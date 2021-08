Se in altri ambiti della tecnologia i dispositivi rugged sono abbastanza diffusi, in campo notebook sono poche le proposte adatte a chi ama uno stile di vita “estremo”. Acer è uno di quei brand che in tantissimi ricordano per alcune serie di notebook classici e per quelli gaming, in pochi però sanno che si è affacciata anche nel mercato dei dispositivi super resistenti. Su TuttoAndroid, qualche mese fa, abbiamo visto un tablet Android rugged di Acer, oggi invece diamo uno sguardo a Acer Enduro Urban N3.

Acer Enduro Urban N3 design

Non ha chiaramente il design che ci si potrebbe immaginare da un classico notebook, sembra essere un incrocio tra un ultrabook, un notebook gaming e una valigia da viaggio. Ironia a parte, i materiali plastici permettono una gran resistenza alle cadute e grazie angli angoli rinforzati tutte le componenti interne non subiranno mai scossoni troppo violenti, sono angoli in gomma che assorbono bene le cadute. Acer Enduro Urban N3 è conforme allo standard militare MIL-STD 810H.

Ovviamente tutte le porte, la tastiera e il trackpad sono state progettate per resistere anche ad acqua e polvere, c’è la certificazione IP53. Le porte sono sigillate da un piccolo sportellino mentre speaker, tastiera e trackpad sembrano essere normali ma in realtà fanno parte di un design interno di drenaggio che permette all’acqua di scivolare via dal notebook.

Si tratta pur sempre di un notebook che deve essere utile alla produttività, al suo interno c’è un processore Intel Core i5 di undicesima generazione che deve essere raffreddato in maniera attiva, c’è quindi il classico sistema a heat pipe, radiatore e ventola. Quest’ultima ha un design particolare che permette di spingere fuori l’eventuale acqua dal notebook.

Il display è da 14″ FullHD con ratio 16:9, è sempre in vetro e quindi la sua resistenza alle cadute è affidata agli angoli rinforzati in gomma. Sarebbe stato utilissimo avere un trattamento, forse anche il supporto al touchscreen ma son dettagli. Di certo chi sceglie un notebook del genere non lo fa per il display. Purtroppo non abbiamo potuto aprire il notebook per verificare eventuale componenti aggiornabili.

Acer Enduro Urban N3 scheda tecnica

Fortunatamente non è stata sacrificata la scheda tecnica, spesso e volentieri prodotti del genere vengono trattati senza particolare occhio di riguardo per le caratteristiche e per la potenza di calcolo. In questo Acer Enduro Urban N3 c’è il processore Intel Core i5 1135G7, uno dei processori di undicesima generazione più diffusi con 4 core e 8 thread da 2,4 GHz con Max Boost fino a 4,2 GHz. Ecco la scheda tecnica completa di Acer Enduro Urban N3:

Processore Intel Core i5-1135G7 2.4 GHz – 4.2 GHz Max

Intel Xe

8 GB RAM

256 SSD NVMe

Display 14″ FHD

2 speakers

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

3 USB-A

1 USB-C

1 HDMI

1 MicroSD

1 Jack audio

Webcam 720p

Batteria 45 Wh

Certificazione IP53

Standard militare MIL-STD 810H

Acer Enduro Urban N3 disponibilità e prezzo

Il prezzo di listino di Acer Enduro Urban N3 è alto considerando la configurazione con Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Acer chiede 999 Euro per la versione Core i5, qualcosa meno per quella con Core i3, qualcosa in più per la Core i7. Vero, il prezzo è alto ma questo dispositivo non può essere considerato un notebook classico, è un prodotto di nicchia.

Acer Enduro Urban N3 Core i5, 8/256 GB a 999 Euro su Acer Store

Se state cercando un notebook da portarvi dietro quando siete in giro a fare sport estremi, questo è sicuramente resistente, affidabile e ben progettato. Se invece non avete bisogno di un notebook rugged con standard militari, per la stessa cifra richiesta il mercato offre molto di più, sia da Acer che da altri brand. Tirando le somme, se siete tra i pochi che rischiano di far svicolare il notebook da un sentiero di montagna per poi ritrovarlo in un ruscello, bene adesso sapete che i notebook rugged sono proposti anche da brand più conosciuti come Acer e che sono prodotti ben studiati, costosi ma affidabili.

