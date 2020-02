Per trasferire i file fra Android e un computer con macOS c’è una soluzione alla portata di tutti. Si chiama OpenMTP ed è un’alterntiva open source ad Android File Transfer.

Perché utilizzare OpenMTP

OpenMTP è uno strumento con il quale trasferire i file via USB fra uno smartphone Android e un computer con macOS. D’accordo, c’è anche la soluzione proprietaria di Google per fare questo, cioè Android File Transfer, ma come noto è piuttosto limitata in quanto a funzionalità: non si possono rinominare le cartelle, c’è il limite di trasferimento massimo fissato a 4 GB, le continue disconnessioni e via dicendo.

Perciò l’utilità di una soluzione come OpenMTP, una piattaforma open source e perfino gratuita visto che tante altre sue simili non lo sono. Dalla sua offre tutto quel che serve per trasferire più file fra uno smartphone e un Mac, senza limiti di peso, consente di scegliere fra memoria interna o esterna ed è compatibile con le scorciatoie da tastiera, fra le altre cose. Il tutto con un’interfaccia gradevole che mostra i due dispositivi collegati con una finestra di dialogo suddivisa in due parti, che semplifica il tutto.

OpenMTP è compatibile con qualsiasi computer con macOS 10.10 o versioni più recenti. Per effettuare il download, non dovete fare altro che visitare la pagina GitHub dello sviluppatore, che trovate qui.