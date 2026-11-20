Ci sono prodotti tecnologici che impressionano per le caratteristiche e altri che riescono a cambiare concretamente le nostre abitudini. Il JIMMY R9 Pro appartiene decisamente alla seconda categoria. È un purificatore d’acqua a osmosi inversa che promette di liberarci dalle bottiglie di plastica, offrendo acqua filtrata, fredda o calda, direttamente in cucina e senza alcuna installazione idraulica. Una comodità che, dopo averlo utilizzato, ho iniziato ad apprezzare molto più di quanto immaginassi.

Una vita quotidiana più semplice

Partiamo da una considerazione: acquistare acqua in bottiglia è una di quelle abitudini che continuiamo a ripetere senza pensarci troppo. Andiamo al supermercato, prendiamo le confezioni, le carichiamo in macchina, le trasportiamo fino a casa, troviamo uno spazio dove conservarle e, una volta consumate, dobbiamo occuparci anche di smaltire tutta quella plastica.

Una routine apparentemente banale che, alla lunga, diventa una bella seccatura. Soprattutto quando si vive in un appartamento, magari senza ascensore, e ci si ritrova a trasportare diversi chili d’acqua per le scale.

Il JIMMY R9 Pro interviene proprio su questo aspetto. Non è semplicemente un altro elettrodomestico da aggiungere alla cucina, ma un prodotto che permette di eliminare buona parte della logistica legata all’acqua da bere. Si riempie il serbatoio con l’acqua del rubinetto, si lascia lavorare il sistema di filtrazione e si ha a disposizione acqua purificata ogni volta che serve.

Il vero cambiamento è questo: non dover più pensare alle bottiglie. Niente scorte da controllare, niente confezioni ingombranti, niente viaggi al supermercato dedicati all’acqua. È una di quelle comodità che si apprezzano soprattutto quando diventano parte della quotidianità.

C’è poi un altro aspetto che personalmente considero importante: ridurre la plastica. Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere meglio il problema delle microplastiche, rilevate anche nell’acqua destinata al consumo umano, compresa quella imbottigliata. La ricerca sui possibili effetti sulla salute è ancora in evoluzione e sarebbe scorretto promettere che un purificatore possa azzerare ogni rischio. Resta però un vantaggio concreto poter ridurre drasticamente l’utilizzo di bottiglie monouso e la relativa produzione di rifiuti.

La tecnologia in cucina ma discreta

Il JIMMY R9 Pro ha un design moderno e piuttosto elegante, con linee pulite, colorazioni sobrie e un ampio display touchscreen frontale. Non è un apparecchio che cerca di stupire esteticamente, ma riesce a inserirsi abbastanza bene in una cucina contemporanea, senza apparire come un macchinario tecnico o professionale.

Bisogna comunque riservargli uno spazio dedicato sul piano di lavoro, perché non è minuscolo. In compenso, non richiede lavori: niente fori nel lavello, niente tubazioni aggiuntive e nessun intervento sull’impianto idraulico. Serve soltanto una presa elettrica e, naturalmente, la possibilità di raggiungere comodamente il rubinetto per riempire il serbatoio.

Quest’ultimo è posizionato lateralmente, è rimovibile e ha una capacità di circa 5,5 litri. Una quantità più che ragionevole per l’utilizzo domestico, che permette di gestire l’approvvigionamento dell’acqua senza interventi continui.

La configurazione iniziale richiede soltanto di seguire le procedure di preparazione e risciacquo previste dal manuale, ma una volta completata il funzionamento è estremamente semplice. Il sistema gestisce automaticamente la filtrazione e il display permette di controllare le principali informazioni, compreso lo stato dei filtri e la qualità dell’acqua attraverso il valore TDS.

A rendere interessante il prodotto sono soprattutto le due caraffe da un litro, realizzate in Tritan senza BPA. Possono essere rimosse dall’apparecchio e portate direttamente a tavola oppure conservate in frigorifero.

Ed è proprio qui che il JIMMY R9 Pro mostra quanto sia stato pensato bene per un utilizzo domestico. Nella pratica, avendo due caraffe sempre a disposizione, difficilmente ci si ritrova a riempire direttamente il bicchiere dall’erogatore. È molto più naturale prendere la caraffa e versarsi l’acqua, esattamente come si farebbe con una normale bottiglia. La differenza è che l’acqua viene filtrata automaticamente dall’apparecchio, senza dover fare praticamente nulla.

Non si tratta solo di acqua

Fin qui abbiamo parlato principalmente di filtrazione, ma il JIMMY R9 Pro offre qualcosa in più rispetto a un normale sistema per trattare l’acqua del rubinetto: integra anche le funzioni di raffreddamento e riscaldamento.

In pratica possiamo scegliere se bere acqua a temperatura ambiente, refrigerata oppure calda, utilizzando direttamente il display touchscreen. L’acqua fredda può raggiungere, secondo le specifiche, una temperatura compresa tra 10 e 15 °C, mentre per quella calda sono disponibili sei impostazioni: 45, 55, 65, 75, 85 e 98 °C.

