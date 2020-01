Il supporto IFTTT di iRobot sta per diventare molto più utile e smart che in passato: l’azienda ha infatto formato una stretta partnership con il servizio di automazione, che consentirà di integrare più dispositivi smart con i prodotti per la pulizia di iRobot, ad esempio i robot Roomba o la scopa elettrica Braava.

Per chi non lo sapesse IFTTT sta per IF This Then That, ed è un servizio totalmente gratuito che consente di integrare in modo smart servizi, app e dispositivi fisici. Ogni azione viene essenzialmente divisa in due componenti fondamentali:

IF : detto anche trigger, ovvero l’azione che da inizio alla procedura, l’evento scatenante;

: detto anche trigger, ovvero l’azione che da inizio alla procedura, l’evento scatenante; THEN: l’operazione da compiere, che può anche racchiudere diverse piccole azioni.

L’insieme si chiama ricetta, e ognuno può “cucinare” la ricetta giusta per le proprie esigenze. Ad esempio, possiamo scegliere di attivare le luci smart o impostare il termostato ad una determinata temperatura quando (IF) torniamo a casa, tramite geofencing, ovvero la possibilità di delimitare un perimetro geografico virtuale.

Grazie all’integrazione di IFTTT con iRobot, altri dispositivi smart potranno dialogare con i prodotti dell’azienda, per abilitare interazioni particolarmente smart. Ad esempio, il robot Roomba potrebbe entrare in azione quando il termostato è impostato sulla modalità “Lontano da casa“, o quando attivate la serratura intelligente della vostra parte.

iRobot non ha dichiarato quante ricette saranno disponibili in futuro, e quali dispositivi hardware saranno integrati, ma possiamo immaginare l’inserimento di prodotti come sensori smart per il rilevamento della qualità dell’aria, telecamere di sorveglianza e altro.

Per iRobot la partnership con IFTTT sarà di importanza fondamentale, anche per distinguersi da competitor sempre più agguerriti e smart. IFTTT può aiutare ad integrare armonicamente i componenti domotici presenti a casa nostra, automatizzando processi che richiederebbero tempo e fatica, se fatti a mano di volta in volta.

“Siamo entusiasti nel collaborare con IFTTT e scoprire nuove opportunità di automatizzazione che migliorano i nostri prodotti già esistenti, elevando l’esperienza utente e differenziandola ulteriormente da altri prodotti presenti sul mercato. Non vediamo l’ora di esplorare le opportunità che ci offre IFTTT di sbloccare esperienze innovative per la smart home, usando la nostra comprensione dei robot,” ha dichiarato Chris Jones, Chief Technology Officer di iRobot.