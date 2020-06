A poco meno di un mese esatto dalla loro presentazione ufficiale, arrivano oggi ufficialmente sul mercato italiano Microsoft Surface Book 3 – il nuovo notebook di riferimento della casa di Redmond – e le Microsoft Surface Headphones 2 – la seconda generazione delle apprezzate cuffie wireless over-ear con ANC (Active Noise Cancelling).

Andiamo a scoprire dove acquistare (e a quali prezzi) i due nuovi prodotti della famiglia Surface di Microsoft.

Microsoft Surface Book 3: dove acquistarlo in Italia

Annunciato in compagnia con il modello economico Surface Go 2 e ad alcuni accessori, Microsoft Surface Book 3 è il nuovo fiore all’ochiello della serie Surface e si presenta come un particolare notebook 2-in-1, con lo schermo che può essere sganciato dalla solida cerniera, e si presta a molteplici scenari di utilizzo.

Disponibile nelle varianti 13″ e 15″, Microsoft Surface Book 3 vanta una scheda tecnica da primo della classe, in cui si segnala un’autonomia dichiarata che (per il modello più grande) dovrebbe spingersi fino alle 17,5 ore. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo all’articolo di presentazione, dove trovate le schede tecniche complete di tutti i dettagli:

Microsoft Surface Book 3: scheda tecnica e caratteristiche

Microsoft Surface Book 3 arriva sul mercato italiano con prezzi che partono da 1.849 euro per il pubblico consumer e da 1.949 euro per l’utenza business. Ecco i link allo store ufficiale:

A questo link trovate l’elenco dei rivenditori autorizzati per i modelli aziendali.

Microsoft Surface Headphones 2: dove acquistarle in Italia

Passiamo adesso alle Microsoft Surface Headphones 2, cuffie wireless che fanno della cancellazione attiva del rumore – modulabile addirittura su 13 livelli tramite l’apposito controllo manuale – un punto di forza notevole e che stanno già raccogliendo consensi in giro per il mondo. Design curato, autonomia prolungata e qualità audio fanno delle Surface Headphones 2 uno dei prodotti più interessanti della categoria.

Le Surface Headphones 2 sono disponibili in Italia nei colori Nero satinato e Grigio chiaro, esclusivamente sul Microsoft Store, al prezzo di 279,99 euro. Ecco il link:

A tal proposito, non dimenticate che sullo store di Microsoft è attivo uno sconto fino al 10% destinato a studenti ed insegnati per l’acquisto di device e accessori della linea Surface.

Leggi anche: Migliori notebook Microsoft di Giugno 2020