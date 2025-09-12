Il ritorno a scuola è sempre un momento di scelte importanti e, tra libri e nuovi corsi, c’è anche il tema del notebook giusto per studiare. Non tutti gli studenti hanno le stesse esigenze: c’è chi cerca un portatile leggero per prendere appunti e scrivere relazioni, chi ha bisogno di più potenza per gestire software complessi e chi vuole un unico dispositivo capace di accompagnare dallo studio allo svago.

In un mercato dove l’offerta è sempre più ampia, i laptop MSI con processori Intel® Core™ coprono scenari diversi: dalla serie Intel® Core™ i3, pensata per un uso quotidiano, fino ai nuovi Intel® Core™ Ultra, pronti a gestire carichi di lavoro più impegnativi e applicazioni di AI e multitasking. Con le promozioni Back to School è possibile scegliere il modello più adatto senza spendere troppo, calibrando l’acquisto sul proprio percorso di studi.

Il rapporto prezzo/prestazioni: il vero dilemma dello studente



Il rischio più comune è spendere male: puntare su un portatile troppo economico che diventa lento dopo pochi mesi o, al contrario, investire in una macchina sovradimensionata. Il punto è trovare il giusto compromesso, perché spendere bene oggi significa non dover ricomprare subito.

Per le scuole medie o i primi anni delle superiori, l’MSI Modern 15 F13MG-022IT con Intel® Core™ i3-1315U è una scelta sensata. Costa intorno ai 500 euro, ha un display da 15,6 pollici Full HD, 8 GB di RAM (aggiornabile fino a 64 GB) e 512 GB di SSD: più che sufficienti per compiti, ricerche su internet, presentazioni e piattaforme didattiche. È il classico computer che un ragazzo può portare in biblioteca o usare a casa senza preoccuparsi troppo delle prestazioni, con la sicurezza di un processore Intel® moderno e affidabile. Oltre alle prestazioni, ci sono dettagli pratici che fanno la differenza nell’uso quotidiano: la tastiera retroilluminata con una buonissima corsa, lo shutter per la webcam, il tastierino numerico integrato e la funzione Flip n Share F12 per condividere lo schermo con un click. Non manca il supporto al Wi-Fi 6E, utile per connessioni più stabili e veloci anche in ambienti affollati come aule e biblioteche.

Chi vuole qualcosa in più può guardare al MSI Modern 15 F13MG con Intel® Core™ i5-1335U. Qui il prezzo sale leggermente, restando comunque accessibile, e in cambio si ottiene un display da 15 pollici, 16 GB di RAM e una maggiore fluidità nel multitasking. È il notebook ideale per uno studente di liceo scientifico o tecnico che alterna relazioni scritte a software di grafica base o programmazione. Spendere qualcosa in più significa garantirsi un portatile che resta fluido anche per diversi anni, senza doversi preoccupare di dover spendere di nuovo e rincorrere le ultime tecnologie.

Perché prendere un processore Intel® Core™ i3 o Intel® Core™ i5 Ideali per studenti di scuole medie, superiori e università in facoltà come economia o lingue. Offrono buone prestazioni, consumi ridotti e tanta autonomia a un prezzo accessibile. Perfetti per compiti, ricerche online e appunti senza pensieri.

Il salto di categoria arriva con l’MSI Modern 15 H AI C1MG-096IT, basato su processori Intel® Core™ Ultra 5. Con l’ultima NPU integrata gestisce carichi di lavoro più pesanti, rappresentando la scelta ideale per potenziare programmi di intelligenza artificiale destinati ad applicazioni di lunga durata, che richiedono un consumo energetico moderato ma intensivo. Estende la produttività con prestazioni solide e affidabilità anche in movimento.

In promozione si trova intorno ai 550 euro, una cifra competitiva per una macchina con 16 GB (aggiornabile fino a 96 GB) di RAM DDR5 e un processore di ultima generazione. È il computer giusto per studenti universitari di Ingegneria, Informatica o Economia che devono gestire simulazioni, database o calcoli più complessi. Un piccolo investimento in più oggi evita di ritrovarsi con un notebook già obsoleto domani. Da sottolineare anche la retroilluminazione della tastiera, il key travel, il touchpad, il tastierino numerico, la funzione Flip n Share F12, il Wi-Fi 6E e lo shutter per la webcam.

Perché prendere un processore Intel® Core™ Ultra La scelta giusta per chi studia informatica, ingegneria o data science. Gestiscono carichi più intensi, applicazioni AI e software moderni. Un investimento che resta valido per anni.

Guardare avanti e prepararsi al mondo del lavoro

Chi frequenta facoltà creative come Design o Architettura, o percorsi tecnici come Ingegneria gestionale, trova invece nel MSI VenturePro 15 AI A1VEG-003IT la soluzione più completa. Con Intel® Core™ Ultra 7 155H e GPU NVIDIA GeForce RTX 4050, costa circa 1.099 euro e apre la strada a modellazione 3D, rendering, editing video e anche gaming. Non è solo uno strumento di studio, ma un vero alleato per iniziare a costruire progetti professionali.

Perché prendere una scheda grafica dedicata Pensata per studenti di design, architettura e ingegneria gestionale. Permette di affrontare rendering, editing video e modellazione 3D leggera. Più costosa, ma indispensabile per chi lavora con contenuti creativi.

Il VenturePro 15 AI amplia ancora il discorso con la GPU dedicata. È lo scenario di un futuro architetto che utilizza AutoCAD o Revit, di un designer che lavora con rendering fotorealistici o di un ingegnere gestionale che prepara modelli complessi per presentazioni aziendali. In questi contesti una scheda grafica dedicata non è un lusso, ma una necessità.

Articolo in collaborazione con MSI e Intel®