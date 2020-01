Dopo l’accoglienza iniziale sul MacBook Pro 16, Apple potrebbe estendere il design a forbice della sua tastiera anche alla Smart Keyboard utilizzata per i nuovi iPad 2020. È quanto emerso da un rapporto di DigiTimes, testata Taiwanese specializzata in analisi della supply chain, ovvero la catena di fornitori che collega le aziende tecnologiche come Apple.

Smart Keyboard con switch a forbice e retroilluminazione LED in futuro

All’interno del rapporto si legge come “la prossima generazione di iPad disporrà di una tastiera con switch a forbice“, il che fa pensare subito ad un rinnovato design per la Smart Keyboard, dato che si parla di iPad, un tablet che non ha una tastiera fisica. Le dichiarazioni di DigiTimes sono in netto contrasto con quelle dell’analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale Apple non avrebbe rinnovato le tastiere dei propri iPad fino al 2021.

L’attuale Smart Keyboard disponibile per iPad

La tastiera con switch a forbice è stata re-introdotta sul MacBook Pro 16 nel 2019 dopo la sofferta parentesi della tastiera proprietaria con switch a farfalla, la quale ha richiesto un’azione forte da parte dell’azienda. A causa dei problemi riscontrati dagli utenti, Apple ha avviato un programma di sostituzione gratuito per tutti i possessori di MacBook con evidenti problemi alla tastiera.

Smart Keyboard rinnovata: quando arriverà?

Nel 2020, DigiTimes prevede l’introduzione di nuovi iPad e una Smart Keyboard rinnovata, con switch a forbice e soprattutto una retroilluminazione LED. Il report supporta anche la notizia riguardante il rilascio di una versione rivisitata del MacBook Pro da 13 pollici, che dovrebbe essere dotata anch’essa della nuova tastiera a forbice. Tutti e tre i prodotti dovrebbero arrivare entro la prima metà del 2020.