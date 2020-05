Sette mesi dopo l’evento dedicato all’hardware, Microsoft annuncia le cuffie Surface Headphones 2 comunicando disponibilità e costi per il mercato americano. Le cuffie con ANC vengono segnalate sul portale italiano di Microsoft come “disponibili a breve”, ma nel momento in cui scriviamo non sono presenti né riferimenti temporali e neppure i costi. Vi terremo aggiornati a riguardo.

Novità e prezzi di Microsoft Surface Headphones 2

Le Microsoft Surface Headphones 2 conservano tantissimi punti di contatto con la generazione precedente. Microsoft ha preferito non stravolgere un prodotto che faceva ciò che doveva in maniera egregia lavorando più sul miglioramento di alcuni aspetti focali, come l’autonomia e la qualità sonora. Sul piano estetico l’unica differenza è limitata alla nuova colorazione Matte Black che affianca la precedente Light Grey.

Poche, come anticipato, le novità anche sul piano delle caratteristiche tecniche, con un prospetto molto simile al passato: nonostante sia presente la cancellazione attiva del rumore che incide parecchio sull’autonomia, Microsoft ha fatto sì che le Surface Headphones 2 possano suonare dalle 13 alle 20 ore con un solo “pieno”. Inoltre con appena cinque minuti di ricarica le Microsoft Surface Headphones 2 possono suonare per circa un’ora.

Per quanto riguarda l’audio, le Microsoft Surface Headphones 2 adesso possono contare sul codec aptX che riduce la latenza (in certi casi anche sotto i 40 millisecondi) a beneficio della riproduzione video ed in genere è in grado di impattare positivamente sulla qualità audio.

Le Microsoft Surface Headphones 2 saranno disponibili negli USA a partire dal 12 maggio a 249 dollari, circa 230 euro; la fase dei preordini, invece, è già aperta.