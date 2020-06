Acer ha annunciato oggi una valanga di novità durante l’evento Next@Acer, svoltosi interamente online a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria ancora in atto.

Si rinnova la serie ConceptD, pensata per supportare i creatori di contenuto con potenza ed eleganza, con notebook, monitor e PC desktop in modo da soddisfare le necessità di tutti. Scopriamo le novità annunciate dal produttore taiwanese.

Notebook ConceptD 3 Ezel e ConceptD 3

Partiamo dal modello Ezel, un notebook convertibile con tasti retro illuminati (ambra su chassis bianco), un grande trackpad in vetro, e l’innovativa cerniera sviluppata da Acer che permette di scegliere tra ben sei modalità d’uso. Tra le caratteristiche più importanti abbiamo 18 ore di autonomia. lettore di schede SD 7.0, una porta USB Type-C Thunderbolt 3 e un peso di 1,68 Kg per la versione da 14 pollici o 1,95 Kg per quella da 15 pollici.

Lo schermo touchscreen è certificato PANTONE per coprire il 100% della gamma sRGB con una precisione Delta E inferiore a 2. È possibile scegliere processori Core i5 e i7 di decima generazione, GPU Nvidia Quadro T1000 o GeForce GTS 1650Ti, e SSD fino a 1TB per archiviare i dati.

La versione “non Ezel” con un classico design a conchiglia può arrivare a 20 ore di autonomia. Per il resto offre le medesime caratteristiche e certificazioni, per un uso dedicato ai professionisti.

Desktop ConceptD 100

Per chi lavora con la progettazione 2D ad alta densità grafica ecco il desktop ConceptD 100, con CPU Intel di nona generazione, GPU NVIDIA GeForce o Quadro, SSD fino a 256 GB e fino a 32 GB di RAM. Le prese di aerazione permettono di mantenere sotto controllo la temperatura con un rumore contenuto in appena 40 dBA e il design curvo si adatta a qualsiasi spazio di lavoro moderno.

Monitor ConceptD CP3 e CP5

Per i grafici professionisti, gli animatori e gli editor video, ecco monitor con elevata precisione del colore, supporto a un’ampia gamma di colori e la possibilità di lavorare con contenuti HDR. Il modello CP5 offre un delta E inferiore a 1 ed è certificato PANTONE, con risoluzione WQHD (250 x 1440 pixel), VESA Display HDR600, frequenza di refresh fino a 170 Hz e tempo di risposta di 1 ms.

Il modello ConceptD3 invece supporta il 98% della gamma DCI-P3, offre una risoluzione WQHD (3840 x 2160 pixel), refresh fino a 165 Hz e standard VESA DisplayHDR400.

Monitor ConceptD CM3

Chiudiamo con il ConceptD CM3, pensato per progettisti, grafici professionisti ed editor di foto. Offre uno schermo UHD (3840 x 2160 pixel), tempo di risposta di 4 ms, aggiornamento a 60 Hz, supporto AMD Radeon FreeSync, PANTONE Validation e Delta E inferiore a 2.

Prezzi e disponibilità

Acer non ha ancora comunicato prezzi e disponibilità relativi al mercato italiano.