Personalmente, trovo particolarmente interessante la gestione dell’acqua calda. È probabilmente la situazione nella quale l’erogatore diretto esprime meglio la propria utilità: basta posizionare una tazza sotto l’apparecchio, selezionare la temperatura e in pochi secondi abbiamo l’acqua pronta per un tè, una tisana o qualsiasi altra bevanda calda.

JIMMY dichiara un tempo di riscaldamento di circa tre secondi, grazie a un sistema che lavora direttamente durante l’erogazione. Non bisogna quindi attendere che venga riscaldato un intero serbatoio, come accade con un bollitore tradizionale. È una funzione che ho apprezzato particolarmente perché aggiunge un ulteriore livello di comodità a un prodotto già molto pratico.

Per quanto riguarda l’acqua fredda, invece, il discorso è leggermente diverso. Il JIMMY R9 Pro integra un sistema di raffreddamento attivo che permette di mantenere l’acqua a una temperatura piacevolmente fresca, ma questa funzione richiede naturalmente del tempo per portare l’acqua alla temperatura desiderata.

È anche l’unica situazione nella quale ho riscontrato una rumorosità più evidente. Durante il raffreddamento si avverte il funzionamento del sistema, un rumore che può diventare percepibile soprattutto negli ambienti silenziosi. Non si tratta necessariamente di un problema, perché possiamo scegliere liberamente come utilizzare questa funzione.

D’estate, ad esempio, chi desidera avere sempre acqua fredda a disposizione può tranquillamente lasciare attivo il raffreddamento. In alternativa, ed è una soluzione che trovo particolarmente intelligente, si possono riempire le due caraffe e conservarle direttamente in frigorifero, evitando di mantenere attiva la refrigerazione dell’apparecchio.

In questo modo si ottiene comunque acqua fresca, sfruttando un elettrodomestico che abbiamo già acceso durante tutta la giornata. Molto diversa è invece la rumorosità durante il normale processo di purificazione. In questo caso il funzionamento è decisamente più discreto: la pompa entra in funzione per brevi intervalli e il rumore prodotto è assolutamente gestibile, senza rappresentare un disturbo nella quotidianità.

Il touchscreen consente inoltre di selezionare quantità predefinite di 120, 200, 300 o 500 ml, limitando la necessità di interrompere manualmente l’erogazione. È presente anche un blocco di sicurezza per evitare l’attivazione accidentale dell’acqua calda, particolarmente importante nelle abitazioni con bambini.

L’osmosi inversa

Arriviamo alla parte più tecnica, perché dietro questa esperienza d’uso estremamente semplice c’è un sistema di filtrazione piuttosto sofisticato. Il JIMMY R9 Pro utilizza una filtrazione a sette stadi, basata principalmente sulla tecnologia a osmosi inversa, affiancata da filtri compositi, carboni attivi e trattamento UV.

Il funzionamento è concettualmente semplice: l’acqua del rubinetto attraversa diverse fasi di trattamento, durante le quali vengono trattenute particelle, sedimenti e numerose sostanze disciolte. La componente principale è la membrana a osmosi inversa, che presenta una precisione di filtrazione dichiarata di 0,0001 micron.

Una membrana così selettiva consente di ridurre significativamente la presenza di sali disciolti, calcare e diversi contaminanti, tra cui alcuni metalli pesanti. JIMMY dichiara una riduzione del TDS superiore al 99% e prestazioni elevate nella rimozione di numerose sostanze indesiderate.

Va però fatta una precisazione importante. Le percentuali indicate dal produttore descrivono le prestazioni dichiarate del sistema e non equivalgono a un’analisi indipendente dell’acqua che esce dal nostro specifico apparecchio. Inoltre, il TDS misura la concentrazione complessiva dei solidi disciolti: non è un test di potabilità e non permette, da solo, di stabilire l’assenza di microrganismi o singoli contaminanti. Detto questo, la tecnologia utilizzata è particolarmente interessante per chi desidera un trattamento più approfondito rispetto a quello offerto da una semplice caraffa con filtro a carbone attivo.

Nel nostro caso abbiamo voluto effettuare anche una piccola verifica domestica, utilizzando un test per la durezza dell’acqua fornito con una macchina da caffè professionale. Abbiamo eseguito il test direttamente sull’acqua purificata dal JIMMY R9 Pro e il risultato è stato in linea per un’acqua a durezza molto bassa.

Naturalmente non si tratta di un’analisi di laboratorio né di una misurazione completa della qualità dell’acqua. Il test ci offre soltanto un’indicazione qualitativa della durezza e non permette di valutare la presenza di altri contaminanti. È però un piccolo riscontro pratico interessante, che conferma quanto la filtrazione possa incidere su una caratteristica misurabile dell’acqua.

