Nel mondo dei PC Builder c’è stato un dissipatore a liquido che è entrato nelle build di tutti e che ha convinto anche i più scettici, era il primo Liquid Freezer II di Arctic. Per chi non ha memoria, le prestazioni di quel dissipatore erano così buone in relazione al prezzo che in molti lo hanno scelto per dissipare la propria CPU rinunciando ad una singola caratteristica, tanto inutile quanto ricercata, l’illuminazione RGB.

Arctic ha ascoltato i propri utenti e le richieste dei gamers che vogliono sempre più delle build ricercate dal punto di vista estetico ed ha rilasciato il nuovo Liquid Freezer II ARGB supportato dalle nuove ventole P12 PWM PST A-RGB.

Arctic Liquid Freezer II ARGB design

Abbiamo in prova il modello da 240 mm e come da tradizione Arctic, il radiatore è bello spesso quindi c’è da fare attenzione ad eventuali dissipatori importanti della scheda madre per VRM. Fatta questa precisazione, doverosa per un radiatore così denso e spesso come quello del Liquid Freezer II ARGB, è il caso di spendere due parole sul design, sul look estetico di questo dissipatore a liquido.

Esteticamente, ventole nuove a parte, il dissipatore a liquido di Arctic non è cambiato e a dirla tutta, è un bene. Si tratta di un dissipatore a liquido dal look ben distinto, riconoscibile fin dal primo momento e con una cura per i dettagli e le rifiniture notevole. Tralasciando la ventolina aggiuntiva per raffreddare i VRM che, volendo poteva essere anche RGB, questo è un dissipatore che si fa notare e con le nuove ventole P12 PWM PST A-RGB diventa davvero uno spettacolo.

Le nuove ventole di Arctic oltre ad essere ottime in termini di flusso d’aria e di silenziosità, sono estremamente belle. Così tanto belle e con un rapporto qualità prezzo che è difficile trovare singolarmente sul mercato, vanno a ruba.

Arctic Liquid Freezer II ARGB specifiche tecniche

Arctic ha studiano nei minimi dettagli questo nuovo Liquid Freezer II ARGB. La compatibilità dei socket Intel è per 1200, 115X, 2011-3, 2066 mentre per AMD c’è il supporto AM4. Il radiatore da 240 mm è spesso 38 mm ed è molto denso, le ventole P12 PWM PST A-RGB andrebbero analizzate a parte ma per sommi capi, pressione statica 1.85 mm H2O, 200-2000 rpm, piedini antivibrazione e supporto ARGB. La ventolina per i VRM è da 40 mm, il consumo totale tra pompa e ventola VRM si aggira tra i 0,5 W e 2,7 W. La pasta termica inclusa è la MX-5 di ultima generazione.

Arctic Liquid Freezer II ARGB utilizzo

Abbiamo utilizzato il dissipatore a liquido Arctic Liquid Freezer II ARGB in parecchie build nel corso di un paio di mesi e si è sempre dimostrato eccellente nella gestione termica sia su piattaforma Intel che AMD. Per questione di brevità, analizzeremo le prestazioni su una build composta da AMD Ryzen 7 5800X (105 W) in un case Sharkoon Elite Shark con ben tre ventole frontali per l’immissione di aria fresca e una singola ventola per espellere aria calda, il dissipatore Arctic Liquid Freezer II ARGB è stato montato sulla parte superiore con le ventole in espulsione. La scheda video utilizzata è stata una RTX 3070 Ti. Per tutto il resto, classica configurazione con 16 GB di RAM DDR4 4400 MHz e una scheda madre ASRock B550 PG Riptide.

Se siete interessati alle prestazioni su piattaforma Intel con il Core i5 11400 con power limit sbloccato oltre i 125 W e stessa identica configurazione di case, ventole, scheda video e RAM (ovviamente il tutto su Z590), potete dare uno sguardo ai risultati della nostra build per giocare in Ray Tracing senza limiti, c’è un video sulle prestazioni in gioco con considerazioni sulle temperature e prestazioni.

Per dovere di cronaca, abbiamo confrontato anche il Liquid Freezer II ARGB con un dissipatore a liquido come il Corsair iCUE H100i Capellix da 240 mm, le differenze le troverete nei grafici. Arctic Liquid Freezer II ARGB è un dissipatore che funziona decisamente bene ed ha un plus interessante con la ventolina per i VRM che ha un minimo impatto ma è comunque un qualcosa in più.

Sotto pieno carico la CPU tocca un picco di circa 62°, le ventole non vanno mai al massimo degli rpm così come la pompa, il che significa che per saturare la dissipazione di questo Arctic Liquid Freezer II ARGB ci vuole di più di un Ryzen 7 serie 5000. Anche il Core i5 di undicesima generazione con power limit sbloccato non va oltre i 51° di picco, ulteriore conferma che questo dissipatore a liquido, anche nella sua versione da 240 mm (disponibile anche nella versione 360 mm) è assolutamente in grado di domare anche CPI con un consumo decisamente più elevato.

La cosa che ci ha stupiti è l’assoluta silenziosità delle ventole P12 PWM PST ARGB, non solo a basso carico ma anche al massimo. Fino ai 1600 RPM è praticamente impossibile da udire, forse solo un orecchio fino potrebbe farlo ma non c’è rumore, non c’è fastidio, è semplicemente l’aria che si sposta. Ad RPM più bassi è assolutamente perfetta per chi vuole una build totalmente silenziosa, riempire il case o il sistema di dissipazione con queste ventole, è una buonissima mossa per chi cerca il silenzio assoluto.

Arctic Liquid Freezer II ARGB conclusioni

Arctic Liquid Freezer II ARGB è un best buy, senza se e senza ma. Si tratta di un dissipatore a liquido dal rapporto qualità-prezzo super invogliante, quest’anno non c’è nemmeno da privilegiare le performance rispetto all’estetica, il passo in avanti è stato fatto anche lì.

Il Liquid Freezer II ARGB riesce a tenere a bada qualsiasi CPU consumer al momento presente sul mercato, non ha paura di un Core i9 o di un Ryzen 9. Riesce a farlo anche con silenziosità grazie alle due nuove ventole P12 PWM PST ARGB che muovo benissimo l’aria senza generare rumore. Tra le altre cose sono bellissime e quasi impossibili da trovare, sono già un must have per tantissime build.

Il prezzo di Arctic Liquid Freezer II ARGB è di 104 Euro ma si tratta del listino, su Amazon è già andato in sconto a poco più di 90 Euro. Attenzione, già il prezzo di listino è ottimo in relazione al mercato, prenderlo scontato è decisamente un grande affare. Tirando le somme, Arctic Liquid Freezer II ARGB è super consigliato, è una delle migliori componenti a cui affidare la gestione del calore della propria CPI.

