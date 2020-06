Xiaomi XiaoAI Mouse è stato presentato in queste ore. Il nome scelto non è immediatissimo, ma descrive bene il prodotto: un mouse dotato dell’assistente vocale dell’azienda cinese, XiaoAI.

Il design risulta simile allo Xiaomi Mi Wireless Mouse, ma rispetto a questo ha un pulsante in più che una volta premuto a lungo attiva l’assistente vocale, che l’azienda pubblicizza come in grado di supportare le esigenze di chiunque grazie alle smart skills, abilità smart.

Il mouse infatti è in grado di recepire diversi comandi vocali come ad esempio Apri Word oppure Spegni il computer, di offrire la digitazione vocale ma anche la traduzione dal cinese all’inglese, giapponese e coreano, di controllare tramite la voce dei dispositivi smart, e anche di essere connesso contemporaneamente a due computer, con il passaggio dall’uno all’altro che avviene premendo il tasto destro e quello sinistro per circa tre secondi.

Xiaomi XiaoAI Mouse può dialogare con il computer sia tramite USB (di tipo C) che via Bluetooth grazie alla batteria integrata da 750 mAh, sufficiente a garantire secondo le stime ufficiali 30 giorni di utilizzo o 180 in stand by, ed è realizzato in materiale antibatterico.

Il nuovo mouse intelligente di Xiaomi è disponibile in Cina in crowdfunding per 129 yuan, circa 16 euro, mentre una volta a regime costerà 149 yuan, neppure 20 euro. Ci auguriamo di vederlo in

Europa prima possibile.