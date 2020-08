Finalmente il tema scuro di WhatsApp raggiunge tutte le piattaforme. Dopo essere arrivato con grande lentezza sulle app per Android e iOS, il tanto atteso tema scuro di WhatsApp completa il giro delle piattaforme supportate, debuttando anche sulle interfacce per Windows, macOS e web.

La controllata di Facebook mette così la parola fine su una novità non eccessivamente sfibrante in termini di impegno per gli sviluppatori che tuttavia ha richiesto mesi per coprire l’intera platea dei sistemi operativi supportati. L’aspetto finale del tema scuro per WhatsApp su computer è assolutamente coerente con quello già visto sulle app per i dispositivi mobili.

Come attivare il tema scuro di WhatsApp su PC, Mac e web

Ottenere il tema scuro di WhatsApp sulle periferiche fisse è molto semplice e non richiede l’installazione di alcun aggiornamento. Basta aprire WhatsApp, cliccare sui tre puntini in alto a sinistra, poi su Impostazioni e su Tema ed infine selezionare l’opzione che si preferisce, tra Chiaro e Scuro.

Si è reso necessario del tempo, ma quello ottenuto alla fine dai progettisti sembra un risultato di buon livello. Attiverete il tema scuro su WhatsApp per le periferiche fisse? Fateci sapere nei commenti.