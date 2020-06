Fa piacere vedere come Apple ampli costantemente le possibilità di configurazione dei Mac. Da qualche ora coloro che volessero un MacBook Pro da 16 pollici con una scheda grafica dalle prestazioni elevate hanno un’opzione in più tra cui scegliere.

A Cupertino hanno inserito la possibilità di ordinare un MacBook Pro da 16 pollici con la GPU AMD Radeon Pro 5600M da 8 GB di memoria HBM2, un upgrade da 1.000 euro sui 2.799 euro della variante d’accesso del portatile che invece include la Radeon Pro 5300M con 4 GB di memoria GDDR6.

Rimane possibile contenere l’esborso scegliendo una AMD Radeon Pro 5500M con 4 o 6 GB di memoria GDDR6, rispettivamente proposte a 125 e 250 euro in più sul prezzo “base”, ma per determinati impieghi il +75% di performance grafiche dichiarate da Apple può fare la differenza e giustificare la spesa.

Apple ha anche annunciato un nuovo finanziamento 24 mesi a tasso zero per i Mac ed un nuovo kit di aggiornamento per il Mac Pro 2019 che consente di cambiare i moduli SSD interni anche a coloro che in fase di configurazione non avessero optato per configurazioni a capacità più elevata. Il kit diverrà disponibile sull’Apple Store online tra qualche ora e permetterà di virare su SSD da 1 fino a 8 TB.