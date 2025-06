Al Computex 2025, MSI ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei partner più stretti e lungimiranti di Intel, diventando tra i primissimi brand al mondo a svelare notebook basati sulla nuova architettura Panther Lake, quella che segnerà l’inizio della prossima era per i processori x86. Una scelta che non è solo di tempismo, ma di visione. E il messaggio è chiaro: il futuro delle piattaforme mobili si sta scrivendo adesso, e MSI vuole essere parte attiva di questa scrittura.

Ma non è stato solo un annuncio proiettato in avanti. Accanto ai prototipi Panther Lake, MSI ha presentato anche una gamma completa di notebook equipaggiati con le più avanzate soluzioni Intel oggi disponibili, portando al pubblico prodotti pronti all’uso, ma con lo sguardo già oltre l’orizzonte.

Tecnologia artigianale: ecco il Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition

Non è solo un ultrabook, né semplicemente un esercizio di stile. Il Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition è il risultato di una collaborazione tra MSI e Okadaya, storica azienda giapponese specializzata nella laccatura tradizionale Yamanaka, una tecnica che affonda le radici in oltre 400 anni di storia.

La scocca è decorata con “La grande onda di Kanagawa”, l’iconica xilografia di Katsushika Hokusai, che in questa versione diventa parte integrante del design. I colori netti e decisi, i contorni marcati, tutto è realizzato a mano, con una precisione che trasmette cura, ma anche rispetto. Non è solo un richiamo culturale, è un ponte tra due mondi: quello della manualità artistica giapponese e quello della tecnologia AI-driven più avanzata.

Sotto la superficie, infatti, batte un cuore moderno: il Prestige 13 AI+ è spinto fino a un Intel® Core™ Ultra 9 processor (Series 2), con fino a 48 TOPS NPU e 120 TOPS complessivi di capacità AI. A bordo troviamo Intel® Arc™ 140V GPU, un display OLED da 13,3 pollici 2.8K (2880×1800), fino a 32 GB di LPDDR5x-8533, storage NVMe PCIe Gen4, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, una webcam IR da 5 MP con ottimizzazione 3DNR+, doppia porta Thunderbolt™ 4 e un corpo da meno di 1 kg. È una macchina completa, perfino sorprendente, nascosta dentro un’opera d’arte.

Non si tratta di una semplice edizione limitata. MSI ha già anticipato che questo è solo il primo passo. Alla prossima edizione del Computex, arriverà la collezione Artisan, che continuerà a esplorare l’unione tra artigianato tradizionale e innovazione tecnologica, dando vita a una nuova linea dove il concetto di design smette di essere decorazione e diventa significato.

MSI e Mercedes-AMG Motorsport ancora insieme

Ci sono collaborazioni che non cercano solo visibilità, ma un equilibrio sottile tra potenza e prestigio. Quella tra MSI e Mercedes-AMG Motorsport è una di queste, e al Computex 2025 ha trovato nuova forma in un notebook che sembra uscito da una galleria dedicata alla velocità e al design.

MSI Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport alza ulteriormente l’asticella. Basato sui nuovi processori Intel® Core™ Ultra Series 2, è dotato di un pannello OLED 4K top di gamma, pensato per chi lavora con l’immagine e pretende una fedeltà cromatica assoluta. Ma al di là delle specifiche, ciò che distingue davvero questi modelli è l’identità. Il design co-branded, con loghi esclusivi e motivi ispirati al mondo AMG, non è solo decorazione: è una dichiarazione di appartenenza a un’idea di lusso performante, che parte dal motore e arriva fino al silicio.

Non si tratta solo di notebook potenti. Sono oggetti che raccontano un certo tipo di stile, una filosofia che mette insieme ingegneria, estetica e desiderio. E che, come spesso accade quando l’attenzione al dettaglio raggiunge questo livello, riesce a emozionare anche prima di accendere lo schermo.

Nuova veste per la MSI Claw 8 AI+: ecco la Polar Tempest Edition

Con la Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition, MSI porta avanti la sua visione di console portatile, dimostrando che potenza e cura del dettaglio estetico possono coesistere anche in un dispositivo compatto. L’annuncio è arrivato al Computex 2025, e rappresenta una chiara evoluzione rispetto alla generazione precedente: non più solo un esperimento riuscito, ma un prodotto maturo, con un’identità forte e riconoscibile.

Alla base c’è l’hardware, solido e affidabile: il processore Intel® Core™ Ultra 7 258V, affiancato da 1 TB di SSD espandibile fino a 2 TB, garantisce fluidità e reattività anche nei titoli più esigenti. Ma è il design che cattura al primo sguardo. La nuova finitura Polar Tempest, bianca con rivestimento UV scintillante, trasforma la console in un oggetto di scena tanto quanto uno strumento di gioco, con superfici che riflettono la luce in modo dinamico e cambiano tono in base all’ambiente.

La Claw 8 AI+ non punta solo a prestazioni e autonomia, ma anche a quel senso di esclusività che finora apparteneva solo al mondo delle edizioni limitate. Disponibile in più colorazioni, diventa una scelta espressiva, oltre che tecnica. Ed è proprio in questo equilibrio tra funzionalità e stile, tra ingegneria e gusto, che MSI sta costruendo la propria strada nel segmento delle console portatili. Una strada che, a giudicare da questa nuova generazione, ha appena cominciato a prendere velocità.

Assaggio in anteprima di Panther Lake: ecco cosa sta cucinando MSI

E in quella soglia, fatta di dettagli quasi impercettibili e proporzioni calcolate al millimetro, MSI ha svelato al Computex 2025 una nuova visione del notebook professionale. Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico, ma di un cambio di paradigma estetico e funzionale, incarnato nei nuovi concept Business & Productivity che l’azienda ha portato a Taipei.

Linee fluide, spessori ridotti, un telaio in metallo che sfiora i 13,9 mm di sottigliezza: questi sono, di fatto, i laptop più sottili mai creati da MSI. Eppure, nonostante il profilo minimalista, all’interno batte un cuore potente. Questi concept saranno tra i primi dispositivi al mondo a integrare i futuri processori Intel® Panther Lake, una piattaforma ancora inedita, ma già pronta a riscrivere le regole dell’efficienza e delle prestazioni mobili.

MSI ha pensato questi dispositivi in due varianti: una Flip 2-in-1 con schermo ruotabile, perfetta per la creatività e l’uso ibrido, e una versione tradizionale, più orientata alla produttività pura. In entrambi i casi, il protagonista resta il display OLED, luminoso e nitido, con supporto nativo alla penna. E qui entra in gioco uno dei dettagli più sorprendenti: la penna è nascosta nei piedini in gomma del notebook, si ricarica in wireless ed è sempre pronta all’uso, invisibile finché non serve.

L’autonomia è stata progettata per coprire un’intera giornata lavorativa, mentre la leggerezza e la portabilità aprono la strada a un nuovo tipo di mobilità, più sobria, più elegante, ma sempre performante. È un progetto che guarda avanti, verso uno scenario in cui la potenza non è più dichiarata, ma suggerita, incastonata in forme pulite, silenziose, che non hanno bisogno di ostentare.

È solo un concept, certo. Ma è proprio da questi prototipi che spesso si intuisce la direzione che prenderà il mercato. E se il futuro dei laptop professionali ha questo volto, allora sarà sottile, intelligente e invisibilmente potente.