Il processo di osmosi inversa riduce anche molti minerali naturalmente presenti nell’acqua. Per questo motivo JIMMY ha integrato uno stadio finale con carbone attivo e remineralizzazione, pensato per migliorare le caratteristiche organolettiche dell’acqua trattata ed evitare un risultato eccessivamente piatto al palato.

C’è poi la sterilizzazione UV, utilizzata per limitare la proliferazione batterica nell’acqua già filtrata e conservata nelle caraffe. Una protezione aggiuntiva interessante, soprattutto perché il sistema conserva l’acqua pronta all’utilizzo, anziché produrla soltanto nel momento dell’erogazione.

Gestione quotidiana

Uno degli aspetti che mi ha sorpreso maggiormente è quanto sia semplice la gestione quotidiana dell’apparecchio. Naturalmente non parliamo di un sistema che funziona completamente da solo, perché qualche piccola operazione resta necessaria, ma si tratta di una routine davvero poco impegnativa.

La principale consiste nel riempire periodicamente il serbatoio con l’acqua del rubinetto. Un’operazione che richiede pochissimo tempo e che, soprattutto, è completamente diversa rispetto alla gestione delle bottiglie d’acqua. Basta rimuovere il contenitore, svuotare l’eventuale acqua residua quando richiesto, riempirlo nuovamente e riposizionarlo. Tutto qui. Il purificatore si occupa autonomamente del resto, producendo l’acqua filtrata e rendendola disponibile nelle due caraffe.

Come tutti i sistemi a osmosi inversa, anche il JIMMY R9 Pro produce una parte di acqua di scarto, nella quale si concentrano le sostanze separate durante la filtrazione. Il produttore dichiara un rapporto tra acqua purificata e acqua di scarto di 3:1, quindi una buona efficienza per questa categoria di prodotti.

Non essendoci un collegamento diretto allo scarico, questa acqua deve essere eliminata manualmente, ma la gestione rientra semplicemente nelle normali operazioni di riempimento e pulizia del serbatoio. Anche la manutenzione è piuttosto ordinaria. Il sistema utilizza tre cartucce filtranti, con una durata dichiarata di 12 mesi per i filtri M2S e Q2 e 24 mesi per la membrana a osmosi inversa RO-2. Gli intervalli effettivi possono dipendere dalla qualità dell’acqua e dall’intensità di utilizzo, ma non parliamo certamente di interventi frequenti.

La sostituzione dei filtri è stata pensata per essere semplice e non richiede particolari competenze tecniche. Lo stesso display permette di monitorarne lo stato, evitando di dover tenere manualmente traccia delle scadenze.

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JIMMY R9 Pro è promosso a pieni voti

Non è soltanto una questione di avere acqua filtrata, fredda o calda sempre a disposizione. Il punto è riuscire a eliminare un’intera serie di piccole incombenze che, sommate nel tempo, rappresentano una perdita di tempo e una seccatura non indifferente.

Personalmente con il JIMMY R9 Pro mi sono trovatoestremamente bene. L’installazione è semplicissima, l’utilizzo è immediato e la presenza delle due caraffe rende tutto ancora più naturale. La filtrazione lavora automaticamente, il sistema di erogazione dell’acqua calda è davvero comodissimo e la manutenzione richiesta è assolutamente nell’ordine delle cose.

Mi ha convinto anche la qualità del sistema di purificazione, non soltanto per le caratteristiche tecniche dichiarate, ma anche per il risultato ottenuto nel nostro piccolo test sulla durezza dell’acqua. Una verifica certamente non professionale, ma che rappresenta un ulteriore elemento positivo nell’esperienza complessiva.

È un prodotto che si integra bene in cucina, non richiede modifiche all’impianto idraulico e offre una dotazione particolarmente completa, a partire dalle due caraffe fino alle diverse funzioni e agli accessori dedicati che ne ampliano le possibilità di utilizzo.

Il prezzo di listino è di 499,90 euro, una cifra importante ma che considero giustificata dalla tecnologia integrata e soprattutto dalla comodità offerta. In questo periodo di Black Friday è possibile trovarlo anche in offerta a circa 399,90 euro, una cifra alla quale diventa ancora più interessante e che, personalmente, considero un ottimo prezzo per un prodotto di questo tipo.

È un prodotto che cambia le abitudini, rendendo più semplice qualcosa che facciamo ogni giorno senza nemmeno pensarci. E quando ci si abitua ad avere sempre acqua purificata a disposizione, senza bottiglie da acquistare, trasportare e smaltire, diventa davvero difficile immaginare di tornare indietro.

Il JIMMY R9 Pro è stata una di quelle scoperte tecnologiche che sembrano secondarie sulla carta, ma che finiscono per avere un impatto concreto sulla qualità della vita domestica. E sono proprio questi i prodotti che, alla lunga, si apprezzano di più.