Come monitor tuttofare e di lavoro lui è sicuramente al top, un po’ meno come monitor da gaming professionale ma per giocare in modo easy, amatoriale se così vogliamo dire, lui è l’ideale perché dà tutto a un prezzo contenuto. Non abbiamo riscontrato problemi di alcun genere in questo tempo d’utilizzo e anzi siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla vivacità e brillantezza dei suoi colori e dalla sua versatilità, legata soprattutto al suo adattarsi fisicamente a ogni genere di scenario.

Dove acquistarlo

KTC H27P22S è disponibile all’acquisto direttamente su Amazon Italia al prezzo di listino di 459,99 euro, prezzo però scontabile di 60 euro utilizzando il coupon da selezionare nella pagina d’acquisto e di un ulteriore 6% utilizzando il codice sconto tuttoktc27; perciò il suo prezzo finale, quello reale diciamo, è di 372,39 euro e a questo prezzo vale di sicuro l’acquisto.

