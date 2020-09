Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) ha appena annunciato ufficialmente le ultime novità legate alla line-up di hard disk esterni Canvio, con i nuovi modelli Canvio Flex e Canvio Gaming da una parte e nuovi colori e texture per Canvio Advance e Canvio Ready dall’altra.

A commentare il lancio dei nuovi prodotti è stato Larry Martinez-Palomo, General Manager, Storage Products Division, Toshiba Electronics Europe GmbH:

«La serie Canvio di hard disk portatili è una scelta eccellente per un’ampia gamma di applicazioni e testimonia il nostro impegno nello sviluppo di nuovi hard disk per soddisfare le esigenze di soluzioni di storage in continua evoluzione. La nuova linea è adatta ad un’ampia gamma di utilizzatori, tra cui utenti multipiattaforma, giocatori, professionisti, fotografi e studenti. Esiste un modello che si adatta alle esigenze di ciascuno».

Toshiba Canvio Flex e Canvio Gaming

Toshiba Canvio Flex è il nuovo hard disk portatile USB-C progettato per PC Windows, computer Mac, iPad Pro e altri tablet per una compatibilità multipiattaforma. Offre fino ad un massimo di 4 TB di spazio di archiviazione, con cavi USB-C e USB-A. Maggiori dettagli sono disponibili a questo link.

Toshiba Canvio Gaming è il nuovo hard disk portatile progettato per console di gioco e PC gaming. Progettato per consentire agli utenti di espandere più facilmente le proprie librerie di giochi, con possibilità di trasportarne fino a 100 (nei 4 TB di spazio massimo previsto). Questo modello supporta una funzione di Always On personalizzata a livello firmware per garantire un’esperienza di gioco sempre reattiva. Maggiori dettagli sono disponibili a questo link.

Toshiba Canvio Advance e Canvio Ready

Se i due nuovi modelli si caratterizzano anche per un design elegante e curato, Toshiba ha optato per un refresh estetico anche dei già esistenti Canvio Advance e Canvio Ready, introducendo nuovi colori e texture.

Il tutto ovviamente senza perdere di vista l’aspetto funzionale, come i software di backup automatico e di sicurezza dei dati inclusi in Canvio Advance, pensati per i creator che hanno bisogno di portare con sé e proteggere i propri dati anche in mobilità. Maggiori dettagli sono disponibili a questo link.

Canvio Ready, ora disponibile anche in design bicolore, è il modello più basico e punta tutto sulla semplicità (USB plug & play, drag & drop dei file). Maggiori dettagli sono disponibili a questo link.

Disponibilità dei nuovi Toshiba Canvio

I nuovi hard disk portatili Toshiba Canvio, sia i nuovi modelli che le nuove versioni di quelli esistenti, saranno disponibili presso la grande distribuzione a partire dall’autunno 2020.